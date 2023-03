Desde “policía incapaz”, “nada va a devolver las balas de sus fusiles” a... “intervenir a favor de las policías”: el cambio de postura de Orsini con Carabineros

“Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó, descarto tajantemente haber intervenido en favor de un tercero, es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías”.

Con estas palabras, este lunes la diputada Maite Orsini (RD) explicó el motivo de su “telefonazo” a la general de Carabineros Karina Soza, luego de un procedimiento policial que involucró al exfutbolista Jorge Valdivia. La diputada de Revolución Democrática explicó que se trató de una llamada para que la funcionaria tuviera conocimiento de la situación y evitar un conflicto para la policía uniformada contra quienes el exdeportista quería presentar una denuncia por presuntos apremios. La posición de “defensa” de la parlamentaria hacia los uniformados llamó la atención tanto en los pasillos del Congreso como al interior de la propia institución. Y es que no pocos recordaron que la figura del Frente Amplio fue una dura crítica de Carabineros y sus opiniones pasadas así lo dan cuenta.

“Nada va a deshacer el daño que ha hecho Carabineros”, manifestó en 2020 en medio de una sesión especial de la Cámara por hechos ocurridos en una residencia del Sename de Talcahuano . Asimismo, mencionan desde la oposición, Orsini encabezó la propuesta de refundación de la policía uniformada.

En su comparecencia ante la prensa el lunes 6, la diputada agregó que “si me comuniqué con la generala es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público y podía generar un conflicto para la institución y me pareció relevante que la generala tomara conocimiento de esa situación”. Horas más tarde, a través de Twitter, Orsini explicó que sus dichos sobre “intervenir a favor de la policía”. Según señaló la parlamentaria “di un punto de prensa de 20 min y ante la insistencia de un periodista que no escuchó lo que yo ya había dicho, le reiteré que el llamado fue para poner en conocimiento a una autoridad sobre un hecho que podía ser problemático para la institución”.

Días complejos ha vivido Orsini luego de que la panelista de televisión, Daniela Aránguiz, revelara que la parlamentaria mantenía una relación sentimental con su expareja, el comentarista deportivo y exfutbolista Jorge Valdivia. Días después, la exmekano aseguró que Valdivia estuvo detenido “y que ella lo sacó”. “Ella tiene mucho poder, incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles”, señaló la modelo.

Ante esas acusaciones la diputada del Frente Amplio ingresó una autodenuncia ante el Ministerio Público para que el ente persecutor aclare si hubo o mo una intervención indebida por parte de la autoridad en un proceso de control de identidad.

Proponiendo reformar las policías

El domingo 29 de enero de 2020, un grupo de dirigentes y diputados del Frente Amplio llegó hasta el frontis de la Dirección General de Carabineros, a pasos del Palacio de La Moneda. En esa jornada, parte del actual oficialismo presentó una prepuesta “para un nuevo Chile, una nueva policía”, con la cual proponían una refundación a Carabineros y la PDI.

El grupo del Frente Amplio era encabezado por la excandidata presidencial y actual embajadora en México, Beatriz Sánchez, la actual ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro y los diputados Gonzalo Winter, Vlado Mirosevic y Maite Orsini.

Orsini en esa ocasión habló ante la prensa y aseguró que “Carabineros de Chile no ha estado a la altura de lo que nuestro país necesita. A los escándalos de corrupción y de la operación Huracán, los abusos contra el pueblo mapuche y el asesinato de Camilo Catrillanca, la falta de eficacia para combatir el delito y la violencia de género, se le han sumado los numerosos y terribles casos de violaciones de DDHH desde el 18 de octubre en adelante. Si antes de eso necesitábamos una reforma profunda de la institución, hoy es necesario pensar en dar un paso más allá y esta propuesta inicia ese camino”.

En noviembre de ese año, durante su exposición en la Cámara de Diputados, la diputada aseguró que “nada va a deshacer el daño que Carabineros ha hecho, nada va a devolver las balas a sus fusiles, nada va a devolverle la vista a Gustavo y Fabiola. Pero podemos al menos evitar que esta brutalidad, esta cultura de la violación a los DDHH continúe. Exigimos una #NuevaPolicíaParaChile”.

Un año después de la propuesta de refundación, la diputada ingresó un proyecto de ley para normar el uso de la fuerza y de armas menos letales por parte de las fuerzas de orden y seguridad en el mantenimiento del orden público.

En ese periodo, la parlamentaria anunció a través de Twitter además que “hace semanas presentamos un proyecto de ley para eliminar el control preventivo por ser discrecional, clasista e ineficaz. Los detractores de la iniciativa deben observar las imágenes de #Panguipulli y asumir que esta facultad, en manos de una policía sin criterio, no se sostiene”. Esto luego de que un funcionario de Carabineros diera muerte a un artista callejero, quien lo amenazó con unos sables que utilizada. En febrero del 2022 la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento del funcionario por actuar en legítima defensa.

El 2021 la diputada calificó a través de Twitter a Carabineros como una “policía incapaz”, esto luego de un procedimiento en Maipú en el que falleció un menor de edad. “Hasta cuándo seguiremos tolerando a esta policía incapaz, que a su deplorable historial de atropellos y violaciones a los derechos humanos, ahora suma la muerte de un niño que debía ser protegido por carabineros en un procedimiento policial”, señaló a través de la red social.

La defensa de Orsini

La llamada de la diputada a la generala generó cuestionamientos de parte de la oposición. La UDI anunció que pasarán a la comisión de Ética a la Cámara a la diputada Orsini, junto con evaluar solicitarle que se retire de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Ante eso, la diputada RD aseguró que se está “muy tranquila para dar mi versión en la comisión de ética porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia de todas las acusaciones”.