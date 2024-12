El fallido intento del juez Urrutia por culpar a ministro de la Corte de filtrar polémico caso en que autorizó videollamadas a presos del crimen organizado

“El niño terrible lo hizo de nuevo”. Con esta frase un magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago se refiere a una considerada “temeraria” denuncia que hizo el juez de garantía Daniel Urrutia en contra de un superior jerárquico, el ministro Juan Cristóbal Mera. Al primero lo apodan “el niño terrible” por su antiguo estado de whatsapp en que tenía “L’enfant terrible” y que calza, dicen en el Poder Judicial, con la personalidad rebelde del magistrado en cuestión.

Y es que llegó a oídos del tribunal de alzada que la Fiscalía Centro Norte, tras abrir causa penal y decretar diligencias, decidió no iniciar investigación. El caso se remonta a febrero de este año, cuando Urrutia decidió denunciar y mencionar directamente a quien hasta esa fecha era el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El motivo, según expuso ante el Ministerio Público, era que se investigara quién filtró una resolución en que se le pedía informe tras una queja presentada por la autoridad, luego que el titular del Séptimo Juzgado de Garantía dictaminara una polémica resolución en que les permitía a internos de la Cárcel de Alta Seguridad, recluidos por delitos vinculados al crimen organizado, realizar videollamadas con personas del exterior.

“Me gustaría que se analice quién hizo la filtración de la información, pues el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago es Juan Cristóbal Mera, con quien ya he tenido problemas con anterioridad”, dijo Urrutia ante la Fiscalía en esa oportunidad. Junto con esto, en medio de su declaración como víctima, aseguró que “tengo el indicio que anteriormente ya ha filtrado a la prensa resoluciones en que él ha participado, que tiene que ver con casos que he resuelto en primera instancia, como por ejemplo la noticia: “nuevo raspacacho a juez Daniel Urrutia, con lecciones de historia””.

Tras analizar los antecedentes y dictaminar diligencias, el fiscal José Morales ingresó el 11 de noviembre pasado un escrito en el cual comunica al tribunal que no se iniciará investigación, debido a que los hechos descritos por el magistrado no son delitos. En un extenso escrito de 21 páginas, el investigador explica que todo lo publicado por medios de comunicación estaba en el Ebook, que es una especie de expediente abierto que está disponible para cualquier usuario en el Poder Judicial y por lo tanto no hay revelación de resoluciones secretas.

El magistrado Mario Cayul, compañero de tribunal de Urrutia, fue quien tuvo que resolver.

El 18 de noviembre expuso que “se aprueba la decisión del Ministerio Público de abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia, en razón que el tipo penal exige que los antecedentes sean secretos o que se adelanten documentos que deban ser publicados, y en la causa que refiere el denunciante todos los antecedentes son públicos, lo que se demuestra en el hecho que es posible obtenerlos desde www.oficinajudicialvirtual.cl, ya que no están protegidos por reserva legal alguna, no se refieren a menores de edad y se trata de causas en etapa de ejecución. Por lo tanto, la reserva o secreto del Código Procesal Penal para terceros ajenos no les es aplicable. Además se trata de resoluciones judiciales, que se exponen para su libre revisión en la página web del Poder Judicial”.

Quienes conocen de esta decisión, dicen que lo más insólito de este caso es que un juez de primera instancia haya involucrado a un superior sin pruebas en una causa judicial y la pugna que quedó al descubierto en la tramitación de esta causa.

“Tiene un encono con jueces garantistas”

Entre las declaraciones expuestas ante el tribunal por el fiscal Morales está la que entregó el propio Urrutia. Ahí se puede leer cómo el magistrado, que cuenta con un alto perfil público, explica que se siente víctima y perseguido por Mera, quien el año pasado y hasta marzo de este año fue presidente del tribunal de alzada.

Acá parte del interrogatorio:

FISCAL: Dígame, y usted al señalar al ministro Juan Cristóbal Mera, ¿lo señala por la posición que tiene él o tiene algún antecedente de que él haya sido la persona que filtró?

URRUTIA:

Claro, lo que pasa es que hay varias cosas, lo primero, yo sé, es que es porque ha habido otra ocasión en que él entrega información de las causas a la prensa y en ese sentido hay un caso concreto que se investigó que es del año 2017 o 2016, me parece que de 2015, que es uno que en la prensa salió una noticia que era “Un nuevo raspacachos al juez de garantía con lecciones de historia”, que aparece en Google, y eso era una resolución de la sala de Juan Cristóbal Mera, donde él redacta la resolución que revoca un sobreseimiento definitivo que yo dicté en una causa de protesta social, de un monitorio, o sea era una cosa bastante sin importancia y sale como noticia. Entonces, o sea hay miles de resoluciones, miles, y resulta que esa sale como noticia.

Entonces eso hace en una serie de cosas porque lo que sale de noticia es lo que Juan Cristóbal Mera resuelve, él lo dice en su resolución, entonces a mí lo que me quedó en ese caso era que la pregunta es por qué un periodista iba a publicar respecto de una resolución en un monitorio, y a mí en ese momento me quedó muy claro que fue el señor Mera quien pasó directamente la resolución. El señor Mera, cuando yo reclamé este asunto, él consiguió que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago me denunciara por prevaricación al Ministerio Público.

Entonces él tiene un encono en contra de los jueces que él tilda de garantistas, progresistas o algo, y personalmente conmigo. Yo no lo conozco, nunca he hablado con él. Particularmente, a veces, me doy cuenta de las resoluciones que toma y que si considero que son autoritarias y de corte, de restricción de derechos, pero bueno es parte de la judicatura, él resuelve revocando, aprobando, es parte del sistema. Más que eso no tengo más que decir de él, pero en este caso en concreto yo creo que el móvil es su odiosidad, hay una intención de causar daño. En la resolución que pasó dice que yo incumplí la ley, que no aplique la ley. Entonces hay una situación que yo creo que el móvil es ese, es causar daño, es lograr que me saquen de la judicatura, armar sumario por una, por otra y ahí hay un encono, o sea la resolución, si usted se fija en la resolución que hace la corte de apelaciones anulando las videollamadas.

El denunciado

Por su parte, también declaró el ministro Mera, y tras decir que se le ha imputado un delito, aseguró que “no he dictado ninguna resolución de fondo en esta causa y no he revelado antecedentes de causas a la prensa, en este, ni en otros casos. Solo he dictado resoluciones de mera tramitación, que son propias de la presidencia de la Corte de Apelaciones. Además la 7a. sala conoció de estos asuntos y se radicó por la orden de no innovar, previo sorteo de la sala, ya que las órdenes de no innovar siempre se sortean. Quiero hacer presente que no he revelado ningún secreto y en este caso no hay ningún secreto de ninguna especie, ya que la tramitación es absolutamente pública”.

Lo impactante, dicen en pasillos de tribunales, es cómo un magistrado que todos los días está revisando causas penales, intentó de forma temeraria imputar un delito a otro miembro del Poder Judicial. “Sin pruebas”, dijo el ministro que alertó de este caso.

Por el momento el juez Urrutia no ha recurrido contra la decisión del Ministerio Público y el involucrado en el caso, ministro Mera, no quiso hacer comentarios al respecto.