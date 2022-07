“Dos horas de clima frío y de tensión”: Así fue la cena de ‘reencuentro’ entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Olivos

Luego de un fin de semana convulsionado que comenzó con la presencia de ambos en actos diferentes para recordar la muerte de Juan Domingo Perón, continuó con la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán y siguió con casi 24 horas de incertidumbre en torno a su reemplazante hasta el nombramiento de Silvina Batakis al frente de la cartera, finalmente el Presidente Alberto Fernández se reunió la noche del lunes con la vicepresidenta Cristina Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos. Fue el primer encuentro entre ambos después de un mes sin verse, en medio de la crisis económica y política que afecta a Argentina.

El último cara a cara de Cristina y Alberto había terminado mal. Fue el 3 de junio pasado en el acto de los 100 años de YPF en Tecnópolis, cuando las críticas de la vicepresidenta terminaron detonando la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo. En aquel encuentro, la exmandataria y actual presidenta del Senado había exhortado a su compañero de fórmula a “usar la lapicera” para atender a los reclamos de la sociedad civil, en el marco del aumento de la inflación producto de los precios de las materias primas a nivel internacional, recordó el diario Ámbito Financiero.

Cerca de las 18.00 del lunes, instantes después de que finalizara el juramento de Batakis –ceremonia en la que Cristina fue la gran ausente-, la vicepresidenta dejó su departamento de Recoleta “vestida con pullover blanco y camperón de cuero, bien maquillada y peinada de peluquería”, detalló el diario El Cronista. Su primer destino fue su despacho del Senado. A las 21.15 ingresó a la Quinta Presidencial de Olivos para cenar con Alberto Fernández. No estaban a solas desde antes de las elecciones primarias del año pasado, derrota que hizo estallar el vínculo entre ambos, recordó el periódico.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, aplaude a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, durante su ceremonia de juramentación en la Casa Rosada, el lunes. Foto: Reuters

La cena de este lunes, según el portal La Política Online, fue una consecuencia de la larga charla telefónica que mantuvieron el domingo, “donde Cristina le impuso el nombre de Silvina Batakis para el Ministerio de Economía”. “Alberto se había resistido a ese diálogo, pero terminó cediendo ante la presión del peronismo”, agregó el medio transandino.

Y tal como en su encuentro de junio, la cita se dio “en un clima marcado por la tensión”, como informó el portal Infobae. “Si bien el reencuentro fue un síntoma de distensión, las fuentes indican que la cena entre Alberto y Cristina fue tensa y hasta hubo algunos gritos”, aseguró La Política Online.

“Fueron más de dos horas en las que el clima frío y de tensión primó en el ambiente”, apuntó Infobae. Según este medio, las diferentes miradas sobre la situación económica del país y la salida de la crisis siguen siendo un punto nodal de conflicto entre el presidente y su vicepresidenta.

La vicepresidenta, según Infobae, le habría repetido al mandatario todas las críticas que le hizo en público en sus últimas dos apariciones y que apuntaron principalmente a la gestión económica. Sobre la mesa expusieron sus diferencias en torno al gasto público. Cristina Kirchner insiste con que debe ser expansivo sin importar que no se cumpla la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional; mientras que Alberto Fernández sigue sosteniendo que el gasto mueve la economía pero que Argentina debe respetar lo pactado con el organismo multilateral de crédito.

Alberto Fernández acompañado por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, durante un anuncio en Buenos Aires, el 6 de junio de 2022. Foto: AP

Pero CFK también habría apuntado durante el encuentro a cuestiones políticas como el vínculo con los movimientos sociales. El lunes, el diario La Nación informó que Cristina Kirchner le había pedido al mandatario que echara del gobierno a los movimientos sociales. “Le pidió que los eche, le dijo que lo iban a terminar hundiendo”, comentaron altas fuentes en alusión a los referentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, a quienes CFK acusó de “tercerizar” los planes sociales.

Esta vez en privado, Cristina le habría reclamado a Alberto que el manejo de los planes sociales esté a cargo de intendentes y gobernadores. Planteamiento que fue “objetado” por el mandatario que cuenta con el respaldo del Movimiento Evita, que conducen Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, quienes se encuentran enfrentados por la titular del Senado, aseguró Infobae.

Quizá el momento de menor tensión de la cena del lunes, apunta el medio, fue cuando Alberto Fernández le contó a Cristina sobre sus recientes viajes a la Cumbre de las Américas y a la del G7 que se llevó a cabo en Alemania. El Presidente le transmitió también su expectativa por la reunión que mantendrá con Joe Biden, a fin de mes en Washington.

Concluida la reunión, una fuente de Olivos resumió a Infobae el encuentro con un comentario tajante: “Fue más de lo mismo”.

Alberto Fernández en la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, el 7 de abril de 2021. Foto: Reuters

Durante una entrevista para el programa Animales Sueltos, que se emite por el canal América, el exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, señaló que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner ya “exceden largamente a la gestión” y entraron en el terreno “de lo personal”.

“A mí me cuesta creer que eso termine bien después de haberla visto a Cristina el sábado tirándole los misiles que le tiró a Alberto Fernández, no solamente sobre cuestiones políticas, sino también sobre cuestiones personales, con lo del celular, o repitiendo varias veces lo de la lapicera, o riéndose de los furcios del Presidente. Entró en una dimensión que creo que excede largamente a la ideología y a gestión, y no sé si hay retorno de eso, no sé si con una cena alcanza”, analizó.

En este sentido, Prat-Gay advirtió que “todavía le queda un año y medio al gobierno” y aseguró que “si durante ese tiempo se siguen cascoteando como vienen haciendo hasta ahora, obviamente que las cosas van a empeorar”.