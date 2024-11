De “sheriff” a imputado por violación: ¿Qué pasó en la formalización de Manuel Monsalve?

Cuatro minutos tardó el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en leer los antecedentes contenidos en la minuta de formalización en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien fue detenido la jornada del jueves por efectivos de la PDI mientras se encontraba en su domicilio en Viña del Mar.

El ex jefe civil de las policías, y considerado un “sheriff” a cargo de la seguridad, había hecho ingreso a la Sala 103 de la Torre C del Centro de Justicia a las 9.11 horas, tras pasar la noche en dependencias de la policía civil en Ñuñoa. Entró esposado de manos y escoltado por funcionarios del Equipo de Traslado de Alto Riesgo (TAR) de Gendarmería. Sólo interactuó con sus tres abogados -María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias- y tras la presentación de una serie de incidentes, escuchó atento la imputación de cargos y tomó algunas notas.

En el documento de dos carillas elaborado por el Ministerio Público se detallaban dos hechos constitutivos de delitos que se encuentran -de acuerdo con la interpretación realizada por los fiscales que lideran las pesquisas- en grado de consumado y donde el otrora militante socialista asoma como autor: violación y abuso sexual.

Ambos ilícitos, como aseguró de forma enfática el persecutor que indaga al médico cirujano desde el 14 de octubre -cuando la mujer estampó la denuncia en su contra-, ocurrieron luego de que la víctima y el imputado compartieran en un restaurante ubicado en el centro de la capital, la tarde noche del domingo 22 de septiembre, y bebieran varias bebidas alcohólicas.

Así, Armendáriz subrayó que Monsalve, valiéndose de que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol, habría perpetrado ambos ataques.

La denunciante, como se detalló, “fue conducida por el imputado a la habitación 719 del Hotel Panamericano (donde la exautoridad residía cuando se encontraba en la capital), donde la accedió carnalmente, valiéndose de que estaba incapacitada por el alto consumo del alcohol”.

Asimismo, el fiscal agregó que durante la mañana del 23 de septiembre, en una hora que no ha sido determinada, la denunciante despertó en la cama del imputado, con dolor, desorientada y sin poder recordar lo que había sucedido. En ese momento, según indicó, Monsalve se habría subido encima de ella, “valiéndose de que estaba incapacitada para oponer resistencia”, realizó actos de connotación sexual que fueron calificados como un abuso.

Horas de debate

Si bien lo antes mencionado constituyó la parte central de la audiencia, la misma comenzó con un amplio debate en que se hicieron presente una serie de incidentes, principalmente esgrimidos por parte de la defensa.

En primer punto, eso sí, intervino la abogada que representa a la denunciante, María Elena Santibáñez, quien solicitó la agrupación de los RUC derivados de la presentación de dos querellas en esta causa, la presentada inicialmente por el abogado Roberto Ávila y la segunda, ingresada por ella.

Luego vino la intervención de la defensa con que controvirtieron la legalidad de la detención del imputado, pues insistieron en que no se le había comunicado ni exhibido de manera adecuada el contenido de la orden de aprehensión. Por lo demás, remarcaron que ellos siempre manifestaron que Monsalve estaba disponible para comparecer a audiencia, que estaba ubicable y que no se justificaba el accionar de los fiscales.

“Qué no hicimos para tratar de colaborar. Esto se hizo de manera sorprendentemente elusiva, para tratar de evitar que nosotros no enteráramos de lo que estaba ocurriendo”, alegó Horvitz.

La abogada defensora Maria Ines Horvitz participa en la audiencia de formalizacion del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Javier Torres/Aton Chile

Pese a ello, Armendáriz tomó la palabra y de manera categórica indicó que si se había llegado a dicha instancia era por el actuar del ex subsecretario, por las altas penas que este arriesgaba y que, por lo demás, su accionar no les merecía confianza.

Rechazo el reclamo por parte del juez Mario Cayul, otro de los abogados de Monsalve, Cristián Arias, incidentó la competencia del tribunal, ya que antes de que se concretara la formalización propiamente tal, había antecedentes que vinculaban al imputado con un hecho anterior, del 1 de septiembre, y que tuvo lugar en Providencia, donde el Séptimo Juzgado de Garantía no tendría jurisdicción.

Ante ello el magistrado señaló que se trataba de una situación que podría ser discutida con posterioridad, pero que por ahora, no tendría sentido.

Frustrada nuevamente el cometido de la defensa, sumaron otra alegación. Ahora, por las dificultades que indicaron han tenido para acceder a la totalidad de los antecedentes y para hacer una revisión adecuada de los mismos.

Dado que la causa se encontraba con reserva parcial hasta la hora de la detención, los abogados de Monsalve recibieron copia de la carpeta recién a las 11.11 horas del jueves. Por ello, alegaron que estuvieron largas horas revisando la información y que a pesar de que estuvieron en ello hasta las 6 de la mañana de esta jornada, no han logrado tener un acceso completo. Según indicaron, eso vulneraría el derecho a la legítima defensa.

Frente a esto, solicitaron que se le dejara en libertad y que se fijara audiencia de formalización, aunque nuevamente el juez se negó e insistió en que la formalización se concretaría de todas maneras. Acogió, eso sí, lo referente a evaluar una suspensión.

“El imputado debe ser tratado como cualquier persona. Encuentro razonable y legítimo lo que plantea la defensa, pero imputado está detenido. Eso lo dije desde el minuto uno”, dijo Cayul.

El juez Mario Cayul participa en la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Javier Torres/Aton Chile

Tras la imputación de los cargos y en atención a lo antes definido respecto del resguardo de ciertos antecedentes que se ventilarían, se dispuso que la audiencia seguiría en reserva. Se confirmó, de todas maneras, que tanto el Ministerio Público como la querellante solicitaron la prisión preventiva de Monsalve.

La situación de la denunciante

Durante la jornada, Santibáñez abordó ante la prensa el estado de la denunciante, puesto que ha permanecido semanas con licencia, profundamente afectada por todo lo sucedido.

“Está un poco mejor, sin el perjuicio de que está con tratamiento psiquiátrico y tratamiento médico, tratamiento psicológico, y está ingiriendo también medicamentos. Está, bueno, como puede estar, un poco mejor, pero está bastante afectada por esta situación y evidentemente con un cambio de vida total”, dijo.

Hizo presente, de igual forma, que ella estuvo en desacuerdo con que el padre de la mujer enfrentara una entrevista. “A mí me sorprendió, yo no lo sabía, me enteré 15 minutos antes y evidentemente que no me pareció, considerando que yo le había pedido precisamente a toda la familia que no diera ninguna entrevista. Pero bueno, esa es una situación pasada y ya es asunto superado”, comentó.