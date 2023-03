Cumbre en Santo Domingo: Allamand se estrena a la cabeza de la Secretaría General Iberoamericana

Con todas las ideas a discutir definidas desde hace meses, la preparación de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno llega a su fin, para dar inicio a la reunión que une a representantes de España, Andorra y Portugal, con sus pares americanos de habla española y portuguesa. Esta vez, los 22 países que componen al grupo -que ya confirmaron en su totalidad la asistencia, ya sea a través de mandatarios o delegados- se reunirán durante este viernes y sábado en Santo Domingo, República Dominicana.

Y Andrés Allamand, excanciller durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera y actual Secretario General Iberoamericano, estará en el centro del evento a un año de asumir el cargo, con el objetivo de que “todo funcione fluidamente”, dijeron a La Tercera cercanos al evento. Será su primera Cumbre Iberoamericana en ese rol, ya que la última tuvo lugar en Andorra, en abril de 2021.

Electo para el puesto el 26 de noviembre de 2021 en Santo Domingo, el que asumió el 8 de febrero de 2022 tras renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 6 del mismo mes, Allamand ahora se prepara para su mayor desafío en un año al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El también exministro de Defensa durante la primera administración Piñera se ha esforzado en recalcar en múltiples entrevistas que el cargo no es político, en línea con su anuncio tras su renuncia a la Cancillería de que se retiraba de la labor política, al menos, en el ámbito nacional.

Su salida de la Cancillería y la llegada al puesto en Madrid, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Para entonces, en el norte del país se vivía una importante crisis migratoria y de seguridad, momento en que Allamand hizo uso de su feriado legal desde el 31 de enero de 2022, hasta el 14 de febrero del mismo año. Y fue justo en aquella ventana donde renunció al ministerio y asumió el cargo de Secretario de la Comunidad Iberoamericana. Desde la oposición de ese momento incluso se levantó una acusación constitucional por “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación”, la que no prosperó al no superar la cuestión previa.

El entonces Presidente Sebastián Piñera junto a Andres Allamand y Cristian Larroulet, en octubre de 2012. Foto: Agencia Uno.

En entrevista con La Tercera en febrero de 2022, Allamand aseguró que nunca hizo lobby para conseguir el puesto internacional, que tampoco abandonó sus labores como canciller y recalcó que, a su juicio, la acusación constitucional impulsada por la oposición en su contra no tenía “mérito”. “Son acusaciones completamente infundadas y que se van a caer como un castillo de naipes”, dijo entonces sobre el supuesto lobby para lograr el cargo. “No realicé ninguna gestión que implique ningún tipo de recursos públicos en el proceso que culminó con la designación como secretario general iberoamericano de la SEGIB”, recalcó, agregando: “Jamás hubo ni asomo de abandono de deberes”.

Para la cumbre que comienza mañana, Allamand se aboca a apoyar institucional, técnica y administrativamente a la Comunidad Iberoamericana, explicaron desde el entorno de la SEGIB. El excanciller será el encargado de presidir algunos de los eventos de la cumbre, ya sea presentando informes económicos y ambientales, como inaugurando el Encuentro Empresarial que reunirá a más de 1.000 empresarios con los presidentes de las respectivas organizaciones gremiales de los 22 países, agregaron. Además, estará a cargo del traspaso de la presidencia pro tempore -actualmente en manos de República Dominicana y el Presidente Luis Abinader- a Guillermo Lasso, mandatario ecuatoriano, espacio en el que se hará un resumen de la instancia.

Fuentes de la SEGIB afirmaron que el secretario ha intentado mantener un perfil bajo durante su gestión y agregaron que no habrá una reunión bilateral ni con el Presidente Gabriel Boric ni con el canciller chileno Alberto van Klaveren, puesto que el de Allamand no se trataría de un cargo con perfil político.

Una agenda (semi) definida

En teoría, los temas en carpeta para tratar en el evento están delineados de antemano. Pero en instancias regionales e intercontinentales, como lo es una cumbre de la Comunidad Iberoamericana, siempre hay espacio para intervenciones de los mandatarios y sus representantes, explican desde la organización.

Entre los principales puntos a desarrollar durante los dos días de la instancia están temas como el medio ambiente, los derechos digitales, la intensificación de las relaciones entre Latinoamérica como región y Europa, han dicho en numerosas entrevistas tanto el secretario general de la SEGIB como sus antecesores. Así quedó patente en un encuentro en el que participaron Allamand, Enrique V. Iglesias, político uruguayo y secretario general de la SEGIB entre 2005 y 2014, y Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general iberoamericana entre 2014 y septiembre de 2021.

“En esta cumbre se va a poner a las personas en el centro, queremos que los ciudadanos vean resultados, que las medidas tomadas favorecen sus vidas”, dijo el excanciller chileno durante la instancia, consignó El País. La cita, que reúne a los países de habla hispana y portuguesa desde 1991, tiene como finalidad institucional el “establecer un espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación”, y hasta 2014 se celebraba de forma anual, pasando luego a una vez cada dos años.

Para Allamand, el problema medioambiental es importante de tratar a nivel regional, porque “de no hacerlo, las consecuencias impactarán en las personas. El medio ambiente es la amenaza global más grande que hemos afrontado nunca. Y América Latina tiene un tercio de las reservas de agua dulce del mundo; es productora de alimentos; y muy rica en biodiversidad”, agregó. No obstante, uno de los principales actores en este tópico no se encontrará. Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario brasileño, se excusó de la cita por choques de agenda, enviando en su reemplazo al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Lula estará durante esos días en China.

Tampoco asistirá a la cita de Santo Domingo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque esta decisión “no supone una novedad”, apunta El País. En esta ocasión, sin embargo, ha cancelado su asistencia también el canciller, Marcelo Ebrard. Así, la delegación de México estará encabezada por un subsecretario, Maximiliano Reyes, a cargo del departamento de América Latina y el Caribe, apuntó el diario español.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva será uno de los grandes ausentes del evento intercontinental. Foto: Reuters

Sobre los derechos digitales, el secretario general de la SEGIB escribió en una columna en el mismo medio que “a partir de una propuesta formulada por el gobierno de España, se ha venido trabajando en la elaboración de una Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana”. Dicha propuesta será uno de los tópicos a debatir y votar en la reunión de jefes de Estado y representantes, política de la que “no hay precedente”, agregó. De aprobarse, se convertiría en “un hito inspirador para la normativa que deberán dictar y aplicar los países que la suscriban. Es cierto que no tendrá carácter vinculante, pero su adopción será una fuerte señal a la comunidad internacional del compromiso iberoamericano con los derechos digitales”, cerró.

La integración entre ambas regiones será también un punto a trabajar. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, estará presente en la cumbre, quien “viene insistiendo en que América Latina no ha estado en el último tiempo en el radar de la Unión Europea”, dijo Allamand a EFE, mientras que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, “también ha realzado la importancia de generar una mayor articulación entre las dos regiones. Y la verdad es que hay múltiples razones para ello”, agregó.

La relación entre ambos bloques, representados en la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, lleva ocho años congelada (celebrarán el 17 y 18 de julio su primera cumbre desde la de Bruselas, en septiembre de 2015). España, por otro lado, asumirá la presidencia de la Unión Europea durante el segundo semestre del año, por lo que dicho período será “muy importante para el relanzamiento de las relaciones entre Europa y América Latina”, dijo el excanciller chileno al medio portugués Diário de Noticias.

Los temas polémicos

Sin embargo, que haya un diseño definido no significa que delimite qué se converse y qué no. Problemas como la guerra en Ucrania, la migración en ambas regiones, la situación de Nicaragua, Venezuela e incluso Perú están en los radares de la SEGIB, dijeron desde el entorno del organismo a La Tercera. Si bien el temario está definido, la instancia cuenta con una agenda abierta, por lo que cualquier presidente puede levantar temas. Pero estos deben contar con una votación unánime para que se adopte una posición de manera oficial.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en febrero de 2023, en Caracas. Foto: Reuters

¿A qué se debe esta alerta? Dentro de los 22 asistentes confirmados está el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y si bien en numerosas ocasiones ha dicho que participará en los encuentros regionales, se ha bajado a última hora al menos en dos ocasiones, como ocurrió con el cambio de mando en Brasil a principio de año y durante la última cumbre de la CELAC, en Buenos Aires. El líder nicaragüense Daniel Ortega, por otro lado, confirmó que no asistiría personalmente, pero sí irá una delegación.

En conversación con Radio Nacional de España, Allamand fue consultado sobre si temían como organización que toda la agenda de debates quedara eclipsada tras una posible foto con Maduro, a lo que respondió que creía que “el contenido de la Cumbre es lo suficientemente sólido como para que prevalezca”.

“En la Comunidad Iberoamericana funcionamos sobre la base del principio de la inclusión. Es decir, nadie necesita ser invitado. Y en consecuencia, nosotros esperamos que esté presente el Presidente Maduro. Él dijo que iba a asistir, y está perfectamente en su derecho de hacerlo”, agregó.

Algo similar ocurrió cuando desde El País le preguntaron por Nicaragua, considerando que en 2010 se aprobó una cláusula en el ente intercontinental que permite suspender a un país en el que se produzca un quiebre institucional. Sin embargo, el secretario general de la SEGIB aclaró que “se basa en asistir a aquel gobierno legítimo que se vea amenazado por una asonada o golpe de Estado. La cláusula no es aplicable a este caso, (porque) tendría que invocarla el gobierno de Nicaragua”.