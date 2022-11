¿Defensa del ‘legado’ o un insumo más? Las minutas que Piñera entregó a exconvencionales sobre seguridad, pandemia y economía

Una carpeta con decenas de hojas fue la que compartió ayer el expresidente Sebastián Piñera a un grupo de exconvencionales constituyentes de Chile Vamos, que arribaron a su oficina en Vitacura para sostener un encuentro y hablar de la contingencia.

En ese lugar se hicieron presente figuras como los RN Luis Mayol, Ruggero Cozzi y Raúl Celis, los UDI Constanza Hube, Eduardo Cretton y Rodrigo Álvarez, el Evópoli Hernán Larraín y el independiente Alfredo Moreno, entre otros.

Sobre la minuta hay dos versiones: mientras que desde la oficina de Piñera afirman que se les entregó a petición de algunos convencionales, para que pudieran participar del debate público con cifras en mano y una opinión formada, la mirada que tuvieron algunos exconstituyentes fue que los papeles se les entregaron con el fin de que ellos puedan defender ante los medios lo que fue la gestión y legado de Piñera, y hacer un contraste respecto del actual gobierno de Gabriel Boric.

La Tercera PM accedió a algunas de las láminas que fueron compartidas. Varias de ellas hablan sobre la gestión en seguridad. Por ejemplo, en un aspecto se menciona sobre el estado de excepción en la Macrozona Sur. Ahí, un gráfico de barras apunta que los “hechos de violencia y número de usurpaciones en la Macrozona Sur caen un 45% y un 73%, respectivamente, tras decreto de estado de excepción constitucional”, en una comparación de las cifras del 30 de mayo al 13 de octubre del 2021.

Justamente, esta fue una de las medidas que defendió el gobierno de Piñera, y a la cual el actual oficialismo y entonces oposición se negaba. Sin embargo, ya con la llegada del gobierno de Boric, La Moneda ha tenido que utilizar el mismo mecanismo ante los hechos de violencia en la zona.

Otro gráfico apunta que, según cifras del gobierno, durante el 2021 “el número de procedimientos en la Macrozona Sur aumentó un 151% con respecto al año anterior, mientras los detenidos aumentaron un 186%”.

En medio de la crisis de seguridad que se ha levantado en el país, es que en Chile Vamos han buscado arremeter contra el gobierno en temas como el manejo del orden público. Ahí, en la derecha han apuntado a marcar los contrastes entre lo que fue el gobierno pasado y el actual.

También se entregaron cifras respecto del manejo que dio el gobierno de Piñera a la pandemia por el covid-19. “Chile ha administrado más de 49 millones de dosis contra el covid-19, convirtiéndose en el país OECD que más dosis ha administrado por cada 100 habitantes”, afirman usando como fuente a Our World in Data actualizado el 9 de marzo.

Otros números que se destacan es que en 2021 el medio estadounidense Bloomberg posicionó a Chile como “mejor lugar para vivir durante la pandemia” y la revista inglesa The Economist “destacó al país como el mejor preparado para enfrentar la variante Omicron”.

En otros gráficos se muestran las mortalidades por covid-19, siendo Chile una de las “más bajas entre los países de la región”. Además, en otras láminas se destaca el gasto de Chile en pandemia y cifras del balance económico tras la crisis del 2020. “No obstante la gravedad de la crisis producida por el Covid-19, el país ha recuperado el 82% de los empleos perdidos”, dicen en base a datos hasta el trimestre septiembre-noviembre del 2021. También se menciona que “el Fondo Monetario Internacional destaca a Chile como el segundo país OECD con la mayor proyección de crecimiento para el 2021″.

La situación económica del país con un problema respecto a la inflación, también ha sido un flanco que en la derecha han ocupado para arremeter contra el gobierno de Boric. En ese sentido, es que han criticado al ministro de Economía, Nicolás Grau, y han buscado hacer un contraste respecto de lo que fue el manejo económico durante el gobierno pasado, que tuvo que sortear por la crisis del estallido social del 2019 y luego por la pandemia.

Entre los asistentes al encuentro afirman que Piñera en ningún momento les solicitó difundir las cifras de su gobierno, pero que varios lo entendieron así. Es habitual que el expresidente comparta este tipo de documentos para defender con números su gestión. Por ejemplo, el pasado 25 de octubre envió una minuta a su círculo cercano para defender los aportes a los liceos bicentenarios.

Algunos exconvencionales contaron que en la reunión Piñera manifestó su interés porque Chile Vamos respete su palabra y el proceso constituyente culmine con una nueva Constitución, pero sin repetir los errores del pasado órgano constituyente. Si bien no se cerró a ningún mecanismo en particular, manifestó su deseo de incluir el componte expertos dentro de quienes elaboren la nueva Carta Fundamental. Además, dijo que él era flexible respecto de algunos temas. Por ejemplo, no le importaba si eran 50 los nuevos constituyentes como propone Chile Vamos y que también estaba abierto a que fueran 70.

Arremetida del expresidente

En Chile Vamos varios han visto con atención lo que han sido la serie de actividades públicas de Piñera. Varios piensan que se está reactivando con miras a buscar una eventual tercera reelección, algo que descartan tajantemente desde el entorno del exjefe de Estado.

Por ejemplo, la semana pasada ya había sostenido un encuentro con dirigentes de Chile Vamos. En esa ocasión, les consultó respecto de todos los temas, como la discusión por el presupuesto, el rumbo del proceso constituyente, la negociación por el fiscal nacional y el fracaso de Chile Vamos en la negociación por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Piñera además se suele juntar todas las semanas en su oficina con un grupo de exministros cercanos, entre ellos, Rodrigo Delgado (Interior), Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres) para conversar de contingencia.

También recibe invitados del mundo político y es habitual que esté pidiendo a sus asesores que le elaboren minutas.