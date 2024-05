El frágil estado del oficialismo ad portas de la cuenta pública de Boric

A días de la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno difundió entre dirigentes del oficialismo distintas minutas, en las que se reforzaba la idea de que esta administración ha logrado “estabilizar” al país.

Una de ellas llamó la atención de algunos personeros, ya que se advertía que se llega “en un momento de unidad de la alianza” y, al mismo tiempo, “de gran división en la oposición”.

Lo cierto es que, en la práctica, esto no se ha visto reflejado de dicha manera, lo que ha sido planteado por la propia jefa del gabinete, Carolina Tohá. “La política y el arte de gobernar es la capacidad de navegar en los entredichos y las tensiones sin perder el norte”, afirmó este jueves la ministra del Interior.

“Enfrentarlas y manejarlas de manera tal que no lleguen a dimensiones que vuelvan inmanejable el día a día, pero que tampoco hagan perder de vista los objetivos que se tienen, los propósitos de largo plazo, la visión de país. En ese esfuerzo estamos en el gobierno todo el tiempo”, añadió Carolina Tohá desde el Congreso.

Pero la secretaria de Estado del Mandatario no ha quedado exenta de las “tensiones”. Sin ir más lejos, no cayó para nada bien en el Frente Amplio que Tohá dijera que le dio “un poco de vergüenza” el término empleado por el timonel de Convergencia Social -partido de Boric-, Diego Ibáñez de “antigabrielismo”.

Aunque la secretaria de Estado descartó que su respuesta estuviera dirigida a Ibáñez, el tono empleado ella fue conversado en distintos chats dentro del FA. Algunos parlamentarios del sector advirtieron también que el miércoles, en una comisión investigadora por Incendios, Ibáñez valorara, frente a Tohá, dos veces el rol del “ministro (Manuel) Monsalve”, aludiendo al subsecretario del Interior, el segundo al mando de la cartera tras jefa de gabinete.

Monsalve también ha sido uno de los focos de tensión que han dividido al sector de gobierno durante esta semana, ya que fue él quien, en representación de La Moneda, tomó distancia de la manifestación convocada desde el miércoles fuera del Centro de Justicia, en apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien está siendo formalizado por el caso Farmacias Populares.

“La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”, señaló el subsecretario sobre la procesión por Jadue que el miércoles -con batucadas y aglutinaciones- congregó a cerca de 300 personas en la explanada de tribunales. El problema fue que dentro de la “barra” de la que habló Monsalve estaban figuras del PC, como su presidente Lautaro Carmona y el asesor de la Subsecretaría del Interior -subordinado de la autoridad socialista-, Juan Andrés Lagos.

“Yo no soy barrista”, le respondió el mismo día Carmona a Monsalve, quienes no han hablado desde que inició la pugna. El tema lo escaló el propio timonel comunista al día siguiente, cuando mencionó que “me parece que es una descalificación un poquito gratuita. (...) No me parece que corresponda a una autoridad de gobierno”.

Un poco más allá fue la exvicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, quien aseguró que era una “declaración insolente y antojadiza calificar a militantes PC que acompañaron a Daniel Jadue como ‘barra brava’”. En su cuenta de X la parlamentaria también se preguntó: “¿Qué se creen?”.

Otro elemento que ha agitado al oficialismo es la forma en la que el gobierno ha abordado la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Y es que desde el Ejecutivo han dejado claro que el proyecto se presentará en septiembre y han evitado entregar cualquier tipo de adelanto.

“No vamos a dar más detalles (...). Hay ansiedad, hay expectativa, más o menores, pero desde el año dijimos que este diseño y la propuesta en detalle se van a dar a conocer cuando se ingrese por parte del Presidente de la República y los ministros”, dijo este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Sin embargo, varias voces han comenzado a exigir que se entreguen detalles. “Tratándose de un compromiso importante del programa de gobierno, ya debiese conocerse el mecanismo que el gobierno busca plantear para condonar los créditos estudiantiles”, sostuvo el diputado comunista Matías Ramírez. “Hubiese sido fundamental que el Presidente entregara detalles de lo que va a ser el proyecto del CAE en su cuenta pública”, planteó el senador socialista Fidel Espinoza.

“Creo necesario adelantar algunos lineamientos generales de la propuesta y transparentar su alcance en la cuenta pública, para dar certeza y bajar la expectativas”, aseveró el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD).

Y, además, la condonación logró reabrir la fractura entre coaliciones al interior del oficialismo. Mientras que desde el PC y el FA han enfatizado que se trata de un compromiso de campaña que debe cumplirse, desde el Socialismo Democrático han cuestionado su viabilidad. “Esto del ofertón de la condonación no es posible y creo que solo se hace por motivaciones electorales”, acusó hace unos días la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic.

Sumado a esa tensión, las colectividades continúan enfrentadas producto de la negociación de cara a las elecciones de octubre de este año. Un tema que no han logrado despejar es qué harán con la elección de gobernadores. Y es que a los partidos que actualmente no tienen ninguno se les ha abierto el apetito. Así, por ejemplo, el PC escogió un nombre para candidatear en la Región Metropolitana, pese a que buena parte del pacto respalda la reelección de Claudio Orrego.

Reunión con Tohá en el Congreso

Una instancia en donde los partidos podrán tratar las tensiones previas a la cuenta pública presidencial tendrá lugar durante este viernes. Estos días el Ministerio del Interior citó a los presidentes de los 10 partidos del oficialismo para sostener una reunión con Tohá en el Congreso.

La cita se planificó con antelación, de hecho el lunes pasado, en el comité político ampliado, la jefa del gabinete expresó la idea de que el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan puedan congregarse una vez más antes de la cuenta pública.