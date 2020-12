De Better Call Saul a Gambito de Dama: los medios eligen las series favoritas de 2020

La cuarta parte de Fargo se retrasó cinco meses en su estreno. The Falcon and the Winter Soldier, planificada como la primera serie de Marvel para Disney, pasó del segundo semestre a marzo próximo. Esos fueron dos de los mayores retrasos de la televisión en el año de la pandemia, pero no se convirtió en la norma durante una temporada en que, pese a la emergencia sanitaria y la suspensión de rodajes, se lanzaron miles de horas de nuevos ciclos e historias inéditas.

Desde el streaming hasta la televisión convencional, los últimos 12 meses marcaron una de las temporadas más memorables en la industria. Pero no todo es brillante o destacable. Medios como The New York Time, The Guardian y Variety ya lanzan sus apuestas por cuáles fueron los títulos más descollantes de 2020, desde miniseries hasta producciones que se despidieron, como Schitt’s Creek y BoJack Horseman.

Las imprescindibles

La británica I may destroy you, celebrada desde su debut como uno de los hitos de la televisión reciente, acapara la mayor parte de las preferencias. La revista Time la ubicó en el primer lugar y la llamó una “obra maestra de narración semiautobiográfica”, en reconocimiento a la producción de 12 episodios protagonizada y creada por Michael Coel, sobre una escritora que intenta reconstruir su vida después de ser violada durante una noche de fiesta.

Habituada a aparecer en este tipo de listados, Better call Saul irrumpe en prácticamente cada revisión de las mejores series de 2020. La historia del abogado Saul Goodman va en su quinta temporada y sólo le resta una para despedirse como uno de los mayores acontecimientos de la ficción televisiva de la era actual. Como fue el caso de BoJack Horseman, nuevamente ungida como uno de los grandes títulos de la temporada, por su ciclo final.

En contraparte, Normal people –original de BBC y Hulu que en Chile se ve a través de la plataforma Starzplay– asombró por su intimidad y la aparición de dos jóvenes revelaciones que encarnaron el intenso vínculo entre dos jóvenes desde su pueblo natal a Dublín. IndieWire la llamó “adictiva y delgada sin sacrificar la naturaleza épica de su historia de amor”, ubicándola en la cuarta posición de año, al igual que The Guardian (que aún no revela los dos primeros lugares de su top 50).

En una gran temporada para las miniseries, también irrumpen Gambito de dama, el fenómeno más reciente de Netflix, y Mrs. America, la producción de nueve capítulos sobre la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos que enfrentó a feministas como Gloria Steinem (Rose Byrne) y al grupo conservador liderado por Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). El portal especializado The A. V. Club le otorgó el segundo lugar, señalando que es “un relato logrado de un cambio radical en las guerras culturales, contado con estilo y mordacidad en igual medida”.

Joyas ocultas

A mediados de año, sin mucho ruido, apareció en la plataforma Starzplay (y en el canal Starz en Estados Unidos) la serie P-Valley, sobre un grupo de bailarinas de un club en una ciudad ficticia de Mississippi. Un “escandaloso melodrama como un verso de ocho episodios”, sentenció The New Yorker, dándole espacio en su revisión de 14 títulos que marcaron 2020. Variety, que prefirió analizar cada mes del año, le dio una mención especial en julio.

También arremete City so real, de National Geographic. Además de ser incluida por portales como Vulture y Time, Barck Obama la escogió hoy como una de sus series favoritas de 2020. Es un documental dividido en cinco partes que toma la elección de alcalde de 2019 para retratar la ciudad frente a temas como la corrupción y la gentrificación, llegando a la pandemia y el impacto del Black Lives Matter.

Por otro lado, asombra en las lista de The New York Times la española Patria (HBO), basada en la novela de Fernando Aramburu sobre las víctimas de la ETA. Pero con incluso mayor presencia irrumpe Veneno, la nueva producción de los creadores Javier Calvo y Javier Ambrossi (Paquita Salas), sobre la vida de la actriz trans Cristina Ortiz “La Veneno”. Angelica Jade Bastién, crítica de Vulture, la eligió como la segunda mejor serie de 2020, indicando que “episodios de Veneno me han dejado gritando de risa y en lágrimas alternativamente”. A Estados Unidos arribó a través de HBO Max, mientras que por ahora se mantiene inédita en Chile.

En la misma condición se encuentra The good lord bird (Showtime), una miniserie de siete episodios sobre el abolicionista John Brown, interpretado por Ethan Hawke. La historia se aborda desde la mirada de un esclavo que se integra a la familia de Brown, en los días previos a la Guerra civil estadounidense.