¿El fin de la prescindencia? Las líneas que bajó Boric en la apertura del Consejo Constitucional

En julio de 2021 no era imaginable que el Presidente Sebastián Piñera emitiera un discurso en la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional. El momento político y social era otro; el proceso se abría justamente para encauzar el estallido social de 2019 -que puso en jaque a su administración- y el organismo marcaría desde el inicio total distancia con La Moneda y, en general, de todos los poderes constituidos.

A casi dos años de ese hito, esta mañana y en un segundo ensayo constituyente, la asunción de los consejeros constitucionales marcó un claro contraste con el inicio del proceso original y dio incluso derecho a voz al Presidente Gabriel Boric, quien en las últimas horas había dado un giro en sus señales de prescindencia, respaldando el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, diciendo que si las elecciones fueran ahora votaría a favor del texto y advirtiendo que -al menos durante su mandato- si este esfuerzo fracasa no habría una nueva oportunidad.

En su intervención de este miércoles, que se extendió por cerca de siete minutos, el Jefe de Estado partió subrayando una frase que ha repetido en varias ocasiones durante este primer año y medio de gobierno: “Estamos parados sobre hombros de gigantes”, dijo, a la vez que volvió a valorar la labor de los expertos y recalcó que “el trazado del proceso que hoy transitamos es producto de perseverar, a veces incluso de manera improbable, en el diálogo”.

“Quiero reiterar mi agradecimiento como Presidente de la República a la labor que ha cumplido la Comisión Experta, porque han desempeñado su tarea con un espíritu patriótico que ha demostrado ser virtuoso y que espero, además, sea contagioso, no sólo para este espacio, sino para el conjunto de la sociedad chilena. Y nos han dado una muestra de que quienes pensamos distinto, podemos ponernos de acuerdo cuando por el bien de la Patria se requiere”, sostuvo.

El Mandatario además llamó a los consejeros a la colaboración y a llegar a un texto que dé certezas y estabilidad democrática en el largo plazo.

“Esto es lo que la ciudadanía espera hoy, un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en búsqueda de lo mejor para Chile”, señaló, mientras que conminó a las nuevas autoridades a “cambiar lo que tenemos que cambiar”, pero “con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas que son tan ricas y que no podemos dejar de lado porque como, creo, todos y todas hemos aprendido, Chile no se construye de la noche a la mañana, Chile no parte de cero”.

“Estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo”, agregó el Mandatario, en un discurso que sacó aplausos y que originalmente no estaba contemplado entre los organizadores. Fue el equipo del propio Boric el que notificó a la secretaría del nuevo órgano que el Presidente quería asistir a la ceremonia y, además, dar unas palabras antes de que los consejeros juraran.

En La Moneda aseguran que este paso al frente del Mandatario en torno al proceso constituyente responde a varios factores. Uno de ellos es la preocupación del gobierno por la composición del órgano político que tendrá que afinar el anteproyecto y proponer un nuevo borrador constitucional al país. El oficialismo quedó en minoría en el Consejo Constitucional con solo 16 consejeros, ante los 33 votos que suma el Partido Republicano y Chile Vamos en conjunto.

Con un escenario adverso en los números, en Palacio aseguran que lo alcanzado por los expertos es mejor que mantener la Constitución actual y que arriesgarse a plantear demasiados cambios podría incluso hacer que esos consensos retrocedan. Por eso, varios en el oficialismo interpretaron los dichos del Presidente como una forma de presionar a quienes no se han cuadrado con el texto a evitar posturas maximalistas durante el debate.

Otro factor es la autocrítica que el propio Presidente hizo durante la cuenta pública del jueves pasado, en que señaló que “debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta, promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal”. En el gobierno asumen que La Moneda, si bien mantendrá los márgenes legales de prescindencia, no cometerá el mismo error y se va a involucrar si considera que es necesario.

Un elemento que también inquieta al Ejecutivo y al Mandatario es la sensación de desafección que han advertido en la ciudadanía y que reflejan distintos sondeos de opinión. Por lo mismo, dicen en La Moneda, para el Presidente era también importante dar una señal de respaldo a la labor de este nuevo órgano que tiene entre sus desafíos ganarse la confianza de los electores.