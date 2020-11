Cuando Rueda saca el mal genio: Sus broncas y decisiones viscerales en la Roja

Reinaldo Rueda desenfunda y dispara. Esta vez el blanco es el Inter de Milán. El seleccionador chileno acusa negligencia del club italiano respecto de los cuidados a Alexis Sánchez, una figura clave para la Roja. La respuesta de los italianos no se hizo esperar. El actuar del seleccionador no es nuevo. De hecho, es recurrente. Y casi siempre se produce antes de algún desafío importante.

Ya en abril del año pasado se produjeron las primeras aprensiones del estratega. Esa vez, mientras la Roja proyectaba su participación en la Copa América, Rueda abogó por la suspensión anticipada del torneo, para favorecer la preparación. "Es una pena, porque los jugadores de Chile necesitan disponer de descanso para la Copa América. Si la liga se para el 1 de junio, a Toulon se viaja el 27 de mayo para jugar el 28 el primer partido. Es muy triste que por un problema de calendarización no se pueda preparar de mejor manera la Selección”, lamentó. Esa vez, le resultó, pues el Consejo de Presidentes aprobó la idea de comprimir el calendario y estableció una primera rueda de 14 encuentros y una segunda de 16.

En noviembre, en pleno desarrollo del estallido social, había puesto el grito en el cielo. Y no solo eso. También deslizó su intención de dejar la Roja. Por esos días, Chile estaba invitado a disputar un torneo Sub 23 en España, una oportunidad de oro para que el estratega viera alternativas en la búsqueda del recambio. Sin embargo, el viaje no se concretó. “Si algo lo motivó a uno a venir hasta acá es todo el desarrollo, todo lo que mostraba Chile, lo que significa su cultura futbolística. Y vivir este momento… de aquí a marzo no se sabe lo que puede pasar”, explicó. "Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si no prestan los jugadores por uno u otro factor… En este momento, socialmente, estamos identificados con una situación que es algo atípica, que no es normal, pero ¿y después? ¿cuándo se va a normalizar? esa es la gran pregunta”, añadió. Y cuando fue requerido respecto de si la reflexión implicaba una amenaza de renuncia, recurrió a un refrán decidor: “A buen entendedor, pocas palabras bastan”. E insistió: “Si la materia prima, si el talento humano no está disponible por uno u otro factor, el espíritu de que yo esté aquí se pierde”.

Decisiones de piel

Otro elemento que ha llamado la atención en la gestión del técnico colombiano ha sido la justificación para algunas decisiones. A modo de ejemplo, resulta difícil de entender la escasa presencia de jugadores de Universidad Católica, el bicampeón vigente y actual líder del Campeonato. En la lista para los encuentros ante Perú y Venezuela, el único llamado desde San Carlos de Apoquindo es César Pinares, quien se acaba de vincular a Gremio, de Brasil. Nunca ha quedado clara la razón de la indiferencia del colombiano hacia los jugadores cruzados, aunque el entrenador descartó de plano la existencia de un acuerdo con la dirigencia estudantil. "No hay ningún acuerdo. Tuvimos esa consideración y ese respeto por los entrenadores y cuerpos técnicos de la Católica y Colo Colo durante la competencia que ellos tenían y sus viajes. Por eso no se tocaron los jugadores en el microciclo de liga nacional que hicimos, pues naturalmente era ir contra el propósito internacional de estos clubes. Pero ahora no, fue una decisión de tener jugadores que veo con el nivel y en las posiciones en las que considero que pueden ser aportes”, enfatizó.

Rueda tampoco ha sido capaz de explicar convincentemente la ausencia de Marcelo Díaz en todo el ciclo en que ha estado a cargo de la Selección. Curiosamente, siempre que es requerido acerca del volante de Racing, lo elogia profusamente. "Le dije que era el referente del fútbol chileno, la salida y no lo iba a traer de suplente y quería darle la oportunidad a Erick para que fuera titular, y en un alto porcentaje cumplió”, declaró en octubre de 2019, en una charla ofrecida a estudiantes de la Universidad Autónoma de Temuco, en otro enredo dialéctico para justificar una decisión que forma parte de las atribuciones de su puesto.

Un año antes, el caleño había recurrido a una reflexión de Marcelo Bielsa para enrostrarle un presunto resultadismo a la prensa chilena. En un video, un extracto de una charla que el rosarino había ofrecido en un congreso de entrenadores en 2017, en Sao Paulo, la frase del Loco le sirve al colombiano para graficar su postura respecto de la conducta de los medios. “Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria y derrota”, dice Bielsa en el mentado registro audiovisual. Una concepción a la que, sin decirlo, Rueda adscribe.