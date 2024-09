El llamado del Socialismo Democrático a no descuidar crisis de seguridad ante priorización del CAE y eutanasia

El viernes de la semana pasada, el Presidente Gabriel Boric encabezó un consejo de gabinete en La Moneda y sirvió para dar el puntapié a un “impulso legislativo” planificado para este mes, que incluye medidas emblemáticas para el Frente Amplio, como el término del CAE y el proyecto de eutanasia. Desde ese día, sin embargo, se han levantado algunas voces dentro de la propia alianza de gobierno que cuestionan las prioridades que definió el Ejecutivo.

“Las prioridades del gobierno no debieran alejarse de lo que ha sido la gran contingencia vivida durante todo este año en materia de seguridad y de salud, especialmente en listas de espera. El CAE es un compromiso programático, y la eutanasia es un proyecto que viene hace tres años esperando. Pero, en el orden jerárquico de las cosas, lo primero es la vida de la gente. Eso significa: listas de espera y protección a la vida en materia de seguridad. No nos podemos perder de ese foco”, planteó el senador socialista Juan Luis Castro.

El diputado Marcos Ilabaca, también socialista, aseveró que “no creo que exista descontento por tratar de dar cumplimiento al compromiso que el Presidente planteó cuando asumió. Lo que sí preocuparía que dejáramos de lado la agenda que hoy día tiene más preocupada a la ciudadanía, que es materia de seguridad, pensiones y derechos sociales. Yo creo que el Legislativo tiene los equipos suficientes como para avanzar en diferentes áreas. Por lo tanto, una cosa no le quita a la otra. Yo espero, eso sí, que los mayores esfuerzos estén dados en aquellas materias que hoy día son de primera necesidad de la ciudadanía”.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, enfatizó que “además del impulso legislativo, el gobierno tiene que abrirse a incorporar otras sensibilidades, otros planteamientos que hagan distintos partidos del oficialismo, particularmente los temas que nosotros hemos planteado en seguridad y que son motivo esencial de preocupación de la ciudadanía”.

Y, en particular en referencia al CAE, agregó que “tiene que haber un espacio para la condonación de aquellas personas que están en una situación mucho más grave. Negarse a dar este debate, es negarse a dar una solución a un problema social muy profundo en nuestro país y una falta de sintonía de los sectores que reducen esto a una simple promesa que hizo el Presidente Boric. Es una deuda que tiene muchos años de la sociedad chilena”.

Araya hizo referencia a voces como la del diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), quien, según publicó Radio Biobío, afirmó que “es evidente que el Presidente está, a través de distractores, tratando de desviar la agenda que es prioritaria para el país, que es la seguridad”.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó el domingo en Estado Nacional la suspicacia que se generó el anuncio sobre el CAE con la cercanía de los comicios de este año.

“No es sospechoso que el gobierno quiera cumplir con su programa de gobierno. Acá de pronto se instala una imagen como que ‘vamos a ir a hacer una acción de beneficencia’, esto no es una acción de beneficencia. Aquí lo que se está haciendo es resguardar un derecho, construir un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública, pero por sobre todas las cosas es hacer que el Estado deje de perder miles de millones de pesos”, sugirió.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza, también socialista, planteó que “como miembro de la comisión de Educación, no me complica el que se le dé prioridad legislativa, pero sí me complica que no se cumplan los compromisos de campaña, me molesta”.

En esa línea, él sostuvo que “tengo una visión crítica de lo que está haciendo este gobierno en relación a lo del CAE, donde nos quieren presentar un proyecto que es absolutamente insuficiente, que no guarda ninguna relación con el compromiso de campaña (...)”. De todas formas, destacó que “estoy de acuerdo con el tema de la eutanasia, tiene que abordarse, es un tema que el país necesita, que es urgente analizarla”.

En consideración de estas inquietudes en torno al CAE, el tema se abordó en el comité político ampliado que convocó a los partidos del oficialismo en La Moneda esta mañana. Ahí, de acuerdo a presentes, la ministra Carolina Tohá (Interior) enfatizó que no es algo que afecte la energía del gobierno ni los espacios de discusión de temas como la seguridad. Tampoco es una iniciativa que complique el presupuesto, señaló. Es más, sugirió que una vez que se ponga en marcha el proyecto, podría representar un alivio presupuestario.

Otra visión crítica sostuvo la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien aseguró a La Tercera que “nos hubiera gustado que incluyera la ley de rentas regionales, ley que garantice la participación de Chile en el mercado de la fundición y refino de minerales, y por cierto la reforma al sistema de salud”.

Eso sí, Torrealba explicó que “las prioridades anunciadas por el gobierno no implican el abandono de la agenda de seguridad, pensiones y reforma tributaria. Estos temas deben cerrarse”. Y añadió que, respecto al CAE, “no será una condonación universal. Además de ser un compromiso de campaña, tiene efectos prácticos muy indeseables derivados de que luego del anuncio de condonación muchos dejaron de pagar, incrementando el gasto por garantías y el problema económico que se generó a las instituciones de educación más pequeñas”.

De todas formas, en la coalición hay quienes defienden la definición del Ejecutivo. Por ejemplo, el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) señaló que “son compromisos que hay que enfrentar y abordar en algún momento. Es perfectamente posible caminar y mascar chicle, que eso no implique descuidar otros temas prioritarios para la ciudadanía, obviamente”.

Así como él, el diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, es de la idea de que “el gobierno, junto con priorizar urgencias como materias de seguridad y la reforma previsional, debe seguir impulsando las medidas anunciadas en su programa de gobierno. Existen otras urgencias sociales que atender, como los deudores del CAE (...) y la eutanasia. Se puede avanzar en las urgencias y en temas que son importantes para el país”.

En esa misma línea, esta mañana el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que “seguimos avanzando en la intensa agenda legislativa. Por cierto que la seguridad es una prioridad (...). El gobierno ha hecho anuncios (...) con proyectos que se van a participar en septiembre, que dan cuenta de importantes reformas y necesidades sociales. Quiero destacar que dada la composición del Congreso, con múltiples comisiones legislativas, se pueden tramitar en paralelo estas iniciativas”.

Mientras que el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, dijo a La Tercera que como partido “consideramos que los proyectos de fin al CAE y de eutanasia dan cumplimiento a compromisos en temas relevantes para la ciudadanía. Por una parte, respecto a CAE se entregará un alivio importante a miles de personas que cargan una pesada mochila de deudas por estudiar, y a su vez, se propondrá un nuevo sistema de financiamiento moderno, que elimine a la banca y permita que el estudiar en la educación superior no sea una pesada carga económica para la clase media”.

Y respecto a la eutanasia, el dirigente frenteamplista afirmó que “viene a consagrar un derecho a la muerte digna para personas que así lo decidan producto de enfermedades terminales. Es importante que el Congreso debata el fondo de ambas iniciativas y si la derecha está en desacuerdo, que lo diga abiertamente en vez de afirmar, sin fundamentos, que estos temas no son relevantes para la ciudadanía”.