El itinerario de Sichel que Piñera desbarató y anticipó por el factor RN

La llamada que Sebastián Sichel recibió ayer por la tarde desde La Moneda, solicitando su presencia hoy a primera hora para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, fue la confirmación de que se alteraría el itinerario que se había fijado para renunciar a la presidencia del BancoEstado y, eventualmente, iniciar una aventura presidencial.

Molesto por la forma en que se instaló la carrera presidencial en el seno del gobierno, el presidente Sebastián Piñera aceleró la salida del Ejecutivo del ministro de Defensa, Mario Desbordes. Y, consecuentemente, también la de Sichel de BancoEstado que se concretó hoy a las 2 de la tarde, después de haber estado reunido con el mandatario durante dos horas esta mañana. Después de ese encuentro se vio al abogado visiblemente emocionado.

La incomodidad de Piñera no era con el exministro de Desarrollo Social, quien ha dicho internamente que es un error adelantar la carrera presidencial. Pero el ahora ex presidente del BancoEstado terminó siendo un daño colateral frente a la decisión del mandatario de ordenar la casa.

La decisión de La Moneda no cayó bien en el entorno de Sichel. Sus cercanos reconocen que no estaba en sus planes salir antes de enero, que quería tomarse este mes para definir si había piso para su eventual postulación y esperaba una garantía explícita de los partidos de Chile Vamos de que lo dejarían competir como independiente en una primaria del sector. Pero hoy no quedó más que acatar la decisión del mandatario, con quien -aseguran- también habló un par de veces en la semana y en buenos términos.

Una versión, sin embargo, asegura que esta mañana se le habría sugerido al abogado una foto conjunta con el ahora ex ministro de Defensa, pero que habría declinado. En el gobierno, no obstante, descartan que se hubiera sugerido esa idea.

Obligado a salir del Ejecutivo antes de lo que había planificado, Sichel, además de perderse un hito comunicacional como la entrega del Bono Marzo, se ve ante el desafío de intentar levantar una candidatura presidencial sin una plataforma política como la que tiene Mario Desbordes en RN y Joaquín Lavín y Evelyn Matthei en la UDI.

“Cualquier proyecto hacia adelante, tengo que anunciarlo fuera de este lugar y no acá. Agradezco profundamente al Presidente, que no pertenecía a la coalición de gobierno, terminé ocupando los cargos más importantes de la República”, dijo al cierre de esta edición.

Sichel admitió, además que su salida de la entidad bancaria no respondió a sus tiempos. “Tengo que tomar esta decisión porque los tiempos políticos se adelantaron. Apuraron las decisiones de otros”, dijo aludiendo a la renuncia de Desbordes. “Creo que lo más noble para esta institución es que yo tome mi decisión sobre futuras candidaturas fuera de este cargo y no dentro”.

“Es un orgullo que alguien me imagine como candidato”, aseveró. “Evaluaré y analizaré en su minuto. Creo que decimos mucho de qué partidos o políticos nos apoyan, pero decimos poco respecto a por qué lo queremos (ser candidato presidencial). Por lo tanto, cualquier decisión no se va a medir en una pesa por el poder político, sino que se va a medir en una pesa por lo que podemos hacer y el deber moral que tenemos que asumir, cuando asumimos candidaturas como estas”, afirmó.

Ahora a asegurar fondos y primaria

Ya siendo un hecho su alejamiento del gobierno, Sichel deberá definir su itinerario. El desafío ahora -dicen en el entorno de Sichel- es armar un equipo de recolección de fondos y viabilizar su apuesta a La Moneda y cerrar los acuerdos políticos para competir en la primaria de Chile Vamos.

El empresario Juan José Santa Cruz, quien en el pasado impulsó la aventura presidencial de Andrés Velasco y fundó Ciudadanos, es el principal apoyo del abogado UC. En sus manos hoy está la coordinación del equipo de Sumamos, la plataforma impulsada desde Convergencia Liberal que busca impulsar la candidatura de Sichel atrayendo a fuerzas políticas de centro y potenciando cartas independientes a la Convención constitucional.

Otro apoyos activos de Sichel son los empresarios Jorge Errázuriz y Rafael Guilisasti; el ex director del SII, Ricardo Escobar, la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Sylvia Eyzaguirre y la economista y directora de BancoEstado Paola Assael, responsable de la encuesta Black and White que ha medido favorablemente a Sichel.

Aunque en el entorno de Sichel aseguran que ahora se tendrá que formalizar un equipo de recolección de apoyos, en Chile Vamos aseguran que ese proceso ya partió y que en ese desafío ha sido particularmente activo el empresario Jorge Errázuriz. Según la misma fuente se han llevado a cabo conversaciones “exploratorias” con distintos actores, resaltando que Sichel tiene un perfil institucional y alejado del populismo.