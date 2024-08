El diseño de Lautaro Carmona para resistir a las presiones por la postura del PC sobre Venezuela

Tres semanas se cumplieron este domingo de las elecciones presidenciales de Venezuela. La oposición a Nicolás Maduro insiste en que Edmundo González resultó ganador, a la vez que el régimen continúa reafirmando su supuesto triunfo. Chile no ha sido ajeno a este debate.

Y cada día que pasa aumenta la presión sobre el Partido Comunista y principalmente sobre su timonel, Lautaro Carmona, quien ha sido el rostro visible de la postura institucional que ha adoptado la colectividad. Y es que Carmona ha insistido, una y otra vez, que están a la espera de que se transparenten las actas que validen el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, con el paso de los días, en el oficialismo creen que esa línea será compleja de mantener y deja en jaque a Carmona.

Hasta ahora, el líder comunista no ha dado señales de querer cambiar esa postura y, según transmiten en la colectividad, la idea es resistir un tiempo más con esa bajada y no ceder a las presiones de las otras tiendas del oficialismo. “Tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa”, rezaba el primer comunicado de la colectividad sobre esta situación.

A los días después, Carmona fue un paso más allá e indicó que, “a mí me toca validar un procedimiento de un Estado (...). No tengo ninguna otra alternativa -y no sé quién la tiene- que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía”.

La postura del PC es compleja de mantener porque, dicen en el sector, contraviene la estrategia del gobierno y del propio Presidente Gabriel Boric, quien ha ido endureciendo el tono. El pasado 7 de agosto, de hecho, el Jefe de Estado aseguró que “no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude; si no, hubiesen mostrado las famosas actas”.

El diputado y jefe de bancada del PC, Luis Cuello, consultado por La Tercera sobre cómo ha visto al presidente de su partido en este tema, dijo que “él (Carmona) ha planteado los puntos esenciales respecto de nuestra posición, por lo tanto, ha representado en todo momento a nuestro partido”.

Sobre si existiría ingenuidad al insistir en que se transparenten las actas cuando aquello no ha ocurrido, respondió: “Hay muchos más actores que también están, y principalmente la comunidad internacional, que están planteando la necesidad de que la información sea completamente transparentada. Por lo tanto, insisto que esto es un problema que está pendiente, que está en desarrollo, que está en curso. Y también se están haciendo otras propuestas, pero todas tienen que ver con las propuestas bien intencionadas, con buscar una solución pacífica y democrática y respetuosa del pueblo venezolano”.

En La Moneda y luego de participar del comité político ampliado, a la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, se le preguntó por hasta cuándo es sostenible esperar que se transparenten las actas. “Creo que no le corresponde a un partido político extranjero decir, en este caso a nosotros como Partido Comunista de Chile, cuál es el tiempo prudente. Hemos mantenido la misma posición que ha señalado el Ejecutivo en esta materia y vamos a seguir sosteniendo ese punto”, sostuvo.

Pese a lo anterior, en sus alocuciones oficiales el PC no se han referido en los mismos términos que el Ejecutivo. Por ejemplo, no han afirmado que hubo un intento de fraude de Maduro como sí lo hizo Boric. Es más, el Mandatario, a diferencia del PC, ha planteado sus dudas sobre la institucionalidad venezolana.

“No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”, sostuvo hace unos días Boric luego de subrayar que “Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro”.

Más allá de esto, a fines de septiembre, Lautaro Carmona tendrá un viaje que podría también cobrar relevancia para la postura que tenga el partido respecto a la situación de Venezuela.

Para ese mes se agendó una sesión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo en México, instancia que justamente integra el líder del PC chileno y donde también participan representantes del gobierno venezolano. De hecho, uno de los temas que se abordará en esa cita es el futuro de la izquierda y cómo se analiza el avance de la derecha a nivel mundial.

Pero no será el único asunto que buscará abordar Carmona. Este domingo, en su habitual participación en Radio Nuevo Mundo, dijo que aprovechará la instancia para tocar el tema de la prisión preventiva que está cumpliendo Daniel Jadue y así seguir sumando apoyos internacionales.