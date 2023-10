El día D de la gira de Boric por China: prepara su cita con Xi Jinping y crece la expectación por Putin

Este lunes a las 22:30 horas de Chile (martes a las 9:30 am en China) el Presidente Gabriel Boric será recibido con honores en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Luego se reunirá con su par chino Xi Jinping en el segundo encuentro bilateral entre ambos desde que asumió su mandato.

En la cita, Boric estará presente junto a los seis ministros que lo acompañan en la gira -Camila Vallejo, Alberto Van Klaveren, Nicolás Grau, Jessica López, Juan Carlos Muñoz y Esteban Valenzuela- además del embajador de Chile en China, Mauricio Hurtado, y el embajador Patricio Powell, director de la División Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También hay posibles asistentes que no están confirmados. El expresidente Eduardo Frei fue invitado a la instancia, pero no está claro que participe, ya que se suponía que llegaría este lunes a Beijing y aún no se ha aparecido en las actividades del Presidente, pese que estaba considerado en ellas.

Además, lo más probable es que se sumen dos parlamentarios: el senador Iván Moreira y la diputada Karol Cariola, quienes lideran el Grupo Chileno de Amistad Parlamentaria Chile-China.

“Me parece que la reunión con Presidente Chino superará las expectativas por el reconocimiento que tiene China sobre Chile. Existe respeto y confianza entre ambos países. Con nuestro principal socio nos necesitamos en la cooperación y en la inversión. China ha demostrado combinar sin complejo que la ideología y el pragmatismo permiten crecimiento y desarrollo”, dice el senador Moreira.

De todas formas, como es habitual en estas instancias formales, la palabra la tendrán los presidentes. Y en las gestiones que se realizaron con anticipación, lideradas por el canciller, Alberto Van Klaveren -quien cada vez ha estrechado más su vínculo con el Presidente-, los temas centrales de la conversación ya fueron definidos y tienen que ver con las mismas materias que ha adelantado el Presidente, como la inversión en materias primas y la producción, entre ellas, el litio; la reactivación económica y fortalecer más la relación en temas más allá de lo comercial, como la tecnología, la innovación y la cultura. En el equipo del Mandatario adelantan que un tema central será poner énfasis en la “economía digital” y Boric también ha hecho público que está muy interesado en fomentar el turismo, lo que también es uno de los posibles temas a abordar.

En el gobierno, aseguran, que no está contemplado hablar sobre Derechos Humanos en la reunión y que, tal como lo han repetido el canciller Van Klaveren y la ministra Vallejo, esos temas se conversan en otras instancias. Es más, en las reuniones protocolares que Boric ha tenido con autoridades de China, la última este lunes con el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, no han salido esos temas.

Para la reunión desde el gobierno de China pusieron varias exigencias. Entre ellas que todos los integrantes de la delegación -incluida la prensa- debieron someterse a exámenes PCR el lunes que arrojaron dos casos positivos. Por lo mismo, el martes nuevamente se repitió el procedimiento.

El martes además, a las 11:00, Boric sostendrá una reunión con el primer ministro de China, Li Qiang, y en la noche el Mandatario además participará del banquete de bienvenida de autoridades de alto nivel en el marco del Foro de la Franja y la Ruta.

Putin confirmado

En la delegación chilena existe expectación. Pese a que fueron informados de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había confirmado su presencia en el Foro de la Franja y la Ruta, hasta ayer -cuando el canciller ruso ratificó su participación- las señales eran confusas.

En el gobierno aseguran que la presencia del líder ruso no cambiará los planes de Boric, pese a que es uno de los líderes internacionales que más ha cuestionado por su rol en la guerra de Ucrania, y que si llega a estar presente no hay nada coordinado ya que en la cena participarán autoridades de más de 130 países, entre ellos Egipto, Vietnam, Hungría, Serbia e Indonesia.

De todas formas, durante la mañana del miércoles (este martes en la noche en Chile) el Mandatario deberá participar de una fotografía oficial en la que probablemente se cruce con su par ruso.