José Alfredo Fuentes revela que estaba enamorado de Cecilia, la Incomparable: “La agarré y le di un beso”

La historia de la cantante Cecilia Pantoja –quizás una de las más disruptivas y singulares de la cultura popular chilena- nuevamente se ha hecho libro.

Luego que en 2002 apareciera la controvertida biografía Cecilia: la vida en llamas, del periodista Juan Cristóbal Peña –la que detonó una querella por injurias de parte de la artista e hizo que saliera de circulación-, ahora llega Cecilia - el último baile, de la autora Johanna Watson (Tucán ediciones). Un texto que mezcla perfil, crónica vivencial, entrevista inéditas, la mirada de una fanática que ha reverenciado a su ídola desde sus días de infancia y cuya devoción no claudica hasta hoy, y el pulso de los momentos en que el país despidió a “La incomparable” tras su fallecimiento el 24 de julio de 2023.

El entusiasmo vital de una seguidora es en rigor la columna vertebral de la obra. Una suerte de puzzle donde la existencia de la intérprete se mira en retrospectiva, pero que también sirve para comprender las múltiples caras que confluyeron en su figura: la artística, la social, la disidente, la polémica (incluyendo su paso por la cárcel en 1987) y la personal (enfocado en sus relaciones, las reales y las platónicas).

Amores inspiradores

Por ejemplo, en la primer entrevista inédita –materializada en su residencia en la Villa Frei, en 2019-, la mujer de Baño de mar a medianoche describe cómo escribió uno de sus temas más significativos, Son recuerdos, luego popularizada en voz de Patricio Renán. Parte admitiendo que tuvo un novio en Tomé llamado Manolo Cabezas, con el que estuvo “de los nueve años”.

“Teníamos un pololeo de la mano, te digo, no me acuerdo de cómo me besaba ni nada, ¡no!, ¡nada!”, relata en el texto.

Pero después, asume que la verdadera destinataria de Son recuerdos era otra. Aquella letra que dice “son recuerdos/ son recuerdos del ayer/ que no olvidaré/ Unos alegres/ otros son tristes/ pero allí es donde aprendí/ a amar y a llorar/ a reír y a sufrir” está dedicada a Lisa Peter, atleta también nacida en Tomé y que en el Sudamericano de Atletismo de 1954 fue campeona de salto largo. Falleció a los 25 años producto de una hepatitis aguda.

“Me inspiré en una atleta famosísima de Tomé, famosa, te digo, a nivel internacional”, revela en torno a la canción. Luego continúa: “Ahora hay una estatua suya cerca de donde yo vivía, en Tomé. Ella me pasaba a buscar para ir a entrenar en el estadio de Tomé. Yo era atleta también, hasta los veintiocho años, me gustaba correr. En el colegio sabían que yo entrenaba y era buena, sacaba segundos lugares, tercer lugar, primer lugar. Saltaba, hacía salto largo, corría la posta cuatro por cien (…) Todas esas anécdotas las he echado de menos, las he recordado. Sufría y lloraba con todas esas letras que escribía, veía a las chicas enamoradas, en todas las épocas fueron igual los amores, existían igual”.

El libro también arroja vivencias en torno a sus vínculos con Violeta Parra y cómo vivió el 11 de septiembre de 1973. Con respecto a esa jornada del Golpe de Estado, recuerda: “Yo estaba actuando en Arica, llegaron los milicos al local, levantaron una tapa de la tarima y encontraron como cinco kilos de cocaína. Suspendieron las actuaciones y varios artistas nos quedamos varados. Yo le eché la choriá a los milicos, pero no me detuvieron, esperaron a que terminara mi show y me fui en taxi para la casa”.

Con “el Pollo”

Además, hay palabras de algunos coetáneos de la era de la Nueva Ola en torno a la sombra mayúscula de Cecilia por esos años. Uno de ellos es José Alfredo Fuentes, quien asistió al velorio de la tomecina en 2023 en el Teatro Caupolicán, donde cantó el hit Te perdí.

Pero su lazo va mucho más allá de un mero saludo de colegas. En el mismo libro Cecilia - el último baile, “el Pollo” revela un hecho que hasta ahora se había mantenido en penumbras: su flechazo con la cantante y el fugaz romance que vivieron.

25 Julio 2023 Funeral de la Cecilia Pantoja, La incomparable, realizado en el Teatro Caupolican. Foto: Andres Perez

“Yo estuve enamorado de Cecilia, a los quince años soñaba con ella”, asegura el también animador de TV en el volumen.

Luego contextualiza: “Mi hermano Iván pololeó con una amiga de una señora que se llamaba Myriam en Tomé. Fue durante un verano, y estando ahí se hizo muy amigo de la Cecilia. Él le dijo: ‘Tengo un hermano chico, tiene catorce años y canta re bien, me gustaría presentártelo’. Mi hermano sabía que me encantaba la Cecilia, la cantante que más me ha gustado, me volvió loquito la Cecilia, es de esas personas que, guardando las proporciones con Violeta Parra que escribió cosas maravillosas, el carisma que tenía Cecilia…”.

“Aparecía en el escenario y yo pensaba: ‘Quiero verla cantar, quiero escucharla’. Más encima, después sus canciones me hacían llorar. Cecilia dijo: ‘Bueno’, y fui a su casa la primera vez con mi hermano. De ahí en adelante iba dos o tres veces a la semana, porque nos hicimos muy amigos. Yo tenía quince y Cecilia debió haber tenido diecinueve o veinte. Cantábamos, me enseñó y me corrigió hartas cosas (…)”.

“Desde ahí que tengo un gran cariño por ella. Ella me quiere mucho a mí, y yo la quiero mucho a ella. Es la ídola más grande que ha habido en la música popular”.

Después, al minuto de comentar el acercamiento más profundo entre ambos, Fuentes cuenta: “Hicimos una gira, cuando empecé a cantar, me hice famoso. Ella decía: ‘Este es Alfredo, mira la media cagá que dejó este huevón cantando’. Hicimos una gira, y en la micro donde íbamos le di un beso y me lo respondió, pero hasta ahí nomás llegó, nos pegamos un atraquesito suave y chao”.

“Fue un momento que íbamos conversando en la micro y algo pasó que nos sentimos muy cerca, y pensé: ‘Parece que este es el momento en el que le puedo dar un beso’. La agarré y le di un beso, me lo correspondió, pero fue eso nada más, un beso en la micro durante la gira y punto. Al día siguiente éramos amigos otra vez. No sé si alguna vez lo conté. Ella se cagaba de la risa. ‘Te has hecho la huevona’, le digo yo. ‘Nunca has contado que nos pegamos un atrinque’”.

*Cecilia - El Último Baile es el segundo volumen de la colección “Entrenotas” de Tucán Ediciones, que debutó con Patricio Manns - De las palabras y la música, escrito por elperiodista Patricio Cuevas.

El texto se puede encargar aquí.

El lanzamiento será el 24 de julio en el Teatro Caupolicán, justo a un año de su muerte, lo que funcionará como un homenaje. El pre-lanzamiento fue el pasado sábado 1 en la Furia del Libro, en un panel integrado por los cantantes Mariel Mariel y Angelo Pierattini, y la periodista Marisol García.