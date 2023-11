“El mercado de órganos es algo fantástico”: la propuesta de la eventual canciller de Milei que reavivó la polémica sobre el tema en Argentina

Cuando quedan poco más de dos semanas para la segunda vuelta presidencial en Argentina, donde cada frase mencionada por candidatos y sus voceros cuenta a la hora de convencer a los indecisos –que suman más de 9 millones entre quienes no fueron a votar el domingo 22 y los que lo hicieron por aspirantes derrotados–, una nueva polémica relacionada con la venta de órganos se desató por los dichos de Diana Mondino, diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires y la posible canciller en un eventual gobierno de Javier Milei.

“El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón”, señaló durante una entrevista a Radio La Red, en un intento por aclarar sus dichos previos en La Nación+. “Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores”, dijo la recientemente electa diputada por LLA, quien acusó que existía una “tergiversación” mediática sobre el concepto.

Sus dichos desataron un cruce de mensajes de campaña en redes sociales, video incluido desde el oficialismo, entre los candidatos de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza, Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente.

Propaganda electoral de Sergio Massa, donde una ataca las propuestas de Milei de manera directa. Foto: La Tercera

La situación se enmarca en los controvertidos dichos del candidato libertario en junio de este año, momento en que señaló a Radio Mitre que la venta de órganos “es un mercado más, podrías pensarlo como un mercado. ¿Por qué todo lo tiene que regular el Estado?”, planteó. “Si vos no le comprás el órgano que necesita vender por hambre, entonces se termina muriendo de hambre, así que ni siquiera tiene vida”, agregó.

Las numerosas polémicas de algunos dirigentes del libertarismo se convirtieron en una piedra en el zapato. Tanto así, que los líderes de LLA decidieron minimizar los riesgos a 20 días de las elecciones, y designar solo a cuatro voceros que pueden hablar con medios: el propio Javier Milei, la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, el eventual ministro de Interior, Guillermo Francos, y la mencionada Diana Mondino.

“Se metió en el barro”, reconocieron desde la coalición libertaria al medio Página/12. Previo a la primera vuelta, Lilia Lemoine fue una de las figuras del espacio que hizo polémicas declaraciones a días de las votaciones. La cosplayer, que fue electa como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para el siguiente período, dijo cuatro días antes de la primera vuelta que uno de sus posibles proyectos sería dar la posibilidad a los hombres de “renunciar a la paternidad”.

¿Libre venta de órganos?

En diálogo con La Nación+, Mondino había planteado: “¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth”, señaló.

La mención guarda relación con el Premio Nobel de Economía de 2012, cuando Roth fue galardonado por una investigación que, entre otros temas, incluía las donaciones e intercambio de riñones. Su trabajo, sin embargo, fue tajantemente vetado por la Unión Europea en 2018, luego de que la Organización Nacional de Trasplante de España la calificara como un mecanismo que habilitaría el “tráfico de órganos humanos”.

El diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Pero la diputada electa cargó, precisamente, contra esas regulaciones, en línea con el discurso antireglamentación estatal o regional que Milei defiende. “¿Cómo hacés para innovar, crear algo nuevo, (hacer) crecer en tu empresa si tenés cosas que te limitan o te regulan? ¿Quién hubiera inventado esta cosita (en referencia a su teléfono celular) si el señor tenía que esperar que alguien le diera un permiso para poder empezar algo?”, argumentó.

Olas políticas

Como si fuera sangre para un tiburón, el oficialismo atacó raudo el flanco que sus propios rivales le abrieron. Mediante un breve mensaje y un video de campaña, el ministro de Economía argentino y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, criticó la propuesta de la venta de órganos y compiló las frases de la diputada electa y del abanderado presidencial libertario al respecto. “Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio”, escribió el abogado de profesión en X, antes conocido como Twitter.

La respuesta llegó rápidamente a través del mismo medio. “Lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más”, escribió Javier Milei, en respuesta al cruce de Massa.

En una transmisión en vivo de C5N, Milei fue consultado por la reciente polémica de una de sus voceras, espacio en el que también habló de la dolarización. “No se negocia la dolarización. Tema órganos no es parte de la agenda. Macri fue un intermediario para que nos acerquemos con Bullrich. Obra pública con iniciativa privada”, señaló.

Mondino aprovechó para defenderse en redes sociales, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto. “No tergiversen mis palabras para infundir miedo. ¿Queremos continuar con tanta decadencia o cambiamos hacia un modelo de libertad? Solo con mentiras pueden proteger sus privilegios. Viven a costa de nuestros impuestos. El único miedo que deberíamos tener es seguir con Massa”, argumentó. Sin embargo, ni Milei no Mondino aclararon a qué se refieren entonces con el “mercado de órganos” que sí han citado.

Una polémica autogenerada

“Es un mercado más, podrías pensarlo como un mercado. ¿Por qué todo lo tiene que regular el Estado? Hay estudios hechos en Estados Unidos que dicen que si dejás esos mercados libres funcionarían mucho mejor y tendrías menos problemas. Es una decisión de cada uno. ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Mi primera propiedad es mi cuerpo, ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo?”. La frase no corresponde a subalternos ni cercanos al espacio libertario, sino al propio Javier Milei, quien abrió la puerta en junio a lo que sería un lastre de campaña, incluso destacado en el momento en que se forjó la alianza con Patricia Bullrich, del ahora quebrado Juntos por el Cambio (JxC).

“Si vos no le comprás el órgano que necesita vender por hambre, entonces se termina muriendo de hambre, así que ni siquiera tiene vida (…). Es una cuestión de la decisión del individuo. ¿Por qué es tan difícil pensar en libertad? ¿Quién soy yo para meterme en el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás? ¿Por qué hay que tener tanto amor por la intervención como para no dejarle a la gente vivir la vida como quiere?”, cerró en aquel entonces el candidato durante una entrevista con Radio Mitre.

En la reciente alianza entre libertarios y JxC, Bullrich incluso formalizó su repudio a esta propuesta y a la de la libre portación de armas. Así lo especificó en su lista/manifiesto en que dio su apoyo al candidato que alguna vez la llamó “montonera tira bombas”.

Esa historia es la razón por la que, según el medio Perfil, Diana Mondino aseguró que algunas personas le recomendaron que no hablara del tema, y que ni siquiera intentara explicar la propuesta debido al riesgo de levantar una polémica. A la luz de los hechos, hizo caso omiso de la sugerencia. “Alguien me decía ‘no lo digás’, lo que pasa es que ese es el nombre técnico y no quiero cambiarlo”, señaló.

Durante la reciente entrevista a la diputada electa por LLA, también aseguró que “hay una tergiversación notable con este tema. La Ley Justina también es fantástica y hay que aplicarla”, dijo con relación a la norma que lleva el nombre de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 esperando un corazón. Tras la publicación de la ley, toda persona mayor de 18 años es automáticamente donante de órganos y tejidos, salvo que expresamente manifiesta una intención contraria.

El candidato presidencial argentino Javier Milei se dirige a sus partidarios mientras reacciona a los resultados de las elecciones presidenciales, en Buenos Aires, el 22 de octubre 2023. Foto: REUTERS.

Ezequiel Lo Cane, el padre de Justina, señaló al medio C5N que en la propuesta de Mondino y el enclave libertario sobre la venta de órganos “hay errores conceptuales, hay errores de datos. Una persona que va a tener un rol en el gobierno y que tiene el compromiso de ayudar a la gente que la vota debe tener una responsabilidad y tener mucho en cuenta lo que sucede realmente”, planteó.

“Hay cosas para mejorar, pero son cosas que la Ley Justina ya establece y no se están cumpliendo, no que habría que cambiar. Si alguien entiende que la Ley Justina se puede mejorar, bienvenido sea, pero partiendo de lo real y no confundiendo a la gente”, precisó.

Y si bien en los espacios aledaños a La Libertad Avanza se generó preocupación, como Sandra Pitta, biotecnóloga macrista que perdió en su candidatura con Juntos por el Cambio y que escribió en X que “sería conveniente que guarden a los voceros de LLA hasta el 19. Todos. Cuesta bastante votarlos. No lo hagan más complicado”, también llegaron buenas noticias a LLA.

La consultora Inteligencia Analítica, ligada al massismo considerando que su cara visible es Sebastián Galmarini, cuñado de Massa, realizó una encuesta que le da una considerable ventaja a Milei y La Libertad Avanza por sobre Unión por la Patria. El sondeo contó con 17.395 casos a nivel país, levantados entre el 23 y el 29 de octubre. Según dicha encuesta, LLA estaría 5 puntos arriba de UP, entregándole un 52,5% a Javier Milei y un 47,5% a Sergio Massa.