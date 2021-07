¿Dónde estará Jadue? FA mira con distancia un posible rol de primera línea en la campaña de Boric

La misma noche del domingo, en que el frenteamplista Gabriel Boric se impuso por un poco más del 60% de los votos sobre el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, un dirigente del FA se refería al papel que jugaría el edil en la nueva etapa de la campaña presidencial. “No sé en qué rol podría estar, pero no como vocero”, ironizaba.

Los resultados de las primarias presidenciales -en las que también sorprendió el independiente Sebastián Sichel en Chile Vamos- descolocaron a la centroizquierda y modificaron la hegemonía de las fuerzas al interior de Apruebo Dignidad, pacto conformado por el FA y Chile Digno.

En ese contexto, la coalición reafirmó su intención de tener un gobierno conjunto, pero también fijó la línea de algunos de los desafíos inmediatos que pondrán a prueba al pacto: la negociación parlamentaria y la reconfiguración del comando y del programa presidencial.

Y si bien en Apruebo Dignidad aún no definen cómo y quiénes trabajarán en los equipos de aquí a la primera vuelta -de hecho, el PC pidió tiempo mientras desarrolla su discusión interna-, distintas voces en el Frente Amplio ven con distancia el rol que pudiera jugar el alcalde de Recoleta en la campaña del frenteamplista.

En el bloque no olvidan la tensiones que se levantaron durante la última semana de campaña y las duras críticas que lanzó Jadue a su candidato presidencial y al FA al responsabilizarlos de que en Chile haya “presos políticos”. Pese a estar conscientes de que el PC y el bolsón de votos de Jadue (693.370) son necesarios para pasar a segunda vuelta, varios en el bloque prefieren que sean otros los liderazgos comunistas que ocupen roles protagónicos durante la campaña.

“Jadue sacó casi 700 mil votos y eso es claramente una votación no solo del PC. Hay que incorporar a ese mundo, fortalecer la unidad de Apruebo Dignidad y eso no es automático. (...) Hay que darle un espacio al candidato, que puede jugar un rol político, pero no basta solo el rol de Jadue”, aseguró el senador de RD, Juan Ignacio Latorre.

En ese sentido, en el FA ven con buenos ojos la incorporación a la primera línea de figuras como la diputada Camila Vallejo, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, la convencional constituyente, Bárbara Sepúlveda. Y, por el lado programático, a la economista Javiera Petersen.

De hecho, en el bloque sostienen que se deben potenciar las vocerías femeninas durante la campaña y que perfiles como los de esas dirigentas comunistas calzarían mejor “con lo que quiere transmitir la campaña de Gabriel”.

Según dirigentes del bloque, el Partido Comunista en general debiese cumplir un rol de mantener los votos de la izquierda dentro de la coalición y evitar un flanco por ese lado.

“Apruebo Dignidad debe ser un espacio que se fortalezca, que dialogue y que vaya más allá de sus fronteras. En ello el rol del PC y su disposición a la construcción de esa mayoría será clave. Hay un mundo que ve en Jadue un referente, que existe, y que es necesario también para ganar en noviembre”, sostiene el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

Algunos en el Partido Comunista también creen que Jadue permanecerá más enfocado en su rol como alcalde de Recoleta y que serán otros quienes lideren la campaña por el PC.

Jadue toma distancia

Por su parte, el alcalde Daniel Jadue anoche reapareció en una conversación en vivo a través de Facebook. En la instancia contó que el lunes, a un día de su derrota, volvió de lleno a trabajar en la municipalidad de Recoleta y adelantó que durante los próximos meses anunciaría otros “proyectos populares”.

En la transmisión, no obstante, el exabanderado marcó posición sobre cuál podría ser su rol en la campaña de Boric. “Yo en campaña voy a asumir mi rol como alcalde de Recoleta, seré el jefe de comando en esta comuna y voy a tratar que toda la gente que me apoyó, apoyen a Gabriel. Espero que él gane”, dijo Jadue en el programa “Sin Maquillaje” que comparte con César Abueid Charad.

En el diálogo el jefe comunal también adelantó las intenciones del PC en otro punto clave: el programa. “He tenido diferencias bien importantes con Gabriel (...), pero nosotros como buenos comunistas nos preocuparemos de incidir en el programa”, dijo.