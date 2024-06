El destacado rol de Matthei y el reservado almuerzo encabezado por Morel: lo que no se vio del homenaje a Piñera

Eran las 17.30 cuando la alcaldesa de Providencia y abanderada de la UDI, Evelyn Matthei, ingresó al aula magna de la Universidad del Desarrollo cuando, en medio de los saludos que iba recibiendo, se le acercó Carlos Cruz-Coke (RN) y le dijo: “Full apoyo RN, cuenta con nosotros”.

Así, mientras la carta presidencial de la UDI se dirigía hasta su asiento, lugar donde estuvo flanqueada en todo momento por Pablo Piñera y Marta Larrechea, fue aplaudida por todo el público en su caminata.

El encuentro -organizado por la plataforma Libertad y Democracia- congregó a diversas personalidades de la centroderecha, principalmente de los gabinetes que tuvo en sus dos administraciones el expresidente Sebastián Piñera. En primera fila, por ejemplo, estaba uno de sus hombres fuertes y su más íntimo colaborador político, el exministro del Interior Andrés Chadwick.

18 Junio 2024 Homenaje del Grupo Libertad y Democracia al ex Presidente Sebastian Piñera en la UDD, participaron en la actividad Cecilia Morel y Familia, Ivan Duque, Mauricio Macri, Eduardo Frei, Evelyn matthei, entre otros personeros. Foto: Andres Perez

Entre otros ministros de los gobiernos de Piñera -quienes iban llegando uno a uno- estaban Enrique Paris, Raúl Figueroa, Marcela Cubillos, Jaime Bellolio, Sebastián Sichel y los exsubsecretarios Rodrigo Ubilla, Paula Daza y Juan Francisco Galli. También asistió el exministro Patricio Melero, quien al momento de ingresar, al ver a Cubillos, la abrazó efusivamente.

Minutos antes de las 17.00, el horario pactado para el encuentro, seguían llegando -y saludándose- las figuras de la centroderecha y que han sido protagonistas de las últimas contiendas electorales en el sector. Entre ellos, estaban Felipe Alessandri (RN) -quien le ganó en la primaria de Lo Barnechea a Carlos Ward (UDI)- y el actual alcalde de esa comuna, Cristóbal Lira (UDI), quien le dio su apoyo a la carta de RN.

Sin embargo, tanto Alessandri como Lira vivieron los minutos previos al homenaje teniendo que encarar escenarios contrapuestos. Mientras el RN recibía constantemente las felicitaciones por su triunfo y se tomaba fotos con quienes se lo pedían, Lira, al mismo tiempo, se deshacía en explicaciones por su apoyo al exalcalde de Santiago en desmedro de la carta de su propio partido.

En otro espacio de la casa estudios se encontraba Bellolio, quien recibía saludos y múltiples peticiones de fotografías, principalmente de los jóvenes que iban llegando al auditorio. Y es que el exministro competirá en la elección municipal como candidato a alcalde de Providencia, con el objetivo de suceder en dicho a cargo a Matthei.

Quienes también acudieron al homenaje fueron los exconsejeros constitucionales de la UDI: Arturo Phillips, Ivón Guerra y Carolina Navarrete. Además, se hizo presente el republicano Sebastián Figueroa, la única figura del partido de José Antonio Kast que estuvo entre las más de 700 personas que asistieron.

Además de ellos, otros protagonistas del Consejo Constitucional también acudieron al homenaje, pero en su calidad de exautoridadesde Piñera, como Juan José Ossa y Sebastián Soto.

Ante la fuerte lluvia que caía entre las 17.00 y 18.00 horas y la congestión vehicular que se formó en calles aledañas a la casa de estudios, es que hubo quienes llegaron atrasados al homenaje, como Katherine Martorell, Natalia González y el hijo del exmandatario, Sebastián Piñera Morel, a quien en todo momento le resguardaron su asiento que tenía reservado.

Los ingresos y las salidas de las figuras más ilustres del evento se podían notar segundos antes de efectuarse, pues rápidamente se activaban los guardias de seguridad privados que contaban cada uno de ellos, como el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y los exmandatarios Mauricio Macri e Iván Duque.

Otro ingreso que destacó fue el del expresidente Eduardo Frei, quien estuvo escolatado por su exministro de Transportes, Claudio Homann.

Entre los discursos y los registros audiovisuales que se mostraron en el escenario, se quiso dar un guiño a los partidos de Chile Vamos. Por ejemplo, en el video que rememoraba algunas gestiones de los gobiernos de Piñera, se destacaban sus referencias a la familia -señal para la UDI- y el impulso que le dio al matrimonio igualitario, haciendo un gesto a Evópoli.

La conversación de Matthei con Lacalle Pou

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), fue una especie de “rockstar” en la ceremonia de este martes. Todos los expresidentes invitados querían conocerla, pues es la figura presidencial del sector y se cree que tiene amplias posibilidades de llegar a La Moneda. En ese sentido, muchos conversaron con ella y aprovecharon de intercambiar palabras sobre Piñera.

Pero una conversación particular tuvo lugar minutos antes de la ceremonia. En una sala contigua al aula magna, que funcionaba como una especie de salón vip donde solo accedían los expositores, estuvieron minutos a solas hablando Matthei con Lacalle Pou. Este último también era de los que más llamaba la atención, debido a que es un Presidente en ejercicio.

Según quienes conocieron del contenido de la conversación, Matthei habló con el Mandatario sobre el tema de la seguridad en Latinoamérica y específicamente sobre Uruguay y la estabilidad social en ese país. Además, discutieron sobre cómo promover la mayor equidad en los países latinoamericanos. También se aprovechó de recordar la figura de Piñera, y la del padre de Lacalle Pou, el expresidente Uruguayo Luis Alberto Lacalle.

En ese salón vip también hablaron con Matthei la exprimera dama Cecilia Morel y la hija del expresidente, Magdalena Piñera. A otro que se vio muy cercano a Matthei es el exministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli), quien se ha introducido en el entorno de la alcaldesa de Providencia.

También estaba como asistente, en su calidad de académico de la UDD, el exalcalde Joaquín Lavín. Sin embargo, Lavín y Matthei solo se saludaron y no conversaron. Ambos estuvieron distanciados un tiempo, luego que en 2021 la UDI decidiera apoyarlo a él como candidato presidencial, en desmedro de la alcaldesa de Providencia.

El íntimo encuentro previo

Antes del homenaje en la UDD, hubo momentos de intimidad con la familia Piñera Morel y los asistentes internacionales. Uno de ellos se dio el lunes cuando el expresidente colombiano y uno de los más cercanos a Piñera, Iván Duque, asistió al Parque del Recuerdo, el cementerio donde yacen los restos del otrora Jefe de Estado. Ahí estuvo junto con la hija más política, Magdalena Piñera.

Otra instancia se dio este martes cuando Morel organizó en su casa en el barrio San Damián de Las Condes, un almuerzo más íntimo horas antes de la ceremonia oficial. Hasta el lugar acudieron todos los expresidentes internacionales, entre ellos Duque, Mauricio Macri (Argentina), Jorge Quiroga (Bolivia), Mario Abdo (Paraguay). De igual forma concurrieron al evento el exmandatario Frei junto a su esposa Marta Larrechea; el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), el canciller Alberto van Klaveren y los presidentes de los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). También estuvieron los hijos de Piñera.

En la reunión se recordó la figura del expresidente, se comentó la importancia de seguir adelante con el Grupo Libertad y Democracia y se abordó la situación de América Latina. Luego, previo a la ceremonia en la UDD, también hubo una instancia íntima en un salón vip en el que los invitados conversaron sobre la figura del expresidente.

Las dificultades con la organización

El homenaje en un principio estaba pensado para abril, pero debido a lo complicado que resultaba coordinar las agendas de los líderes políticos se postergó para junio. La organización estuvo realizada principalmente por la hija más política de Piñera, la historiadora Magdalena Piñera, quien estuvo a cargo de llamar a todos los expresidentes para ponerse de acuerdo en la fecha. En eso colaboraron miembros de la oficina de Piñera, como la exdirectora de comunicaciones de Presidencia, Carla Munizaga, y el periodista Nicolás Mesías. También se contó con la ayuda de la consultora de Cecilia Guzmán.

La tarea fue difícil, pues algunos expresidentes como Guillermo Lasso (Ecuador) y Andrés Pastrana (Colombia) tenían intenciones de ir, y no pudieron por lo que mandaron sentidas disculpas. Lo peor fue el caso del dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, quien estaba contemplado que asistiera personalmente, pero finalmente no fue. Según cuentan conocedores de la organización, esto se debió principalmente a un motivo de seguridad, ya que en su entorno transmitieron que el equipo de escoltas que lo protege le dijo que no era seguro que acudiera a otro país.

Los organizadores afirman que la ceremonia fue un éxito, debido a que pese a la fuerte lluvia se congregaron cerca de mil asistentes. Además agradecieron que algunos expresidentes como Mauricio Macri (Argentina) hicieron el sacrificio de viajar por el día y volver a sus países de origen.

A eso además se valoró la intervención que hizo el expresidente Eduardo Frei (DC), la cual muchos calificaron de muy política. En ese sentido, varios vieron en el exmandatario de la Falange una reaparición, luego de que estuviera en el funeral de Estado en febrero pasado, y algunos consideraron que parte de sus ideales muestran sintonía con el Grupo Libertad y Democracia.