El alcalde socialista que llegó a tomarse una foto con Michelle Bachelet y no pudo entrar a la sesión

Hace dos semanas, los candidatos a alcalde del pacto Contigo Chile Mejor hacían fila a las afueras de la fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa, para conseguir una foto junto a Michelle Bachelet. Entre ellos, llegó el jefe comunal de San Bernardo, el socialista Christopher White.

Sin embargo, a diferencia de los demás alcaldes -e incluso algunos concejales-, White no consiguió su fotografía con la expresidenta. Ni siquiera pudo entrar a las instalaciones de la fundación, pese a que insistió.

07/08/2024 MICHELLE BACHELET PARTICIPA EN ACTIVIDAD, HERRAMIENTAS PARA LA GESTION LOCAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Desde el entorno de Bachelet aseguran que los partidos políticos eran los responsables de completar las nóminas con los candidatos y alcaldes en ejercicio que irían a la sesión, y que el nombre del jefe comunal no estaba en la lista del PS que ellos recibieron. Desde la directiva de la colectividad, por otra parte, afirman que la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, envió un correo electrónico a absolutamente todos los postulantes para que asistan a la sesión -que era con cupos limitados-, por lo que delegan la responsabilidad en White.

El alcalde, por su parte, dijo a este medio que “yo fui citado, tengo un mail con la citación, yo estaba convocado. Pero el día de la foto para las candidaturas nosotros estábamos con un tema súper delicado, hubo dos niños baleados en un cumpleaños. Por el lado de la presidenta, había cientos de candidatos de todo Chile y no se pudo hacer, hubo un tema de agenda. Fui a una hora en la que habían muchos candidatos antes que yo y tenía que atender otros asuntos, entonces me devolví”.

Otras fuentes del partido descartan que el asunto se trate de un malentendido administrativo o de temas de tiempo, y enfatizan que un llamado telefónico de Vodanovic o de otros miembros de la mesa a los representantes de la fundación habría bastado para hacer pasar a White, quien esperó unos minutos fuera del edificio de la calle Capitán Fuentes 99.

Por lo mismo, las mismas fuentes del partido sugieren que la exclusión de White podría estar relacionada a la orden de arresto que el jefe comunal recibió en abril de este año, por parte del Juzgado de Letras de San Bernardo. Esto en el marco de un juicio laboral por la deuda de cerca de $ 108 millones de pesos a un grupo de cinco funcionarios que cumplían su rol como guardias. En esa línea, en el partido -y en particular entre quienes defienden una tercera candidatura presidencial de Bachelet- plantean que es positivo mantener a la exmandataria al margen de estos casos.

De todas formas, en esa ocasión el alcalde recibió un fuerte respaldo de la directiva PS. “Aquí hay un procedimiento judicial seguido contra la Municipalidad de San Bernardo, en calidad de codeudor solidario por una empresa externa que no pagó las cotizaciones previsionales a sus trabajadores. Esta obligación recae subsidiariamente en el alcalde o la municipalidad, habiendo el alcalde dado pago y cuenta de ello (...) en cuanto tomó conocimiento de esto”, planteó Vodanovic esa vez. White, además, cuenta con una foto junto a Bachelet, que se tomó en abril de este año, antes de que se presentara la orden de arresto. “Yo estoy disponible para tomarme una foto con ella cuando ella disponga porque sé el cariño que la gente tiene por la expresidenta”, sostuvo el jefe comunal.

En todo caso, el alcalde White ha logrado posar junto a distinguidas figuras del oficialismo. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, en el marco del Te Deum Evangélico, fue fotografiado junto al Presidente Gabriel Boric y el ministro Álvaro Elizalde (Segpres, PS).

Por lo demás, el alcalde de San Bernardo no fue el único que quedó fuera de la fundación Horizonte Ciudadano ese día. No se le permitió el ingreso al candidato de San Antonio Omar Vera. Esto, debido a que él no es representante del pacto Contigo Chile Mejor, sino que es un independiente que cuenta con el apoyo del Partido Radical.