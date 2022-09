De Biden a Bolsonaro y sin aviones privados ni autos oficiales: las estrictas reglas para los invitados al funeral de Isabel II

Mientras Gran Bretaña lamenta la muerte de su monarca con más años de servicio, ya se están realizando frenéticos preparativos en Londres para lo que se perfila como una de las mayores ocasiones diplomáticas del siglo. Según la prensa británica, se espera de 2.000 invitados asistan al funeral de Estado de la reina Isabel II que tendrá lugar el próximo lunes en la Abadía de Westminster. El Presidente de EE.UU., Joe Biden, ya confirmó su participación, al igual que la primera ministra británica, Liz Truss, y una serie de otros líderes mundiales, quienes deberán someterse a una serie de estrictas reglas establecidas por las autoridades locales.

El funeral provocará “la operación policial más grande” en la historia de Reino Unido, con enormes multitudes que se reunirán fuera del servicio, al que asistirán unos 2.000 dignatarios y notables. La tradición real ha dictado previamente que los funerales de los reyes y reinas británicos se celebren en la Capilla de San Jorge en Windsor. Sin embargo, Isabel II dijo que quería romper con la tradición de celebrar su funeral en la Abadía de Westminster. Razones tenía de sobra: Allí es donde se llevó a cabo su coronación en 1953 y donde se casó con el Príncipe Felipe en 1947.

Se espera que asistan todos los miembros de alto rango de la familia real. El rey Carlos III y Camilla, reina consorte, estarán acompañados por la hermana del rey, la princesa Ana, junto con sus hermanos, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, además del heredero, el príncipe Guillermo, y su esposa Kate. También se espera que el Príncipe Harry y Meghan asistan al funeral.

Miembros de la familia real asisten a un servicio de oración y reflexión por la vida de la reina Isabel II en la Catedral de St Giles, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

El funeral de la reina se transmitirá en vivo por televisión y en línea para aquellos que no estén invitados. Se espera que millones de personas se reúnan en Londres fuera del funeral.

El experto en seguridad Simon Morgan, quien fue el oficial de protección personal de la monarca durante seis años, dijo que se espera que la asistencia supere las gigantescas multitudes que se vieron en el funeral de la princesa de Gales, Diana, en septiembre de 1997.

En declaraciones a la prensa local, Morgan dijo que este funeral será “la operación policial más grande que jamás haya llevado a cabo la policía de Reino Unido”. “A pesar de varias cosas que han ocurrido en este país antes, esto va a estar muy fuera de escala”, comentó. “Vamos a tener tantos dignatarios en un lugar al mismo tiempo, por lo que tenemos un papel de seguridad muy importante en relación con ellos”, advirtió.

El rey Carlos III asiste a un servicio de oración y reflexión por la vida de la reina Isabel II en la Catedral de St Giles, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Además de Joe Biden, quien asistirá con la primera dama estadounidense Jill Biden, participarán de la ceremonia el Presidente francés Emmanuel Macron, el alemán Frank-Walter Steinmeier, el turco Recep Tayyip Erdoğan, el italiano Sergio Mattarella, el surcoreano Yoon Suk-yeol y el brasileño Jair Bolsonaro, al igual que Ursula von der Leyen de la Comisión Europea. A ellos se sumarán varios primeros ministros, incluidos el canadiense Justin Trudeau, la neozelandesa Jacinda Ardern, el australiano Anthony Albanese y el irlandés Micheál Martin

El primer ministro de India, Narendra Modi, y el Presidente de China, Xi Jinping, aún tienen que confirmar. En tanto, el Presidente ruso Vladimir Putin no asistirá y tampoco se piensa que viaje a Londres el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se ha convertido en un aliado incondicional de Reino Unido, dado el conflicto que vive su país, informó el diario Evening Standard, que consignó que cada país se limitará a un representante más su cónyuge o pareja.

Los reyes Felipe VI y Letizia de España confirmaron su asistencia al funeral, según informó el palacio de la Zarzuela. También fueron invitados a las exequias los reyes eméritos Juan Carlos -que confirmó que acudirá- y Sofía, quienes tenían una relación bastante estrecha con la fallecida monarca británica. Los miembros de otras familias reales europeas en Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Luxemburgo y Mónaco también viajarán a Londres, lo mismo que el emperador Naruhito de Japón, que podría estar acompañado por la emperatriz Masako y el primer ministro Fumio Kishida.

Personas observan la procesión del ataúd de la reina Isabel II, desde el Palacio de Holyroodhouse hasta la Catedral de St Giles, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. Foto: AP

Ioannis Raptakis, embajador griego en Reino Unido, le dijo al portal Politico: “Será un gran desafío desde muchas perspectivas: protocolo, seguridad, sensibilidades. Casi todos los países harán un esfuerzo por estar representados”. La última gran reunión de líderes mundiales para un funeral fue la de Nelson Mandela en 2013.

Será el primer funeral de Estado en 57 años, desde la muerte de Sir Winston Churchill, y presenta un colosal desafío logístico, diplomático y de seguridad. En esa oportunidad dignatarios de 112 países, incluidos Dwight Eisenhower, Charles de Gaulle y la propia reina Isabel II, asistieron al servicio en la Catedral de St. Paul, que fue seguido por televisión y radio por aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo. A pesar de que el funeral se llevó a cabo en el apogeo de la Guerra Fría, la Unión Soviética envió a su viceprimer ministro para que asistiera, recordó el medio.

Según los informes a los que tuvo acceso el diario The Guardian, se ha pedido a los líderes extranjeros que viajen en vuelos comerciales en lugar de en aviones privados para evitar saturar los aeropuertos de Londres. También se informa que el aeropuerto de Heathrow no estará disponible para preparativos de vuelos privados o estacionamiento de aviones y dice que los jefes de Estado deberían usar otros aeropuertos de la capital si no pueden volar comercialmente. La guía también advierte a los líderes extranjeros que “no será posible exhibir banderas en ningún aeropuerto para la llegada o la salida” y que el gobierno rechazará el uso del transporte en helicóptero debido al gran volumen de invitados.

El primer ministro australiano Anthony Albanese firma el libro de condolencias por la muerte de la reina Isabel II en la Casa del Parlamento en Canberra, el 9 de septiembre de 2022. Foto: AP

Sin embargo, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que ignoraría la guía y asistiría al funeral en su avión oficial, apuntó Politico. “Viajaré este jueves por la noche desde Australia”, señaló Albanese a ABC Breakfast. “Esos planes han estado vigentes durante un largo período de tiempo, desde mucho antes de que me convirtiera en primer ministro”.

“Siempre que sea posible, los representantes del extranjero deben planear llegar a Reino Unido al menos un día antes del funeral de Estado o del primer evento al que asistirán”, señala el instructivo. Se prohibirán los automóviles oficiales y los VIP serán trasladados en bus desde un punto de encuentro en el oeste de Londres hasta la Abadía de Westminster. También señala que los líderes visitantes pueden grabar mensajes cortos mientras firman mensajes de condolencia, pero no habrá “teleprompter ni instalaciones de maquillaje”.

El secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly, ofrecerá una recepción para todos los visitantes internacionales que asistirán al funeral de Estado inmediatamente después de que concluya, cerca de la Abadía de Westminster, señala The Guardian.

Se espera que el funeral de Isabel II se lleve a cabo sin restricciones de Covid, a diferencia del funeral del Duque de Edimburgo el 17 de abril de 2021. El príncipe Felipe murió el 9 de abril del año pasado a la edad de 99 años y sus exequias tuvieron lugar cuando aún existían restricciones por coronavirus en Inglaterra. Debido a las medidas del virus, solo 30 dolientes pudieron asistir a la ceremonia, incluida la reina y otros miembros de la familia real. Pero el servicio conmemorativo del duque, que se llevó a cabo casi un año después, en marzo pasado, contó con 1.800 invitados que asistieron al evento en la Abadía de Westminster.