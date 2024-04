El dilema de la derecha en Santiago: Sichel no se inscribe en primarias y RN definirá candidato con encuestas

Finalmente, el escenario más probable para Santiago es que no habrá primarias de la centro derecha. La decisión fue confirmada este martes por los partidos y quien suena como uno de los postulantes mejores posicionados para la comuna: el expresidenciable Sebastián Sichel (ind.). Así lo dijo en una entrevista con 13C Radio, en la que afirmó que no se inscribirá ante el Servicio Electoral (Servel) para esos comicios internos cuyo plazo vence legalmente este 10 de abril.

Los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) tienen hasta julio para resolver la inscripción de las candidaturas a la elección de octubre y Santiago es una de las zonas complejas. También es una de las comunas clave ante la presidencial que se librará en 2025. Si bien hace tiempo que la derecha quiere desbancar a Irací Hassler (PC) -a quien ven como “ganable” debido a los problemas de orden público en la comuna- lo cierto es que el sector ha tenido problemas para acordar un candidato.

Luego de que el exalcalde Felipe Alessandri (RN) declinara volver a competir por la comuna, han surgido opciones como los exministros Mario Desbordes (RN) y Rodrigo Delgado (UDI), pero ninguna se ha concretado. En ese sentido, la opción de Sichel ha cobrado fuerza debido a que encuestas internas de los partidos -y el sondeo Panel Ciudadano de la UDD- lo muestran como el más competitivo, a lo que se suma que cuenta con el apoyo de exalcaldes de Santiago que le han pedido que postule, como Jaime Ravinet o Raúl Alcaíno.

Sichel no ha confirmado su candidatura y hoy en la radio dijo que “no es decisión tomada”. Tampoco lo han ratificado los partidos. Sin embargo, el exministro recalcó que tiene ganas.

En la UDI ha sonado la opción de que Delgado compita como candidato a alcalde por Maipú, mientras que RN debe zanjar qué hacer con el otro interesado que tiene: el concejal por Santiago Juan Mena. Ayer, en una reunión con la directiva liderada por el senador Rodrigo Galilea y la secretaria general Andrea Balladares, se acordó que el partido hará una encuesta para zanjar entre Mena y Sichel. Dichos resultados estarían disponibles mañana, pero la decisión ha provocado tensión porque según han dicho en el entorno de Mena les preocupa los “sesgos” o “errores” que pudiera tener cualquier sondeo de opinión.

Chile Vamos inscribió este martes su pacto electoral ante el Servel. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Lo cierto es que durante los últimos días en Chile Vamos se han alineado en torno a Sichel, pero el exministro ha planteado una serie de requisitos que transmitió este martes en la radio. “Eso requiere ciertos consensos mínimos, que todos estén de acuerdo y que efectivamente no haya polémicas otra vez, que no me dejen solo en el camino. Si no, no soy candidato”, sostuvo.

Todo esto, en alusión a los enfrentamientos que tuvo con los partidos de Chile Vamos en las elecciones presidenciales del 2021. En esa oportunidad un grupo de referentes -especialmente desde la UDI- se alejaron de su opción alegando malos tratos de Sichel hacia los partidos y apoyaron la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, en desmedro del postulante de la coalición. Pero durante el último tiempo Sichel se ha reencontrado con los partidos y a finales del 2023 y principios de este año sostuvo contactos políticos con las directivas para sondear eventuales candidaturas.

En la radio Sichel -quien hoy es director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la U. Gabriela Mistral- reiteró este punto y sostuvo que “el único desafío que estaría dispuesto a tomar es Santiago” y agregó que “lo que no puede pasar es que hagan la del capitán Araya... ‘Oye súbete” y después empiezan a irse gallos por fuera, terminamos en una batalla campal entre nosotros cuando tienes un alcalde comunista que está haciendo una gestión pésima”.

En todo caso su figura fue valorada hoy por los partidos políticos. La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, informó que sin Desbordes y sin Delgado no tenía sentido hacer primarias en Santiago. “Hemos valorado muchísimo la irrupción de Sebastián Sichel como candidato de nuestro sector”, dijo.

Con todo, la decisión de Sichel de no ir a primarias despertó tensión en RN, un partido donde algunos referentes -ligados a Desbordes- ven con resistencia su opción. El dirigente Pablo Matamoros lo acusó en la red social X de hacerle “daño” a lo que Sichel le respondió que “manifesté disposición a apoyar a quien definan los partidos. Como independiente no soy quien determina primarias, ni candidato a nada”.

La idea -comentan en los partidos- es que Sichel vaya dentro de un cupo de una colectividad para las elecciones. Pero en el grupo de exalcaldes que lo apoyan han deslizado la posibilidad de que ocupe la fórmula de Marcela Cubillos en Las Condes y compita como independiente reuniendo firmas, pero apoyada por los partidos. Algo que en todo caso en el entorno de Sichel no han confirmado.

Adicionalmente, en Chile Vamos deberán hacer frente a la opción del postulante que apoyan los republicanos: El abogado Aldo Duque.