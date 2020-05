El matinal como arma de doble filo: La irrupción de Rodolfo Carter en la Cadem

A través de un mensaje de Pablo Longueira. Así se enteró anoche el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind), de su aparición en la encuesta Cadem de hoy donde registró un 51% de aprobación, ubicándose como segundo personaje político mejor evaluado, sólo superado por el edil de Las Condes, Joaquín Lavín.

Según explican desde Cadem, el edil entró al ranking de aprobación al superar el 40% de conocimiento: en abril obtuvo un 34% y ahora llegó a un 51%.

¿Pero a qué se debe su irrupción? El gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, señala que se debe, en parte, a su “profusa agenda mediática desde el inicio de la crisis sanitaria”. “Eso ha generado que suba significativamente sus niveles de conocimiento y la imagen positiva que tiene está en línea con la aprobación que tienen los alcaldes en general”, agrega.

Hoy, el alcalde de 48 años ex UDI confirmó a La Tercera PM que irá a la reelección el próximo año. A pesar de no militar en ninguno de los partidos de Chile Vamos, sí se reconoce como de derecha y oficialista del gobierno de Sebastián Piñera.

Dice que mantiene lazos con varios de la UDI, entre ellos la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe y la diputada María José Hoffmann. Pero quien también felicitó a Carter por su aparición en la Cadem fue el presidente de RN, Mario Desbordes. ¿Un coqueteo para militar en ese partido? Lo descartan desde RN y agregan en privado que valoran su gestión y que lo apoyarían en una eventual reelección. Sin embargo, agregan, Carter no tendría buena relación con el clan Ossandón, y en especial con la diputada, Ximena, que representa al distrito de La Florida.

Con el gobierno el edil de La Florida dice que habla seguido con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con la Segegob Karla Rubilar y que es “muy amigo” del Segpres, Felipe Ward. Sin embargo, con la ministra del Deporte y exvocera, Cecilia Pérez, con quien compartió concejo municipal en la comuna entre el 2000 y el 2012, hoy no tiene relación. “No hablamos hace mucho tiempo”, agrega el edil.

Dos matinales al mismo tiempo

El estilo controvertido de Carter se ha visto, precisamente, en sus apariciones en matinales de televisión. Como cuando en marzo señaló que el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Melero, lo había amenazado por su decisión de cerrar el comercio en la comuna. O también cuando dejó el estudio del matinal de Mega, Mucho Gusto, tras unas declaraciones de su par de Recoleta, Daniel Jadue.

Hoy, de hecho estuvo en el matinal de Mega desde muy temprano hablando del narcotráfico, comentó el reporte diario por coronavirus del ministerio de Salud y también abordó la situación que aqueja a los vecinos de El Bosque.

Pero a tanto ha llegado su exposición mediática que el 6 de mayo Carter logró algo inédito: estar en dos matinales al mismo tiempo. Ese día, el edil estaba en pantalla en el matinal de Mega y paralelamente en un contacto telefónico con el programa de la mañana de TVN.

El propio Carter asume que su aparición en la Cadem se debe en gran parte a sus últimas apariciones en medios de comunicación pero también a su gestión. “Ha sido una bonita sorpresa. Evidentemente se debe a la mayor aparición que he tenido en los medios. Siempre cuidando de hacerlo con temas y acciones de mi gestión como alcalde en esta época tan dura", comenta a La Tercera PM. “No es fácil escapar del estereotipo de los políticos faranduleros y aparecer haciendo cosas concretas. Yo cocino y bailo, pero en mi casa, nunca en un matinal”, agrega Carter.

En varias de sus apariciones en medios de comunicación, Carter ha criticado duramente la gestión de la alcaldesa de Maipú, y también independiente pro UDI, Cathy Barriga. “Nunca la he criticado en términos personales, siempre ha sido por su gestión. Pero me complica cuando su estilo nos mete a todos los alcaldes en un mismo saco”, señala Carter. A pesar de eso, dice que tiene buenas relaciones con Lavín, el suegro de Barriga. “Voy a apoyar a Lavín en todo lo que haga de aquí en adelante”, señaló el edil La Florida.

Sin embargo, su despliegue mediático le ha traído problemas internos y, específicamente, en el concejo municipal. En abril, Carter se enfrentó con la edil Marcela Abedrapo (PC) cuando en un concejo él le dijo: “Que alguien controle a esta mujer”. Por ese motivo fue calificado por el concejal Nicolás Hurtado (PC) como “machista”. “Me parece bastante desagradable cómo en los matinales hay un osito y acá en los concejos aparece toda la misoginia, el maltrato y el poco valor humano que hay en el trato hacia la concejala Abedrapo”, señaló Hurtado en esa reunión virtual.

Para Abedrapo, “la aparición en medios de comunicación no es mala per sé pero se convierte en negativa cuando no se condice con lo que se hace en el territorio. Por ejemplo se habló de cilindros de gas y cajas de mercadería pero eso no ha llegado a todos los vecinos de La Florida”.

Lo mismo cree el diputado del distrito que incluye a La Florida, Miguel Crispi (RD): “El alcalde Carter utiliza muy bien los medios de comunicación pero vende una imagen que dista mucho de la relación que tiene con sus vecinos en la comuna. Junto a otros alcaldes ha estado en la dirección correcta al cerrar los colegios y los mall pero mantiene tensiones en el municipio con trabajadores y otros actores de la comunidad", señala el diputado.

Una historia difícil con la UDI

El mensaje de Longueira no es raro. Con Carter se conocen desde fines de los ’90, cuando el exministro era diputado y el actual alcalde se desempeñaba como jefe de gabinete de Rodrigo Álvarez, también UDI y exministro en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

A varios del gremialismo los conoció cuando estudió Derecho en la Universidad Católica. De hecho, el edil ha contado varias veces la historia de que vio a Jaime Guzmán el mismo día en que fue asesinado en 1991 a las afueras del Campus Oriente. “Él terminó su clase de derecho constitucional y a mi curso le tocó entrar a la misma sala que dejó. Me enteré después, cuando llegué a mi casa que había sido asesinado”, recuerda Carter.

Pero su cercanía con Álvarez se dio luego que el padre del ahora alcalde falleciera a causa de una leucemia cuando cursaba cuarto año de derecho. Carter recuerda que el exministro, como profesor, lo ayudó a que no se atrasara y le permitió dar exámenes después de la fecha oficial. Luego de eso, antes que Álvarez iniciara su campaña para ser diputado por Punta Arenas, lo invitó a participar y luego se convirtió en su jefe de gabinete.

Entró a militar en la UDI a pesar de que siempre se había sentido más cercano a la DC y cuando en sus días como dirigente secundario conoció a varios militantes de izquierda, entre ellos el exministro Víctor Osorio o incluso, el propio asesino de Guzmán, Ricardo Palma Salamanca.

Debutó en una elección el 2000 cuando se presentó como concejal por La Florida -comuna donde ha vivido desde su infancia- y logró salir electo pero solo obtuvo 540 votos. El 2004, fue a la reelección como concejal y obtuvo 14 mil sufragios más.

Sin embargo, el salto vino el 2011 cuando el exalcalde Jorge Gajardo tuvo que dejar el municipio y hubo un acuerdo político de la derecha para ponerlo a él al mando. Al año siguiente se presentó como edil y ganó la elección. Luego de eso vinieron varias desavenencias con su partido por al menos dos cosas: cuando se le ocurrió poner un condón gigante en Vicuña Mackenna para fomentar las relaciones sexuales seguras y cuando comenzó a promover a la marihuana para fines medicinales.

Por eso, en 2015 dejó la UDI. “Venía chocando hace mucho tiempo y estaba en conflicto con ciertos liderazgos internos, cuyo tono no comparto. No comparto cosas que se plantean en temas valóricos o la postura del partido en el caso de colusión”, señaló Carter esa vez. Y a pesar de que ahora dice que no volverá sí reconoce buenos lazos con Van Rysselberghe, y con algunos diputados que ha conocido a través de su hermano Álvaro, quien fue electo diputado UDI por el distrito que incluye a La Florida en 2018.

La disputa con el contralor

“Estas conductas patológicas muestran que Jorge Bermúdez se sale de la ley y no puede seguir siendo el Contralor”, eso señaló Carter en junio del año pasado cuando a fines de abril volvió a sus funciones luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo suspendiera por un mes.

La decisión del organismo se dio tras la denuncia de cuatro concejales de oposición que acusaron al edil de notable abandono de deberes a raíz del informe de Contraloría que en 2018 detectó un déficit de $20 mil millones en las arcas del municipio.

Por eso, Carter agrega que cuando se resuelva el tema judicial, iniciará acciones judiciales contra el contralor. “Estoy esperando que se terminen los trámites judiciales donde va a quedar demostrado la falsedad del informe de la Contraloría. Cuando eso salga, el Contralor va a tener que explicar por qué falseó datos en el informe que hizo público”, comentó Carter.