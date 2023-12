La molestia que se desató en el oficialismo con los nombramientos de delegados en Atacama y Ñuble

Pasadas las 20.00 horas del viernes de la semana pasada, cuando el Palacio de La Moneda ya estaba casi desocupado, el Ministerio del Interior emitió un comunicado que dio cuenta de un masivo cambio en las delegaciones presidenciales de dos regiones y siete provincias del país.

De acuerdo a lo informado por la cartera, las modificaciones se produjeron debido a la aceptación de la renuncia de los delegados presidenciales regionales de la región de Atacama, Cristhian Fuentes Vera, (Partido Radical) y Carla Peña (Partido Comunista), en Los Ríos.

Los nuevos nombramientos rápidamente provocaron una ola de críticas hacia el Ejecutivo. Algunas de ellas, desde la propia alianza de gobierno.

Quien recibió buena parte de los dardos fue Anwar Farrán (Partido Liberal), designado como el nuevo delegado de Ñuble, tras la renuncia de Gabriel Pradenas (Revolución Democrática) en noviembre de este año.

La senadora por la región Loreto Carvajal (PPD) dijo a La Tercera que “me parece una incongruencia. Ñuble, de las regiones más pobres del país, no merece esto. Es un contrasentido que alguien encabece la representación del Ejecutivo sin ser de la región (...). Se prefiere a una persona que no conoce el territorio, que no ha estado, que no tiene ninguna condición que justifique su relación con Ñuble”.

Por su parte, el diputado Felipe Camaño (IND-DC), también de la región de Ñuble, solicitó a Contraloría pronunciarse sobre la legalidad del nombramiento de Farrán. También ofició al ministerio del Interior con respecto al cumplimiento del requisito constitucional relativo a residir durante dos años en el territorio respectivo, el que tanto él como Carvajal ponen en duda.

La misma sospecha tienen los diputados UDI Marta Bravo y Cristóbal Martínez, también de Ñuble, quienes también anunciaron que recurrirán a la Contraloría.

“Nombrar un delegado presidencial desde la Región Metropolitana nos habla de la poca confianza que el Presidente tiene con los profesionales de la Región de Ñuble y, sobre todo, con sus camaradas de coalición, ya que eligen a un representante de Santiago. La descentralización no puede ser solo un slogan de campaña”, reclamó Camaño a través de un comunicado.

“No hay ninguna condiciones que certifique o dé pruebas de que él trabajó por lo menos en los últimos 20 años en alguna comuna, en algún sector de Ñuble. Eso es una condición que merece ser revisada por La Moneda”, complementó Carvajal, quien además es vicepresidenta del PPD.

El nuevo delegado, en todo caso, se defendió. Durante el fin de semana, en un punto de prensa aclaró que nació en Ñuble y explicó que “al igual que muchas otras personas que vienen de pueblos cercanos, somos víctimas del centralismo. Yo soy periodista y he tenido que moverme desde mi comuna para poder ejercer profesionalmente”.

Farrán no es el único cuestionado por el oficialismo. En Atacama se criticó el nombramiento del licenciado en Psicología Luis Pino en la delegación regional.

El diputado Jaime Mulet (Regionalista Verde) dijo a La Tercera que “el gobierno se equivocó y espero que corrija pronto el error. La persona designada por la ministra Tohá no tiene las habilidades que se necesitan ni la experiencia ni el conocimiento frente a los graves problemas que enfrenta la región. Por ejemplo, el grave problema que hay en la educación que hoy día lo conoce todo Chile”.

Además, a través de un comunicado, el parlamentario enfatizó que “nosotros no habíamos pedido el cargo, pero hay cosas que no me cuadran. O hay ministros o ministras que en La Moneda entraron en competencia presidencial y están acomodando las delegaciones en ese propósito o están muy equivocados en su estrategia”.

Otros, en cambio, tienen una mejor impresión de él. El diputado socialista Juan Santana, también de la zona, comentó que “lo conozco, sobre todo, por la labor que realizó como Seremi del Trabajo. Creo que su desempeño allí es positivo. Espero que su labor como delegado presidencial pueda tener continuidad, algo fundamental en el servicio público y que, por distintas razones, no ha sido la tónica de este gobierno. Confío en que su experiencia como funcionario le dará una mejora a la administración”.

En la Provincia de Huasco, también en la Región de Atacama, las críticas hacia la nueva delegada Karina Zárate también se han hecho escuchar, aunque de forma soterrada. Mientras que algunos sacan a la luz su cercanía al diputado Cristián Tapia (IND-PDD), por haber sido su directora de Dideco cuando él era alcalde de Vallenar, otros se enfocan en cuestionar una antigua polémica en la que se vio envuelta: cuando, en 2008, renunció como directora de un hogar de menores en Freirina por una irregularidad administrativa.

Según ella misma publicó en un comunicado en 2021, cuando competía por la alcaldía de Vallenar, “fui parte de una investigación relacionada con la utilización de boletas de un tercero (...). Nunca estuve detenida, nunca fui condenada y nunca he tenido causas pendientes con el Ministerio Público. Por ende, menos antecedentes penales (...). Hubo un error administrativo de mi parte ante los hechos, pero nunca hice mal uso de los dineros como algunos con malas intenciones aseguran”. De acuerdo a distintas fuentes oficialistas, La Moneda ya estaría notificada de estos antecedentes.