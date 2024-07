El cónclave con los 52 alcaldes de la RM que prepara Gonzalo Durán por la crisis de seguridad

Martes 30 de julio a las 9 horas en el Teatro Cultural de San Joaquín. Esa es la convocatoria que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), le hizo a los 52 alcaldes de la RM.

Se trata de una cumbre de autoridades de la RM en la que se abordarán, principalmente, los alcances de las medidas de seguridad anunciadas la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric en el marco de la crisis que quedó en evidencia tras la ola de 17 asesinatos ocurridos en la zona y que están vinculados al crimen organizado.

En ese marco, el jueves 18 el Presidente anunció la creación de una nueva cárcel de alta seguridad, mayores facultades para Gendarmería, aumento de plazas para centros penitenciarios y la creación de la “Unidad de Acción y Seguridad” . En esa oportunidad el Presidente también dijo que le pondría discusión inmediata a la Ley de Inteligencia Económica y a la iniciativa que crea el Sistema de Inteligencia del Estado.

El anuncio lo hizo en La Moneda, flanqueado por ministra del Interior Carolina Tohá., el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara y por el delegado Durán, a quien le encomendó la labor de liderar el equipo de “Acción y Seguridad”.

Desde la semana pasada el gobierno ha hecho gestiones para que las medidas anunciadas por el Mandatario tengan apoyo político. En ese marco, la ministra Tohá se reunió con senadores oficialistas como José Miguel Insulza, encabezó el comité político ampliado, se juntó con la directiva del PPD y con la Sofofa; mientras que Monsalve hizo lo propio con los líderes de Demócratas, presidentes de las comisiones de Seguridad del Congreso, con el gobernador Claudio Orrego y con la Asociación Chilena de Municipalidades.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, en tanto, se reunió con los miembros de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados para informar sobre los alcances de los anuncios en materia penitenciaria.

Durán prepara plan de trabajo con alcaldes

Al delegado Durán, por su parte, le corresponde la tarea de aunar criterios con los alcaldes de la RM, varios de los cuales han presionado por que el gobierno decrete estado de sitio en la región, una posibilidad que en el Ejecutivo han descartado señalando que primero debe despacharse la ley de Infraestructura Crítica.

Hasta ahora, Duran se ha logrado reunir con cerca de una veintena de alcaldes de la RM, pero la apuesta es lograr una coordinación aún mayor. Por lo mismo, la cita que encabezará este martes también tendrá como objetivo diseñar un plan de trabajo conjunto con los 52 alcaldes de la región en materia policial, para así enfrentar de mejor manera la crisis de seguridad.

Está contemplado que los mandos policiales que están a cargo de atender la situación en la Región Metropolitana también se sumen a la reunión de Durán y los jefes comunales.

Coordinar a los jefes comunales en un mismo horizonte no será una tarea sencilla y así lo entienden en el gobierno. Prueba de ello es que la alcaldesa Irací Hassler (PC) la sido la voz más crítica a la idea de construir una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago.

Esto la ha llevado incluso a entrar en polémica con el Mandatario, quien este jueves, en medio de una visita a los 509 nuevos efectivos de Carabineros, afirmó: “Acá no hay atajos, no hay improvisación. Tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad, porque no nos conducen a nada”.