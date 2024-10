El golpe a la mesa de Galilea que terminó por sepultar la acusación constitucional contra Boric

Con un solo objetivo, pasadas las 11:30 de la mañana el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilela, lideró un punto de prensa con la bancada de diputados del partido: anunciar la decisión de no perseverar con la acusación constitucional que ayer en la tarde había sido anunciada por los propios parlamentarios en contra del Presidente Gabriel Boric.

“Hoy hemos tenido una reunión con toda la bancada de diputados de Renovación Nacional, en la cual naturalmente hemos analizado el tema de una eventual acusación constitucional en contra del Presidente Boric. En esta conversación lo primero que queremos hacer presente es que toda la bancada de Renovación Nacional, a lo largo y ancho del país observa un total enervamiento por parte de la ciudadanía respecto de lo que esta ocurriendo en el crimen organizado”, partió señalando Galilea.

Y agregó que “hemos llegado a la conclusión y a la convicción de que Renovación Nacional le dará espacio una vez más al diálogo”.

De esta manera, el presidente de RN bajó la cortina a la iniciativa de su bancada que no alcanzó a estar vigente 24 horas y puso en evidencia la indignación que provocó en todos los estamentos del partido por inconsulta y por falta de cálculo electoral. La presencia de Galilea en el punto de prensa en el Congreso hablando delante de los parlamentarios que ayer hicieron el anuncio daba cuenta del nivel de molestia que manifestó desde ayer en la tarde cuando se enteró por la prensa de la jugada de los diputados de su partido.

Antes de la declaración de esta mañana Galilea se reunió con la bancada en el Congreso. En el encuentro los ánimos no eran los mejores y estuvo cargado de recriminaciones. La versión que hoy cundía en el partido es que ni siquiera todos los miembros de la bancada estaban de acuerdo con el anuncio de la AC a Boric. Según fuentes de la colectividad, Diego Schalper y Andrés Longton se cuentan en ese grupo. aunque el primero sí estuvo en el punto de prensa encabezado por la diputada Ossandón ayer.

La ofensiva de los parlamentarios, además puso en evidencia que hay distintas posturas en la derecha, pues sus pares de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), se desmarcaron rápidamente del libelo contra el Mandatario.

Valparaiso, 1 de octubre de 2024 Rodrigo Galilea y Ximena Ossandon anuncian que Renovacion Nacional baja acusacion constitucional contra el presidente Gabriel Boric Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Ayer, minutos después enterarse de la decisión, Galilea manifestó su desacuerdo públicamente. “Como presidente de Renovación Nacional no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional contra el Presidente de la República. En Chile hoy tenemos a tres ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente, también el día de hoy se ha presentado una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país”, aseguró el senador en una declaración pública junto a la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

Y agregó que “el gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar el crimen organizado y la delincuencia, no queremos sumar más inestabilidad al país. Es por ello, que hemos llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. No es el momento, no es el momento apropiado y Chile necesita caminos de mayor seguridad, mayor estabilidad, justamente, para combatir con éxito al crimen organizado”.

La molestia de Galilea era evidente. Y es que en la directiva. no solo no tenía conocimiento de la ofensiva de sus parlamentarios, sino que se enteraron por la prensa, minutos después de que empezara una reunión de la comisión política de la colectividad.

En esa instancia el análisis era único. La forma en que los parlamentarios anunciaron el libelo contra el Mandatario -sin avisarle a nadie del partido- no correspondía, no era el momento correcto para hacerlo, generaba una inestabilidad institucional compleja y, además, dejaba la sensación de que al interior de Chile Vamos, RN está jugando por si solo.

Además, en la directiva llamó la atención que en ningún momento los parlamentarios hayan transparentado sus intenciones de acusar a Boric. Esto sobre todo porque durante el fin de semana habían sostenido una reunión con algunos diputados para revisar el libelo que en ese momento el Partido Republicano estaba preparando contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Según fuentes del partido, entre los diputados el texto contra el Presidente se venían pensando hace un tiempo e, incluso, ya habría un borrador con los elementos jurídicos que pensaban imputarle al Jefe de Estado. Así las cosas -y ante la ofensiva de republicanos contra Tohá- la bancada decidió dar un paso más allá y evaluar si se presentaba o no un nuevo libelo, esta vez contra el Presidente Boric.

30 Septiembre 2024 Parlamentarios de Renovacion Nacional anuncian Acusacion Constitucional contra el Presidente Gabriel Boric . FOTO: DEDVI MISSENE

Eso si, en la instancia -en que la mayoría ratificó presentar la acusación- no llegaron algunos parlamentarios como Longton, Camila Flores, Juan Carlos Beltrán, Frank Sauerbaum, entre otros.

Así, tras anunciarse la acusación, el chat de la comisión política del partido también se activó. El exdiputado Camilo Morán planteó que presentar una acusación constitucional contra el Presidente Boric en plena campaña municipal y de gobernadores podría impactar electoralmente. Sin los votos para afirmar la acusación, apuntó a que el Mandatario podría salir fortalecido del proceso acusatorio.

Lo respaldó, por ejemplo, el exministro y candidato a la alcaldía por Santiago, Mario Desbordes, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. En la conversación también se daba cuenta del desconocimiento de la comisión política del partido y de la propia directiva. De todas formas, se le dio el respaldo a Galilea para detener la acción anunciada por la bancada de diputados.

En ese contexto, todo apuntaba a que la ofensiva empezaba a diluirse. Así, antes de la reunión de hoy en la mañana algunos diputados del partido ya empezaban a plantear en privado que había que analizar el mérito del libelo y otros iban más allá y se mostraban de acuerdo con las declaraciones de Galilea.

Según plantean en el partido, si bien la decisión ya parecía tomada tras la declaración de Galilea, en la reunión aprovecharon de afinarse las posturas y, según algunos parlamentarios, fueron varios los que reconocieron que, pese a que tenían las justificaciones, se adelantaron en anunciar el libelo.