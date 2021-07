El día después en Apruebo Dignidad: el nudo parlamentario y la preocupación por una candidatura de la Lista del Pueblo

Hasta la sede de su excomando, en calle Gorbea, llegó ayer a las cuatro de la tarde el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue. En el lugar se le sumaron el resto de los dirigentes que componían la mesa política de su campaña, quienes iniciaron un proceso de debate y de reflexión sobre los factores que los llevaron a ser derrotados por el frenteamplista Gabriel Boric, pero también respecto de los desafíos que ahora tendrán que enfrentar como Apruebo Dignidad.

Los resultados de las primarias presidenciales del domingo descolocaron al Partido Comunista y a sus socios, quienes si bien estaban “preocupados” por el desempeño de su candidato durante las últimas semanas, nunca esperaron que la distancia entre él y su contendor del FA fuera de 20 puntos. Jadue fue derrotado en todas las regiones del país y obtuvo un 39,57% de los votos, mientras que Boric alcanzó el 60,43%.

En ese contexto, durante la cita, los miembros de la excomisión política del alcalde hicieron un balance de los resultados y también abordaron cómo será la relación del bloque Chile Digno con el Frente Amplio.

Según quienes estuvieron presentes, los dirigentes valoraron la alta participación que tuvo la primaria del pacto e hicieron una autocrítica de las “diferencias en la izquierda” que marcaron la campaña, en la misma línea de lo que manifestó el alcalde Jadue cuando asumió su derrota.

Pero más allá de eso, en la reunión se abordó un tema que será clave para el futuro de Apruebo Dignidad: la negociación parlamentaria y la cantidad de listas que impulsará el pacto.

Sobre ese punto, dicen en el PC, aún no tienen una definición, aunque manifiestan que hoy “el escenario cambió”, pese a que antes de la primaria los dirigentes comunistas transmitían que había pocas posibilidades de tener una sola lista. Mientras el Frente Amplio ha apostado por tener una sola nómina, al igual que en la elección de convencionales constituyentes, en la colectividad liderada por Guillermo Teillier tienen la presión del resto de los partidos y movimientos que apoyaron la opción de Jadue, quienes han manifestado su resistencia a sumarse a la candidatura del frenteamplista y prefieren tener dos nóminas: una del FA y otra de Chile Digno. “Después de lo que pasó el domingo, hay que ver la mirada que tengan cada una de las fuerzas”, se limitó a comentar el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

De hecho, algunos de ellos ya han oficializado su negativa a apoyar a Boric. El Partido Igualdad anoche confirmó que no respaldarán al diputado, pese a que esperan tener una lista parlamentaria con los comunistas. En esa colectividad están esperando si la Lista del Pueblo decide lanzar una candidatura presidencial.

Según explican desde el PC, durante los próximos días se reunirá su equipo electoral para evaluar cuál sistema sería el más eficiente en términos de eligibilidad. En el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), en tanto, sostienen que sería más idóneo tener dos listas en el caso de que todos los movimientos que apoyaron a Jadue decidan sumarse al esfuerzo parlamentario.

No obstante, en el sector aún hay un debate pendiente que podría complejizar las conversaciones: si hay espacio para sumar a algunos independientes cercanos a la Lista del Pueblo en esas listas. No obstante, algunos en el sector ven “difícil” esa opción, debido a las diferencias y la distancia que existe entre ese referente y el Frente Amplio.

Con todo, los equipos electorales del FA también iniciarán sus propias conversaciones sobre el tema y se espera que los dirigentes de Apruebo Dignidad puedan reunirse esta semana.

La preocupación por la Lista del Pueblo

El tema ya se ha abordado en distintas instancias y en conversaciones informales al interior del pacto: la dispersión de votos que podría provocar la aparición de un candidato presidencial de la Lista del Pueblo.

De hecho, ayer la mesa nacional del Frente Amplio tocó el tema en el marco del análisis del bloque respecto de los resultados del domingo. En esa coalición existe “preocupación” de que el referente de izquierda presente una candidatura y lo comparan con el efecto de dispersión que podría provocar en Chile Vamos que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, vaya a la primera vuelta.

En el Frente Amplio creen que un candidato de la Lista del Pueblo podría “dividir a las fuerzas transformadoras”, dejando más espacio para que el centro y la derecha sean “competitivos”.

“Desaprovechar (esta oportunidad) por las identidades individuales o de grupos, que pueden ser muchísimas, lo que único que le deja es la cancha abierta a la derecha que quiere mantenerse en el poder”, sostuvo el diputado Giorgio Jackson (RD) en Mentiras Verdaderas.

En tanto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, sostuvo que “es absolutamente legítimo que cualquier organización quiera presentar una candidatura a la presidencia del país o a cualquier cargo, es parte de la democracia y no le tenemos miedo a competir, de eso se trata, al mismo tiempo nadie puede creerse dueño de los votos o de un sector del país. Es una disputa abierta”.

En el bloque esperan iniciar conversaciones con el referente y algunos de los dirigentes que han sonado como posibles candidatos, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. “Las fuerzas de cambio y transformación tenemos el desafío de dialogar y articularnos. Necesitamos iniciar una conversación sincera y urgente con la Lista del Pueblo, el mundo independiente y los movimientos ciudadanos que hoy se encuentran fuera de Apruebo Dignidad. Debemos hacer todos los esfuerzos de lograr la máxima unidad ciudadana y política en primera vuelta, creo que sería un error no hacerlo, sin embargo, de no lograrlo, al menos debemos acordar un apoyo mutuo en segunda vuelta”, maniestó el presidente de Comunes, Jorge Ramírez.

Sobre posibles conversaciones, no obstante, en la Lista del Pueblo ven pocas posibilidades. Esta mañana, la convencional y cercana a Sharp Tania Madriaga sostuvo que “el FA tiene un lugar en la política, ellos han tomado algunas decisiones respecto de cuál es su perfil, respecto de la forma en que se han vinculado en el escenario y, justamente porque no representa Gabriel Boric el esfuerzo del 18 de octubre, hemos dicho que es necesario levantar una alternativa que pueda incorporar a la discusión política y el país que tenemos que construir nuevas actorías, por lo menos de nuestra parte, no es una opción presidencial”.

La misma preocupación ya se venía instalando incluso desde antes de las primarias al interior del PC y del comando del alcalde Jadue. De hecho, cercanos al jefe comunal sostenían la semana pasada que no tendrían posibilidades de vencer a Boric si aparecía una candidatura de la Lista del Pueblo.

Y si bien fueron derrotados, ese temor aún no se ha disipado. Según fuentes del PC, durante las conversaciones que inició la colectividad ya se ha asomado esta materia. En la colectividad ven posible que una parte del bolsón de votos de Jadue se pueda “escapar” hacia ese sector si Boric sigue haciendo gestos hacia el centro político.

Para evitar eso, dicen en el PC, sería “clave” la influencia que pueda tener el partido en el programa presidencial y en la estrategia que impulse la campaña de aquí a noviembre.