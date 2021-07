Sharp dice no perseguir candidatura presidencial pero afirma que “fuerza transformadora” del 18-O no tiene hoy una carta que la represente

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó esta tarde que no está “persiguiendo” una candidatura presidencial para los comicios de noviembre próximo, luego de que emitiera, junto a otros firmantes, una carta abierta donde se refiere al desenlace de las primarias del domingo y en la que asegura que se debe avanzar hacia la constitución de una “nueva actoría político-social de transformación” con otros actores.

En ese sentido, manifestó una “voluntad” de “encuentro” con otros actores -entre ellos la Lista del Pueblo- para “dialogar” en torno al escenario político actual.

Consultado por Radio Bío-Bío respecto de si faltó en las primarias una carta que pudiera ser más atractiva para el porcentaje de la población que no votó por Gabriel Boric (FA), Sharp respondió que “nosotros hemos venido sosteniendo de forma sistemática que el mundo independiente tiene que tener un espacio de diálogo, un espacio de reflexión y análisis respecto de lo que está sucediendo en el actual escenario. Me parece que, al menos, no tener una discusión que tenga sobre la mesa la posibilidad de una candidatura presidencial, sería negarse a priori a una posibilidad que ha estado inscrita con mucha claridad, en las elecciones municipales, de convencionales constituyentes y en el plebiscito de octubre”.

El edil porteño agregó que “creo que el campo del apruebo debiese tener una candidatura presidencial independiente”. Consultado sobre ser el candidato de este pacto, Sharp sostuvo: “creo que la Lista del Pueblo tiene que tomar sus propias definiciones, yo no soy parte de dicho espacio (...) no me siento ni su vocero, ni su representante ni su candidato, sería una patudez muy grande de mi parte”.

“Esto no se trata de lo que yo quiera hacer, tiene que ver con la capacidad de construir un espacio de diálogo no existe y que hay que salir a construir, y más importante que adelantar una construcción de este espacio, porque desde mi perspectiva el 18 de octubre no tiene candidatura presidencial (...) No tiene ningún sentido hoy lanzar un hombre si no expresa una dinámica colectiva”, destacó.

“Nosotros vamos a trabajar de forma intensa por generar un espacio de diálogo y en ese sentido manifestamos nuestra voluntad para poder encontrarnos, para poder tomar entre todos y todas una decisión conjunta”, sostuvo, tras ser consultado si está disponible para representar al mundo independiente en los comicios de noviembre.

“Yo soy de la idea de que hay que poner el diálogo a todas estas actorías y por eso sale ahora una carta de más de 100 personas en la que llamamos a hacer eso. Si eso se traduce o no en una candidatura presidencial, eso se verá en su momento”, agregó.

Sin embargo, Sharp enfatizó que “yo quiero terminar mi periodo como alcalde de Valparaíso, no ando persiguiendo una candidatura presidencial, no me interesa sino contribuir a la construcción de esta nueva actoría, que es lo que dice la carta, una nueva actoría política y social de transformación”, reiteró.

En este sentido, destacó en que “Apruebo Dignidad no basta para empujar las transformaciones que el pueblo de Chile demanda”. “Si Apruebo Dignidad cree que en el centro político está la posibilidad de empujar una alianza nueva que permita la transformación en Chile, yo tengo una diferencia con eso”, añadió el alcalde de Valparaíso.

“Lo que planteo tiene que ver con construir un nuevo espacio político en Chile que, de alguna manera, recoja parte de la potencia transformadora que tuvo el 18 de Octubre y que hoy, desde mi perspectiva, no tiene candidatura presidencial”, reiteró.