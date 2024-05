El nuevo escándalo de Dina Boluarte: acusan a presidenta peruana de ausentarse 12 días del cargo para hacerse una cirugía estética

La presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente cuestionada en medio de un nuevo escándalo. Ahora, por supuestamente haberse ausentado del cargo durante 12 días luego de realizarse una rinoplastía a fines de junio del 2023.

Así lo denunció el semanario Hildebrandt en sus Trece el viernes 3 de mayo pasado e indicó que la mandataria se sometió a esta cirugía en la clínica del doctor Mario Cabani, ubicada en el distrito de San Borja. El semanario indicó que la cita con el reconocido médico fue gestionada por Patricia Muriano, asistente personal y amiga íntima de la jefa de Estado.

El portavoz del gobierno, Fredy Hinojosa, no dio explicaciones sobre el tema, argumentando el “derecho a la intimidad” de la mandataria. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó el miércoles que la mandataria se haya ausentado a sus actividades “desde que yo colaboro con ella”, aunque no dijo si fue sometida o no a una operación.

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla durante la ceremonia de lanzamiento de la presidencia de APEC PERÚ 2024, en el Palacio de Gobierno, en Lima, el 4 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

“La Presidenta de la República nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella, al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente por asistir presencialmente a diferentes actividades. Puedo informar que la presidenta se encuentra convaleciente aún de una afección pulmonar severa. El último fin de semana ha sido asistida por médicos”, indicó Adrianzén.

Por otro lado, Hinojosa restó importancia a la solicitud de explicaciones que presentó -el último martes 7 de mayo- la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque, e indicó que le responderían en los “plazos que correspondan”, es decir, en siete días hábiles.

Luque pidió -mediante un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Enrique Vílchez Vílchez- que se le remita la agenda de Boluarte del 29 de junio al 9 de julio del 2023, así como el descanso médico por motivos personales prescrito a la jefa de Estado. Además, su descuento de haberes y las actas de los Consejos de Ministros realizadas durante el supuesto período de ausencia de la mandataria.

Posteriormente, la parlamentaria señaló, a través de su cuenta de X, que es de interés público conocer “quién estuvo a cargo” de la Presidencia durante los 12 días que Boluarte se habría ausentado, así como las “decisiones que se tomaron” en el Ejecutivo y “cómo es que se gestionaron las funciones” de la jefa de Estado.

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, posa con sus nuevos ministros de Estado después de una ceremonia de juramento en Lima, el 1 de abril de 2024. Foto: Reuters

“Esa información es importante para saber si la señora Dina Boluarte estuvo o no ausente, y qué procedimientos se siguieron. Obviamente, si estuvo ausente (así sea un día) se habrá generado una infracción constitucional”, destacó, citada por el diario El Comercio.

Según Hildebrandt, la última actividad oficial en la que fue vista la mandataria antes de la presunta operación fue el 28 de junio del 2023, en el Palacio de Gobierno, donde condecoró a oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que participaron en casos importantes en la lucha contra la criminalidad. Posteriormente no tuvo ninguna actividad oficial.

El diario El País indicó que Boluarte, que gobierna Perú desde diciembre de 2022 no se sentía a gusto con su imagen, por lo que cuestionaba constantemente a los fotógrafos de su gabinete de prensa, al punto de culparlos de su baja popularidad, la que que en un año y medio de mandato nunca superó el 20% de aceptación y que ahora se encuentra en un 7%.

Según el medio La Encerrona, el área de comunicaciones presidencial había intentado mitigar los 12 días de ausencia que se detallaron como el período en el que la Presidenta se encontraba convaleciente tras la presunta operación estética a la que se sometió.

Y esto lo habrían hecho mediante publicaciones en la cuenta oficial que daban a entender de que Dina Boluarte estaba visitando colegios u hospitales como parte de las actividades inherentes a su función de autoridad.

La primera de estas actividades, que podrían ser conocidas como hechos de encubrimiento por parte de Presidencia, datan de 1 de julio. Aquel día, la cuenta oficial de Presidencia publicó por Twitter un video en el que se anunciaba por todo lo alto la visita de la presidenta Dina Boluarte a un grupo de estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) establecido en Lambayeque.

No obstante, según La Encerrona, la visita de la mandataria a la región del norte del país no se dio aquel día, sino se dio una semana antes, exactamente el día 23 de junio, apenas unos días antes de pasar por el procedimiento estético.

“El 1 de julio, la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia subió un video de ella visitando a unos estudiantes del COAR Lambayeque, una visita que no había ocurrido ese día 1 de julio, porque ella estaba desaparecida, sino que correspondía al 23 de junio, casi una semana antes, como es fácil de corroborar en cualquier lado”, dijo el periodista Marco Sifuentes.

Una semana después, el 8 de julio del 2023, Presidencia hizo lo mismo y publicó un video de Dina Boluarte visitando un hospital en la región Ucayali. Sin embargo, la fecha en la que este video fue publicado no se condice con la fecha en la que la mandataria llegó hasta Ucayali para participar en esta actividad oficial. Según el medio, esta visita al Hospital Atalaya en la zona oriental del Perú en realidad fue realizada en una fecha previa, el 20 de junio del 2023. Este día es, específicamente, dos semanas antes de que la presidenta decidiera realizarse las operaciones estéticas presuntamente reportadas.

“Pasó lo mismo el 8 de julio. Subieron a Twitter este video de la visita de Dina Boluarte, al Hospital Atalaya en Ucayali, pero esa visita se había realizado el 20 de julio, dos semanas antes”, dijo el periodista en su medio.

Este no es el primer escándalo que enfrenta la mandataria. A fines de marzo, La Encerrona reveló imágenes en las que supuestamente Boluarte luce relojes de lujo en eventos públicos.

Ante esto la casa de la presidenta fue allanada y Boluarte dijo que las joyas habían sido prestadas. Sin embargo, la mandataria está siendo investigada por enriquecimiento ilícito.