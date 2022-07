El Covid vuelve a su posible origen: Distrito de Wuhan confina a sus habitantes por primera vez desde 2020

Cuando Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas ubicada en el centro de China, realizó la primera cuarentena del mundo ante la amenaza del Covid-19 a principios de 2020, esta se convirtió en el epicentro de las miradas del mundo. Este miércoles, dos años después del primer brote, vuelven las restricciones a la urbe tras detectarse cuatro casos asintomáticos con su política de “Covid Cero”, las que afectarán a los 970.000 residentes del distrito industrial de Jiangxia.

Durante este miércoles, las autoridades de Wuhan anunciaron que los principales centros urbanos del distrito de Jiangxia tendrán que tomar “medidas de control temporales” por tres días. Además de cerrar lugares de entretenimiento como cines, bares y cafés, se sumaron pequeñas clínicas y mercados de productos agrícolas.

Lugares religiosos y de culto, restoranes y atracciones turísticas también mantendrán cerradas sus puertas a visitantes, explicaron las autoridades a través de un comunicado. Pero también se extendió a sectores productivos, como el transporte público, que fue totalmente detenido, y a más de 100 grandes empresas del distrito.

La solicitud, explicó Bloomberg, busca restringir las operaciones y trabajar solo con quienes vivan en un circuito cerrado o burbuja, es decir, que tengan poco o ningún contacto con personas fuera de las plantas u oficinas.

El Presidente de China, Xi Jinping, durante una visita a Wuhan, en la primera cuarentena del mundo tras el inicio de la pandemia. Foto: AP

Esta medida, que no se veía en Wuhan desde inicios de 2020, cuando aún se sabía poco y nada sobre el Covid-19, fue tomada en función de la estrategia de “Covid Cero” que China aplica desde hace meses. Encierros progresivos y localizados en sectores donde se detectan casos gracias a las masivas tomas de exámenes.

Esta vez, detalló Al Jazeera, fueron dos los casos detectados a través de pruebas y dos más en el círculo cercano de los infectados. Es por eso que, si bien se instó a los residentes a no abandonar sus hogares a menos de que fuese estrictamente necesario, las autoridades identificaron cuatro vecindarios de alto riesgo, detalló CNN.

En dichos lugares, la orden de encierro es absoluta, sin siquiera poder cruzar la puerta. Otros cuatro vecindarios fueron calificados como de riesgo medio, lo que se traduce en la prohibición de salida del terreno que comprende su hogar. El objetivo, explicaron las autoridades, es “reducir aún más el flujo de personas, disminuir el riesgo de infección cruzada y lograr una dinámica Covid-Cero en el menor tiempo posible”.

Si bien la medida ha disminuido el aumento de casos y muertes en el país asiático, los duros cierres también han generado malestar en la población y en la economía, sofocando además la confianza empresarial. Según datos oficiales del 15 de julio, la segunda economía más grande del mundo creció a su ritmo más lento desde el inicio de la pandemia, registrando un 0,4% de expansión durante el segundo trimestre.

El posible origen de la pandemia

Dos estudios publicados este martes en Science, la prestigiosa revista científica, sugieren que el origen del SARS-CoV-2 habría ocurrido en el mercado de animales vivos de Wuhan, reforzando la teoría de que el virus surgió de la naturaleza, en desmedro de la que plantea que escapó de un laboratorio chino.

Realizados con metodologías y enfoques distintos, ambos estudios fueron entregados en febrero de este año, pero tras someterse a una revisión de pares, se publicaron durante esta semana. La conclusión fue que el virus, probablemente, pasó desde animales a humanos en dos ocasiones distintas. Una situación extremadamente inusual, pero no imposible.

“Ahora, me doy cuenta de que parece que acabo de decir que un evento único en una generación ocurrió dos veces en una corta sucesión, y las pandemias son, de hecho, raras, pero una vez que todas las condiciones están en su lugar (ocurren), es decir, un virus zoonótico capaz de la infección y la transmisión humana que está en estrecha proximidad a los seres humanos”, dijo Joel Wertheim, profesor adjunto de medicina en la Universidad de California en San Diego y coautor de una de las investigaciones.

Trabajador de la salud caminando por Shanghai durante la dura cuarentena impuesta por el gobierno chino durante este año. Foto: Reuters

Fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) quien, en respuesta a las críticas de que se apresuraron demasiado en descartar la posible fuga del virus desde un laboratorio, recomendó en junio una investigación más profunda sobre un posible accidente. Kristian Andersen, otro coautor del estudio y profesor del Departamento de Inmunología y Microbiología de Scripps Research, aseguró que incluso él era escéptico de la negación sobre un posible escape del virus, pero la investigación que realizaron lo hizo cambiar de parecer.

“Yo mismo estaba bastante convencido de la fuga del laboratorio, hasta que nos sumergimos en esto con mucho cuidado y lo miramos mucho más de cerca”, dijo Andersen. “¿Hemos refutado la teoría de la fuga de laboratorio? No, no lo hemos hecho. Pero creo que lo que es realmente importante aquí es que hay escenarios posibles y plausibles y es muy importante entender que posible no significa igualmente probable”, agregó.

En la misma línea y consultado por The Associated Press, el investigador de la facultad de medicina veterinaria de la Universidad de Minnesota, Matthew Aliota, aseguró que “estos dos estudios realmente brindan evidencia convincente para la hipótesis del origen natural”. Considerando que es imposible tomar muestras de un animal que estuviera presente en el mercado y definir de forma taxativa el origen, “esto es lo más cercano a una pistola humeante que podríamos obtener”, dijo Aliota haciendo referencia a una prueba policial fresca.