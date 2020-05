El mapa de las y los senadores que fueron clave en el auge y caída de la retroactividad

35 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Así quedó el registro final de la votación que anoche realizó el Senado del proyecto de ley que limita la reelección de los parlamentarios, y que tuvo el capítulo más extenso y polémico en el artículo que establecía su retroactividad. Es decir, que contaba los periodos de los parlamentarios que se encuentran en ejercicio, sin hacer “borrón y cuenta nueva” a partir de su aprobación.

Ese capítulo, en específico, no fue aprobado. El resultado: 22 votos favor, 7 en contra, 12 abstenciones, una inhabilidad -del senador Alejandro Navarro (PRO)- y uno que no votó -el presidente del PS, Alvaro Elizalde-. Las abstenciones y la inhabilidad, en la práctica, tuvieron el efecto de un rechazo, pues al ser una ley de quórum calificado, fueron determinantes en que no se alcanzaran los umbrales requeridos para su aprobación.

El problema era el siguiente: de haberse aprobado, seis senadores -Navarro, Andrés Allamand (RN), Guido Girardi (PPD), Carlos Bianchi (Ind.), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC)- y 38 diputados habrían quedado sin la opción de ir a una nueva reelección para el periodo 2022-2025.

Hubo de todo tipo de argumentos. Desde quienes dijeron que algunos parlamentarios estaban sacando a su competencia “por secretaría” hasta quienes señalaron que no había ningún estudio que confirmara que esa disposición aportaba a la renovación del Congreso.

La iniciativa, en todo caso, aún no se cae del todo: como fue aprobada en la Cámara Baja y rechazada en el Senado, pasará ahora a su tercer trámite, donde se espera que los diputados rechacen el texto forzando una comisión mixta.

Acá, un desglose de quiénes fueron los votos clave -en todos los bandos- del artículo más controvertido de la iniciativa.