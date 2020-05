El castigo de la U por el incendio en el Nacional sigue en el limbo

Nadie sabe qué ocurre, ni cuándo será publicado, ni donde está, ni por qué se ha atrasado. El 4 de febrero la U jugó ante Inter de Porto Alegre en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores y un grupo minoritario de hinchas provocó serios incidentes, los que llevaron incluso a un amago de incendio. El informe de ese duelo es lapidario, pero a más de tres meses del hecho, los azules aún no saben de sanciones. Y al parecer, no tienen para cuándo.

El miércoles posterior al duelo, hasta las oficinas del elenco laico llegó la notificación del expediente que abrió la Conmebol por los sucesos. La investigación, que incluyó imágenes, videos y testimonios de siete miembros de la entidad sudamericana que participaron de encubiertos. El informe, el que fue preparado por el comisario argentino Gustavo Battagliotti, hacía de la defensa una tarea imposible.

La U presentó sus alegaciones para intentar reducir las penas, que deberán ser cumplidas cuando participen en otra copa, y la multa será debitada de los dineros por derechos de televisión. Desde marzo pasado, cuando se realizó la audiencia, la dirigencia del Chuncho espera con cierta ansiedad conocer la sentencia.

Los Robocops le hacen frente a los incidentes del pasado 4 de febrero. Foto: AFP

En la Conmebol no abundan las respuestas. Consultados sobre esta situación, distintos personeros en Asunción dicen desconocer el futuro inmediato de ese fallo, aunque señalan que así como el de los azules, hay otros tantos casos complejos que también están en pausa hace un tiempo similar por la complejidad de las situaciones, como posibles dopajes o situaciones anómalas. Y que hay otros listos para ser publicados.

Cuentan que siguen trabajando en todas las causas pendientes y que Conmebol funciona como un todo, por lo que el sistema tiene que estar alineado para notificar las sanciones y que una de las causas probables para no haberlo hecho hasta ahora es el Covid-19 en el caso de los castigos más altos.

Y aunque la Unidad Disciplinaria sigue trabajando a distancia casi de la misma forma que hasta antes de la pandemia (sus miembros son de distintos países sudamericanos), el proceso tiene otros pasos que se pueden haber atrasado, según dicen desde Asunción, porque recién la semana pasada los funcionarios de la Conmebol volvieron a trabajar a las oficinas debido al coronavirus. Sin embargo, al retrucar que el viernes recién pasado fueron publicados 18 nuevos fallos, incluido uno difícil como el del partido entre Inter y Gremio y no el de la U, nuevamente escasean las respuestas.

En las oficinas de Conmebol reseñan que a los casos más complejos, como el del Romántico Viajero, se les asignan tres jueces (a los casos más simples solo uno), por lo que la coordinación que se requiere es mayor. Y que no existen plazos establecidos para emitir un fallo, pero que se intenta resolver rápidamente cuando se juega semana a semana.

En las oficinas de la U, así como personeros de la ANFP ligados a Conmebol, también dicen desconocer lo que ocurre con el fallo y que hasta ahora no se les ha comunicado nada.

La UC y Colo Colo, sancionados

Distinto a lo que ocurre con los azules, los otros dos equipos grandes de Chile conocieron la semana pasada los fallos por sus últimos duelos como local en Copa Libertadores. Universidad Católica y Colo Colo tuvieron incidentes en sus partidos, jugados con mucha posterioridad al pendiente de la U, y Conmebol ya falló al respecto.

En el caso de los cruzados fue por el duelo ante América de Cali del pasado 10 de marzo en San Carlos de Apoquindo, donde hubo enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos antes, durante y después del partido. El informe de los hechos lo redactó Elio Roberto Quintal, delegado venezolano de la Conmebol. Los cruzados fueron sancionados con 8.000 dólares, los que serán descontados del aporte por derechos de televisión que reciben.

La UC fue sancionada por el Reglamento de Seguridad de la Conmebol: el artículo 25, en sus incisos E y N, que se refieren a “juego pirotécnico de cualquier tipo y/o forma de activación, incluso dentro de los anillos de seguridad” y “trapos, frentes, banderas, banner o elementos similares que en tamaño y cantidad que tapen la visual, impidan el monitoreo, obstruyan puertas o elementos publicitarios”.

También fue sancionada por quebrantar el Código Disciplinario de la Conmebol en los artículos 9.1 (ser responsable del comportamiento de jugadores, oficiales, miembros y público), 9.3 (ser responsable de la seguridad y el orden tanto al interior como en las inmediaciones del estadio), 10.1, inciso D (garantizar el orden), 10.2, incisos B, C, D, G y H (lanzamiento de objetos, encender bengalas o fuegos de artificio, uso de gestos o palabras no apropiadas, particularmente de naturaleza política, ofensiva o provocativa, otras faltas disciplinarias y cuando no se puede identificar al autor de una riña o tumulto), 12.2, incisos B, C, E, F y K (jugadores, y miembros que se comporten de manera ofensiva, violar pautas mínimas de un comportamiento aceptable, utilizar evento deportivo para manifestaciones extradeportivas, comportarse de manera tal que el fútbol y la Conmebol se vean desacreditados y causar la interrupción de un partido).

Colo Colo, en tanto, fue sancionado con 10.000 dólares por el duelo ante Atlético Paranaense jugado el 11 de marzo. Ahí también hubo incidentes de sus hinchas. Los albos recibieron castigo por romper el Código Disciplinario de la Conmebol y el Manual de Clubes de la Libertadores 2020. Al igual que la UC, al Cacique lo sancionaron por romper los artículos 9.1, 9.3, 10.1 inciso D y 10.2 inciso C. Por otro lado, el elenco de Macul fue castigado por el Artículo 5.1.5.1 del Manual de Clubes de la Libertadores, que se refiere al protocolo de inicio de partidos y sus horarios.