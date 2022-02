De luchar contra salmones a expulsar a veraneantes: el perfil de la ecologista detenida en playa Metri

Ximena Schott Burgos (53), conocida ambientalista de la Región de Los Lagos, pasó en los últimos días de luchar contra las salmoneras a enfrentar a veraneantes. La investigadora, quien integra la fundación Elemental Nature, dedicada a denunciar el daño medioambiental asociado a la industria pesquera, protagoniza una polémica tras haber expulsado violentamente a una joven desde la playa Metri, ubicada al sureste de Puerto Montt y a pocos metros de su vivienda.

“Te explico que este es un lugar de conservación, independiente que me filmes, si eso no me interesa. Vas y le preguntas a la universidad para que puedas (estar acá)”, describe el registro audiovisual con que Fernanda Nieto captó a Schott exigiendo su salida del lugar. “Yo no les tengo miedo a ustedes. Basta ya (…). Sale de acá, me estás agrediendo en mi propiedad. Me estás agrediendo dentro de una propiedad privada”, acusó la ambientalista en el mismo video.

Ximena Schott es reconocida por diversas organizaciones medioambientales, nacionales y de la zona, con las cuales ha desarrollado distintas campañas de denuncias, conservación o estudios de la flora y fauna marina. Su causa contra el cultivo de salmones ha sido una constante en su carrera y referente para distintas campañas, como Carretera Austral Sin Salmoneras.

La zona donde reside, en la playa Metri -donde el sábado ocurrió el incidente que involucra a Nieto- queda justo frente a la planta de Salmones Austral, con quienes se ha enfrentado en varias ocasiones. En ese contexto, una de sus recientes actividades se centró en el proyecto de ley que permite cultivar salmones en áreas protegidas.

“Es inaceptable que el gobierno saliente se preste una vez más para favorecer al sector salmonicultor y la acuicultura, elaborando y propiciando un proyecto que va en un sentido totalmente contrario al presentado por las organizaciones”, expuso Schott al sitio especializado salmonexpert.cl.

Las amenazas

Fernanda Nieto Oyarzún (30), la joven increpada por Schott, paradójicamente trabaja para la salmonera Multi Export. La ingeniera comercial se trenzó con la ambientalista la tarde del último sábado en playa Metri, donde había llegado para bañarse y tomar sol.

En el lugar, Schott emplazó a la joven, en forma agresiva, para que abandonara el lugar. “Cuando vi que la señora no cambiaba de parecer, empecé a grabar. Yo estaba tranquila, sentada en la orilla de la playan y ella se puso violenta conmigo. Tomó mis cosas, yo se las pedía de vuelta e intenté quitárselas. Ahí se puso más agresiva y me pegó manotazos”, detalla la ingeniera.

De acuerdo al video de Nieto, las amenazas de Schott continuaron. “Después del forcejeo la señora quería echarme con un arma. Me dijo: voy a buscar mi pistola, porque es la única forma de sacarte de aquí. Yo sabía que no estaba haciendo nada malo, solo estaba sentada en la orilla tomando sol”.

Por esta razón, Nieto decidió llamar a Carabineros, quienes tomaron a las dos mujeres detenidas y las trasladaron al retén. En el lugar, la joven puso una denuncia por amenaza con arma, mientras que Schott, por agresiones leves, producto del forcejeo entre ambas.

Ahora, la ingeniera evalúa acciones legales: “Estoy a la espera de una entrevista con el fiscal de la región. Además, me han contactado varios abogados, también desde la Municipalidad de Puerto Montt. Entonces, me estoy asesorando con los abogados para ver qué más puedo hacer, para ver si me querello o no”.

“La gente quiere acceder a nuestras casas”

La ambientalista hizo sus descargos esta mañana en Radio Bío Bío, donde expuso que Nieto no se encontraba en un área de uso público, sino en su jardín. “Tenemos 35 metros de frente en nuestra propiedad, desde siempre abiertos para que la comunidad pueda acceder a todos los lugares”, explicó Schott. “En baja mar, se pueden utilizar todos los sectores, pero el problema es que la gente quiere acceder a nuestras casas, al lugar donde nosotros tenemos nuestro jardín, al lugar donde tenemos nuestros espacios cuidados, que no son parte de la propiedad pública”, añadió.

Además, culpó a las autoridades por el incidente, denunciando negligencia por parte del Estado. “La responsabilidad de que haya sido agredida en mi propiedad es, primero, de la persona que me agredió y, segundo, del Estado de Chile, de Bienes Nacionales, de la Armada, porque ellos no se hacen responsables de lo que tienen que cautelar”, aseguró.

Sin embargo, este altercado, ampliamente difundido en redes sociales, no sería el primero que protagoniza Schott expulsando a personas del área. En las últimas horas comenzó a circular otro registro, del verano de 2021, donde la ambientalista increpa a una pareja de visitantes que llegó al mismo sitio.

Sobre los problemas de acceso, desde el Ministerio de Bienes Nacionales explican que “de acuerdo a la ley, todas las playas de mar, ríos y lagos son Bienes Nacionales de uso público, es decir, son de dominio de todos los chilenos y su uso nos pertenece a todos”.

En ese contexto, afirman que las personas que se enfrenten a estas situaciones pueden informar al ministerio. Según datos de la cartera, en 2020 hubo 476denuncias de este tipo y en 2021 fueron 348. En tanto, desde diciembre a la fecha suman 31.

Este episodio recuerda a otro similar, ocurrido en 2019, cuando se viralizó un video que mostraba a Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco, expulsando a tres mujeres de lo que llamó “su jardín”, a orillas del lago Ranco. En esa ocasión, el Ministerio de Bienes Nacionales encargó un informe que estableció que el área donde se había producido el incidente era de uso público.