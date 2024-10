RN da pie atrás y ante desmarques de su propio sector desiste de acusar constitucionalmente al Presidente Boric

Tras una reunión extraordinaria entre la bancada de Renovación Nacional (RN) y el presidente del partido, Rodrigo Galilea, la colectividad informó de la decisión de dar pie atrás y no presentar la acusación constitucional en contra del Presidente de la República Gabriel Boric, misma que había sido anunciada ayer por la jefa de bancada, la diputada Ximena Ossandón.

En un punto de prensa desde el Salón El Pensador, Galilea explicó la decisión y advirtió que existen “condiciones jurídicas” para presentar una eventual acusación en contra del Mandatario, pero que priorizarán el “diálogo”.

“Hemos llegado a la conclusión y a la convicción de que Renovación Nacional le dará espacio una vez más al diálogo”, planteó Galilea.

Eso sí, advirtió que “existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al Presidente de la República, pero RN va a apostar nuevamente por la conversación, por darle la posibilidad al Presidente de que efectivamente haga los cambios que son necesarios en este tema que es crucial para la vida del país”, indicó, aludiendo a los temas de seguridad.

En esa línea, aseguró que el partido le pedirá “una reunión formal” al gobierno, en la que participarían “los jefes de la bancada de diputados, jefes de bancada de senadores, la dirección del partido, para revisar nuevamente las propuestas”.

“Muchas veces se han negado reuniones y una vez más vamos a insistir. La seguridad es materia de todos y RN va a estar ahí y por lo tanto el mensaje que queremos dar es que en este clima de enervamiento de la ciudadanía, en este ambiente en el que queremos remarcar una y otra vez que el responsable primero y último de la seguridad es el Presidente de la República”, sostuvo.

En definitiva, planteó que RN le pedirá a Boric “una nueva evaluación de su equipo, nuevas medidas, hacer algo para que la ciudadanía realmente sienta de que hay una lucha seria para combatir al crimen organizado”.

Rodrigo Galilea y Ximena Ossandón. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

El mea culpa de Ossandón

Una vez que la jefa de bancada anunció la intención del partido de acusar constitucionalmente a Boric los desmarques no se hicieron esperar. De esa forma, varios parlamentarios de la UDI y Evópoli -que forman parte de Chile Vamos junto a RN- llamaron al partido a “recapacitar” y a “reflexionar”.

Incluso el mismo presidente de RN le había quitado piso a la idea, llamando a sus parlamentarios a “reconsiderar esta situación.”

Bajo ese escenario, Ossandón aseguró que “esta fue una acusación que fue pensada, como lo dijimos ayer, por la mayoría, teníamos quórum de la bancada, es una acusación que no quiere decir que esté desechada, como dice el presidente Rodrigo Galilea, los argumentos jurídicos están, es más, se los vamos a presentar incluso al Presidente de la República en esta reunión que esperamos sea lo antes posible”.

No obstante, realizó un análisis crítico del actuar de la bancada. “Mirado con los ojos de hoy día, insistimos, están los argumentos jurídicos, pero tal vez no está el ambiente político, y ese mea culpa se hace, por supuesto que se hace, mea culpa sí, absolutamente, justamente que esa parte no la medimos, nada más”. sostuvo.

Foto: Dedvi Missene.

La diputada aseguró que se mantendrá a la cabeza de la bancada, descartando algún “error político” de su parte. “Cuando hay una decisión colectiva, la jefa bancada es la que tiene que expresar”, planteó.

Al ser consultada por los roces que generó en su sector el anuncio de la AC contra Boric, Ossandón afirmó que el partido no ha “perdido la confianza” de sus pares.

“Dijimos que claramente, por ejemplo, que vamos a apoyar la acusación contra Tohá, porque sentimos que esto no puede continuar así, pero efectivamente en este caso, dado que el Presidente de la República es la autoridad máxima, le vamos a dar la oportunidad al diálogo”, sostuvo.