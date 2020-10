Diego Paulsen y el desorden oficialista en la Cámara: “Cuesta ser impopular en tiempos tan difíciles como estos”

El diputado Diego Paulsen (RN) suma siete meses al frente de la Cámara de Diputados. Un hecho improbable dado que su llegada a la presidencia de la corporación solo fue posible debido a las pugnas internas de la oposición que no lograron imponer la mayoría que tienen en el Congreso.

Pese a los frustrados intentos opositores por ponerse de acuerdo para recuperar el principal escaño de la Cámara, Paulsen dice que la relación con sus adversarios políticos ha sido menos tensa de lo que imaginó.

El parlamentario RN -que se la jugó por el Rechazo- defiende el derecho de los parlamentarios a postular a la Convención Constitucional, habla del descrédito de la función parlamentaria y de la dificultades del Ejecutivo para ordenar a sus parlamentarios de cara a proyectos como el retiro del 10% tras el plebiscito.

La ciudadanía apostó por la Convención Constitucional, opción que excluye a los parlamentarios, ¿cómo lee esta señal hacia el Parlamento?

La votación fue contundente. Nosotros que representamos a los ciudadanos tenemos que hacer una autocrítica respecto de cuánto hemos contribuido para que eso pasara. Se demuestra en los números de evaluación del Congreso que la gente ya no confía en las gestiones que pudiéramos hacer nosotros desde nuestro trabajo legislativo. Demuestra que la ciudadanía espera que nuevas personas sean las que enfrenten el desafío.

Hay parlamentarios que han pensado dejar el Congreso y postular a constituyente, ¿Cómo lo ve?

Quizá hay que darle espacio a nuevos rostros y liderazgos, pero si la ciudadanía pide que alguien del Congreso pueda ser... es la gracia de la democracia.

Ud. evaluó esa posibilidad en su momento, ¿hoy lo descarta?

La verdad es que no lo evalúo. Estoy enfocado en tramitar luego las reformas que son prioridad de la gente: la reforma de pensiones, la agenda antidelincuencia, la reforma al sistema de salud. Si uno ve las encuestas se da cuenta de que las prioridades son esas y no la nueva Constitución. Desde el Congreso podemos seguir aportando de una nueva manera.

¿No es un contrasentido que haya parlamentarios que renuncien al Congreso para ser convencionales cuando la ciudadanía pide que sus representantes salgan de otro lado?

Es una opción igualmente válida que haya parlamentarios que quieran postular. La primera opción de la mixta imponía 86 parlamentarios en la Convención, lo que hace ahora la Convención es que da la opción de que participen como cualquiera y que la ciudadanía defina.

Ante la desvalorización ciudadana, ¿qué puede hacer todavía el Congreso?

El Congreso solo se podrá validar en la medida que seamos capaces de contribuir de buena forma al debate de ideas y a buscar los acuerdos. La ciudadanía clama que los políticos nos dejemos de mirar el ombligo y nos preocupemos de las necesidades que se están poniendo a través de marchas en la calle. Tenemos que dar la señal de que aprendimos a escuchar. Después del 18 de octubre la gran lección que uno puede sacar es que la gente no quiere esperar años a que se tramite un proyecto porque las necesidades son inmediatas.

El gobierno dice que la seguidilla de acusaciones constitucionales es una nuestra de lo deteriorada que está la función legislativa. Ahora se revisa la acusación al ministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Cuánto han contribuido parlamentarios de Chile Vamos a este proceso?

Hay que partir por una autocrítica de todos los sectores. Culpar a un solo sector sería bastante mezquino, los parlamentarios debemos pedirle perdón a la ciudadanía por no haber estado a la altura de las circunstancias. Por otro lado, las acusaciones son una herramienta que está establecida en la ley orgánica del Congreso y es una atribución que respeto pero no la comparto para nada. Las acusaciones las he rechazado en su totalidad. Si se presentan más acusaciones les daremos la misma importancia y las votaremos en su mérito, pero creo que acá todos hemos contribuido a la mala imagen.

Desorden de Chile Vamos; “No estamos llegando a tiempo ni estamos sabiendo comunicar”

Los parlamentarios de Chile Vamos tanto en acusaciones como ante proyectos de ley se han desmarcado del gobierno. ¿Qué está impidiendo que el Ejecutivo logre ordenar a los suyos?

Varias veces nos han puesto en jaque con propuestas que popularmente tienen mucho mayor asidero. Hoy la opinión pública está teniendo mucha cabida en las decisiones de los parlamentarios. Hay que pensar que se viene una reelección parlamentaria. Yo respeto la postura de cada parlamentario, la verdad es que cuesta ser impopular en tiempos tan difíciles como estos. Yo he sido un férreo detractor del retiro del 10%, estamos con una mano tratando de mejorar las pensiones a través de una reforma, mientas que con la mano izquierda estamos sacando una tajada importante. Ahí le hemos pedido al Ejecutivo que lleguemos a tiempo con mejores propuestas. No tengo la menor duda de que el ministro Briones y el Presidente Piñera tienen la capacidad de elaborar mejores propuestas que las que hoy están sobre la mesa. Pero no estamos llegando a tiempo ni estamos sabiendo comunicar. Eso no le ha permitido a parlamentarios de Chile Vamos tener una mejor opción que apoyar los proyectos que se van presentando.

¿Se está cometiendo ese mismo error ahora de cara a la discusión de un segundo retiro?

Yo veo más activos a los ministros ante este retiro. Entiendo que hay una pretensión de indicaciones. Se está tramitando también de manera paralela la posibilidad del retiro de fondo de los enfermos terminales. Hay una serie de propuestas que pueden contener mejor esta segunda votación.

¿Cuánta molestia generó al interior de la bancada RN que la defensa del ministro Víctor Pérez planteara que bajo estado de catástrofe, Carabineros depende del ministerio de Defensa, y apuntara así al ministro Desbordes? ¿Puede asegurar que no habrá votos de RN a favor de la acusación?

Claramente fue una mala estrategia de defensa y lo ha dicho el propio ministro Pérez. Pero en Chile Vamos no va a haber ningún voto favorable a esa acusación, eso está zanjado. Lo hemos conversado al interior del bloque que ningún parlamentario esté dispuesto a apoyar. Pero quedó evidenciado por el propio ministro Pérez de que hubo un error, no sé si en el proceso comunicacional o técnico.

Aun así la acusación podría aprobarse...

Está en riesgo porque claramente Chile Vamos es una minoría al interior del Congreso, por lo tanto en cualquier acusación que se presente está el riesgo porque pueden hacer valer esa mayoría, aun sin que el ministro tenga la responsabilidad.

Censura: “No me preocupa”

Aunque es mayoría, la oposición lleva meses intentando ponerse de acuerdo para censurar a la mesa de la Cámara que usted preside, ¿Cómo ve ese proceso?

Poco me preocupo de la posibilidad de la censura. Cuando mis colegas me dan la posibilidad de dirigir la Cámara de Diputados, mi mayor esfuerzo se ha centrado en la unidad. Es perder el tiempo pensar en una posible censura, no me quita el sueño. Hemos estado siete meses junto al vicepresidente Francisco Undurraga (Evópoli) y Rodrigo González (PPD) y hemos tratado de dar garantías a todas las bancadas parlamentarias en este periodo tan complicado. Y que se tramiten proyectos, no solo mensajes del Ejecutivo.

¿Ha sido hostil la oposición?

La verdad es que no. Hemos logrado una buena comunicación y relación . y velr por los intereses de los diferentes partidos han ido tramitar distintos proyectos de ley. Eso me ha permitido, además, conocer de mejor manera a muchos parlamentarios de oposición y hacer un trabajo en conjunto.

Convención Constitucional

Pasado el plebiscito queda definir el presupuesto y el reglamento de la convención, ¿En qué va ese proceso?

Nosotros nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo para ayudar a que esta convención se constituya de la mejor manera. Vamos a dar apoyo administrativo y legal para que se elabore un reglamento, pero va a ser la propia convención la que va a definir su procedimiento. Lo que vamos a poner sobre la mesa es la ayuda técnica. Estamos viendo la posibilidad de pasar el ex congreso de Santiago para que tenga un lugar en que sesionar.

Una opción a la que el Senado se opone, ¿no?

Es una decisión que también tiene que tomar el Senado. Nosotros desde la Cámara de Diputados estamos con la mejor voluntad de colaborar en este proceso. Entendemos la importancia que tiene, por lo tanto, feliz lo haremos (...) El actual Congreso Nacional son los entes y de ayuda que mejor pueden servir para esta convención.