El debate que se abre en Argentina: ¿Alberto Fernández debería indultar a Cristina Kirchner si es condenada?

El lunes, cuando el fiscal federal Diego Luciani se aprestaba a pedir 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua para Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, el medio argentino La Política Online (LPO) ya aseguraba, citando a una alta fuente del gobierno, que el Presidente Alberto Fernández analizaba “seriamente” indultar a su vicepresidenta en caso de ser condenada.

“Cristina habría deslizado que no está de acuerdo en ser indultada, como de hecho propuso tiempo atrás el ahora opositor Miguel Pichetto. Pero Alberto podría imponerle el perdón de la pena -no de la culpabilidad- por razones de ‘paz social’, por ejemplo. Los incidentes de este lunes en la puerta de la casa de la vicepresidenta y las pintadas previas con el mensaje ‘No jodan con Cristina’, sugieren la posibilidad de una escalada de confrontación política si avanza la condena contra la vicepresidenta, que en el kirchnerismo leen como un intento de un sector de la justicia de ‘proscribirla’ en las elecciones del año próximo”, detalló el medio transandino.

Y este miércoles Raúl Zaffaroni pareció confirmar la idea de un indulto de Alberto a Cristina. En declaraciones a La García, por AM750, el exjuez de la Corte Suprema fue categórico: “Si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial”, afirmó.

“Si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”, agregó Zaffaroni, confirmando así, según LPO, que en el gobierno y parte del kirchnerismo circula la idea de que Alberto Fernández debería indultar a Cristina Kirchner en caso que sea condenada en la causa por corrupción en la obra pública.

Zaffaroni, aseguró ese medio argentino, es el jurista más escuchado por Cristina Kirchner y tiene una estrecha relación con el senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli, uno de los principales colaboradores de la expresidenta.

Sin embargo, Parrilli le puso paños fríos a la iniciativa promovida por Zaffaroni y otros referentes del kirchnerismo duro. “Es muy pronto para hablar de un indulto. Falta mucho tiempo. Espero que haya una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir”, sostuvo este miércoles, en diálogo con Futurock.

Según el canal argentino Todo Noticias, tanto Cristina Kirchner como el Instituto Patria, think tank fundado por la propia exmandataria en 2016, resisten la posibilidad de aceptar un eventual indulto. La vicepresidenta plantea que esa medida significaría admitir que cometió delitos, que es culpable y mancharía su carrera política. Desde el Instituto Patria consideran que se trata de “chicanas” (artimañas) que surgen desde Casa Rosada.

La expresidenta insiste en que ya la “absolvió la historia”, como dijo en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2019 en el juicio en el que está acusada de liderar una asociación ilícita para direccionar obra pública en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En la misma, el analista político argentino y autor del libro Cristina K: La dama rebelde (2004), José Ángel Di Mauro, comentó a La Tercera que la vicepresidenta argentina no sería partidaria de un eventual indulto si es condenada. “No es lo que ella quiere. Para ella es inaceptable algo así, que sería reconocer su culpabilidad. Eventualmente lo aceptaría para su hija, pero ella no podría ser condenada durante el presente mandato de Alberto Fernández, quien estaría dispuesto gustosamente en hacerlo, pero ella, que considera haber sido ‘absuelta por la historia’, no quiere saber nada con algo así”, afirmó el también director de la revista especializada en información legislativa argentina Semanario Parlamentario.

Desde la oposición, en tanto, la titular del PRO, Patricia Bullrich, salió al cruce de las declaraciones de Zaffaroni. “Es muy grave que alguien que fue Presidente a la Nación tenga tal nivel de acusación: habla mal de ella, de sus colaboradores, de su gobierno, de un país que, en caso de que se compruebe, utiliza el dinero de la sociedad para una apropiación ilegal. Más grave aún es que se esté hablando de la posibilidad de un indulto: eso generaría la impunidad final en la Argentina”, sostuvo la referente opositora.

El último antecedente de indulto presidencial en Argentina fue en 2003, cuando el entonces mandatario Eduardo Duhalde benefició con esta herramienta, mediante dos decretos, al excoronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y al exguerrillero Enrique Gorriarán Merlo, condenados por el asalto al cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989.

¿Y Alberto Fernández puede indultar a Cristina Kirchner? Según el sitio web argentino Chequeado, que se ocupa de la verificación del discurso público, la respuesta es afirmativa. Explica que el inciso 5 del artículo 99 de la Constitución, referido a las “atribuciones del presidente de la Nación”, dice que el mandatario “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.

Partidarios de Cristina Kirchner se reúnen alrededor de una pancarta con su retrato frente al Congreso donde tiene su oficina en Buenos Aires, el martes. Foto: AP

Pero en una columna para Todo Noticias, el constitucionalista Adrián Ventura plantea las dudas sobre esta vía. “Si se lee con detenimiento la Constitución Nacional, su Artículo 36 fija las penas que sufrirán quienes cometan actos de fuerza (golpe) contra el orden constitucional y prohíbe que sean indultados. Hasta ahí el artículo es claro. En cambio, en otro párrafo de ese mismo artículo, la Constitución extiende las mismas penas para quienes cometieran delitos de enriquecimiento ilícito (casos de corrupción), pero no prohíbe expresamente el indulto; o sea: el perdón de la pena. Sería un nuevo tema de discusión interminable”, advierte.

“Si bien hay constitucionalistas que consideran que no se pueden indultar los delitos de corrupción en el Estado, no es una opinión unánime”, argumenta en la misma línea Jorge Fontevecchia, periodista y propietario de Editorial Perfil. Bajo el título “¿Alberto puede indultar a Cristina?”, Fontevecchia plantea en una columna en el portal del periódico Perfil otro antecedente importante: Cristina necesita que Alberto siga en su cargo, porque ella, si asumiese la presidencia, no podría indultarse a sí misma.

“Se supone que la condena estaría lista para fin de año. En el 2023 sería la lectura de los fundamentos y la apelación de Cristina. Con lo cual la condena definitiva, de acuerdo a los tiempos de la justicia argentina, sería recién para el año 2024. Alberto ya no sería Presidente para esa fecha. Salvo que se presentase en las próximas elecciones y ganara la contienda”, recordó Fontevecchia.

De todas maneras, en un reportaje televisivo antes de que se confirmara la fórmula presidencial con Cristina Kirchner en mayo de 2019, Alberto Fernández dijo: “Si algún estúpido está pensando que estoy pensando en llegar ahí (la Presidencia) para indultar a alguien, es solo un estúpido. Además, descreo de los indultos, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para indultar a nadie”.