Disco póstumo, libro biográfico y documental: los próximos proyectos sobre Cecilia, la Incomparable

Exactamente hace un año, el 24 de julio, se anunciaba la muerte de la Incomparable. Cecilia Pantoja Levi, chilena, oriunda de Tomé y una de las cantantes más icónicas y desenfadadas de la historia nacional, fallecía a los 79 años luego de sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la aquejaba hacía años.

En el primer aniversario de su muerte, Yasmine Bau, quien fue mánager de Cecilia por 24 años y su productora, responde las preguntas de Culto en medio de una agenda cargada de homenajes a la intérprete de Baño de mar a medianoche (1964).

“En estos momentos me encuentro en la ciudad de Tomé junto a algunos integrantes de nuestra familia de corazón, que con Cecilia fuimos creando a lo largo de los años. Asimismo, la Ilustre Municipalidad de Tomé ha tenido la deferencia de invitarnos a conmemorar el primer año de su gira eterna”, comenta Bau, fotógrafa de profesión.

‘Familia de corazón’ es el término que utiliza la representante para referirse al círculo más íntimo de la artista, compuesto por ella, su hijo y otros jóvenes que llaman ‘Nona’ a la autora de Puré de papas (1962).

Los homenajes para recordar a Cecilia comenzaron ayer y no pararán hasta agosto. Por ejemplo, este martes 23 de julio, en Tomé —Región del Biobío—, se lanzó una revista en formato fotonovela, auspiciada por el Teatro Biobío y la Revista Mocha, que está inspirada en el musical Cecilia, una historia incomparable (2022).

Esta obra “se presentó en el Teatro Biobío, luego también en Santiago; un musical que alcanzó a ver Cecilia y del que se sintió muy feliz y orgullosa. Fue un muy bonito homenaje”, dice Bau.

Asimismo, hoy 24 de julio se realizará una misa conmemorativa en la catedral de la comuna y una romería hasta el Cementerio Nº 1, donde descansan los restos de la cantante.

Próximamente, el sábado 17 de agosto, se hará una muestra cultural y artística a las 18:00 horas en Villa Frei, sector donde vivió por años la intérprete. A la instancia, realizada en colaboración con la junta de vecinos y de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, se sumarán diferentes artistas y será abierta y gratuita para la comunidad.

Próximos proyectos sobre Cecilia

El musical Cecilia, una historia incomparable (2022) y la miniserie de televisión Cecilia, la incomparable: bravura plateada (2023) —dirigida por Vanessa Miller y protagonizada por Amaya Forch— son algunas de las manifestaciones culturales recientes inspiradas en la vida de la artista.

De igual forma, se han realizado diversos homenajes en su nombre durante el último año: en la última versión de la Teletón, que incluyó a Amaya Forch, Mariel Mariel, Johanna Oyaneder, Denisse Malebrán y Carolina Soto, y en la más reciente edición de los Premios Pulsar, con Paula Rivas, Américo y la agrupación Catalina y las Bordonas de Oro.

El libro Cecilia, el último baile (2024), de la autora Johanna Watson (Tucán Ediciones), llega también a potenciar la memoria de la mujer del beso de taquito, desde un enfoque vivencial. Este se presentará hoy en la cafetería del Teatro Caupolicán, desde las 17:00 horas, y contará con una abertura musical con Swing del Mono y Yarela Roldán (doble de Cecilia), un panel con la presencia de Erto Pantoja (sobrino de Cecilia), Javiera Parra, Patricio Cuevas, la autora y con la moderación de Julio Osses, entre otras actividades.

Sin embargo, Yasmine Bau precisa que como familia no tienen vínculo con otros trabajos relacionados con Cecilia. “Nos desmarcamos completamente, ya que como la misma Cecilia dijo: ‘Cuando me muera, muchos se van a subir al carro de la victoria y dirán que me conocieron, cuando de verdad, nunca fue así'”, comenta.

En el futuro, la mánager vislumbra múltiples proyectos que buscan homenajear y mantener vivo el recuerdo de la exponente de la Nueva Ola.

“Se prepara un libro biográfico, un documental que lleva años de grabaciones y que se encuentra en preproducción, así como también un disco póstumo en el cual ella se encontraba trabajando y que dejó bastante avanzado, pero que no pudo finalizar debido al inicio de la pandemia”, adelanta Yasmine Bau.

Según adelanta Bau, el disco contendría canciones antiguas, grabadas con artistas nacionales e internacionales. “Dejó las canciones elegidas, la forma en que quería hacerlo y los nombres de artistas nacionales con los que ella quería grabarlas. Con algunos alcancé a conversar. Lamentablemente, llegó la pandemia y la Ceci se guardó, como todos. Cuando ya la pandemia pasó un poco, ella no estaba en condiciones físicas de poder hacer mucho. Me dejó la responsabilidad, de alguna forma, de que termináramos el disco”, indica.

Respecto al libro biográfico, si bien aún no hay fecha de publicación, ya lleva cerca de nueve meses de trabajo y presenta positivos avances. “Este texto nace de una idea de la propia Cecilia, de que yo pudiera escribir su biografía, debido a la gran cantidad de años que mantuvimos cercanía. Es así como queda deambulando la idea, tras conversaciones, mientras Vanessa Miller preparaba el guion de lo que fue su serie Cecilia, La Incomparable: bravura plateada (2023), transmitida por TVN y que se encuentra en Prime Video”.

“Es una investigación bien acabada en la que estoy trabajando personalmente, junto a otra persona que también fue cercana a Cecilia; por tanto, está construido primeramente desde el amor, el respeto, la honorabilidad y la construcción de la memoria; basado en mucho archivo documental, fotográfico y testimonial. Es un libro histórico, que abordará prácticamente toda su vida, su obra y algunas cosas más. Estará enfocado en mostrar quién fue Cecilia Pantoja Levi y cuál fue su contribución a la escena musical chilena”, explica Yasmine Bau.

Respecto a los homenajes, la mánager y parte del círculo más íntimo de intérprete, comenta: “Nosotros, como familia, estamos muy honrados y felices con las muestras de cariño para con Cecilia, puesto que su aporte a nuestra música es un tesoro invaluable para todo Chile.”