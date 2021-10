El fútbol chileno entra en alerta: los casos de Covid en Colo Colo desnudan el relajo de los clubes frente a la pandemia

La tranquilidad del fútbol chileno se ve interrumpida. También la de Colo Colo, que durante la última semana registra cinco casos positivos por Covid, que lo golpean duro de cara a la parte final del torneo nacional. El relajo, que incluye al país por la baja sostenida de casos, le pega fuerte a una actividad que entra en fase de definición.

Desde la Comisión Médica venían advirtiendo hace semanas la idea de reforzar los protocolos, que ya se habían flexibilizado meses atrás por el decrecimiento de casos a nivel general. Los números que estaban a la mano advertían del peligro de un eventual rebrote: si bien entre agosto y septiembre no hubo casos en el fútbol profesional, desde el 18 de octubre en adelante se registraron 15 infectados en la actividad.

Desde la Comisión Médica temían el escenario que hoy ya es una realidad. Se los habían advertido a los médicos de los clubes, en diferentes oportunidades. Incluso, les solicitaron que reforzaran sus medidas frente al Covid, que ya daba indicios de alza en la misma sociedad. Y les han reiterado que serán intransigentes en caso de presentar positivos. ¿El mejor ejemplo? Cobreloa, elenco que pelea por no descender en la B, presentó un caso con la variante Delta, lo que obligó a todo el equipo a realizar cuarentena preventiva.

La variante Delta hoy aparece como el gran enemigo de los clubes. La Comisión Médica avisó que las medidas en caso de que algún club presente un positivo con esta variante serán severas. Se pasará de once a 14 días en cuarentena. Y se considerará como contacto estrecho, incluso, a todos los pasajeros del bus que hayan compartido con el infectado. Hoy, en un positivo por Covid, solo se toma como contacto estrecho solo a los más cercanos al contagiado.

Pese a las advertencias, en los equipos chilenos no han logrado tomarle el peso al problema. Y desde la Comisión Médica se han encargado de insistirles en que vuelvan a ser rigurosos en las medidas que se deben aplicar. Más allá de los factores económicos, les piden que se centren en lo negativo que podría significar perder a todo el plantel en caso que se presente un caso Delta.

El relajo

Las concentraciones de los planteles forman parte de las medidas que se han relajado. Ya no se exigen piezas individuales y los clubes, por un tema de costos, han optado por volver a disponer a dos futbolistas por habitación. También está la permisividad natural de los futbolistas por la situación del país, que en su tiempo libre ya comparten con una mayor cantidad de personas que no están relacionadas con la actividad. A los clubes se les ha pedido que vuelvan a instalar a los gimnasios en lugar abiertos, y no cerrados como ya lo estaban haciendo algunos.

Otro de los puntos que genera preocupación hace mención a la cantidad de gente que circula por los camarines de los equipos profesionales. Si bien en la Comisión Médica aseguran que en la Zona 1, que considera los espacios más privados del estadio, sigue habiendo un estricto control, los mismos funcionarios de diferentes equipos han manifestado su inquietud por la gran cantidad de personeros que circulan en ellos. En la Comisión Médica no creen que la vuelta de los hinchas a los estadios influyera en el alza de los positivos entre los futbolistas, pues por la distancia que mantienen se hace prácticamente imposible el contagio.

Los traslados también ha sido materia de análisis. Otra vez en la lógica de bajar los gastos, los equipos nacionales volvieron a viajar entre regiones en un solo bus. En la etapa más cruda de la pandemia, se utilizaban dos máquinas para respetar el distanciamiento.