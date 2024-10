El nuevo gesto del PPD para blindar al subsecretario Vergara en medio de críticas oficialistas por seguridad

A las 15.00 horas de este lunes el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, llegará hasta Londres 43, en donde se ubica la sede de su colectividad, el Partido Por la Democracia (PPD).

Allí, la autoridad dependiente del Ministerio del Interior se reunirá con la mesa directiva del PPD, que encabeza el senador Jaime Quintana y que espera analizar con el subsecretario la aplicación de medidas gubernamentales en materia de seguridad, el presupuesto pensado para el próximo año y cifras en torno al tema.

A la vez, se trata de un nuevo blindaje a uno de los pocos personeros que tiene el PPD dentro del equipo de subsecretarios del Presidente Gabriel Boric, contra quien se han levantado críticas por la crisis de seguridad.

Dentro de la reunión entre el PPD y Vergara, los integrantes de la mesa esperan tener un espacio para conversar sobre las críticas en contra que enfrenta el subsecretario, quien es considerado en el sector como la autoridad “más débil” del equipo de Interior compuesto por la titular de la cartera, Carolina Tohá (PPD), y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Vergara, de hecho, ha sido criticado, en más de una ocasión por la derecha, donde RN ha pedido su renuncia. La última oportunidad fue en septiembre pasado, a raíz de los dichos del subsecretario sobre “equidad territorial”.

“En estos momentos en que se demuestra que la capacidad coordinada de un Estado que planifica, que se coordina, que tiene una capacidad de desplegarse para proteger, es un Estado presente, que es justamente lo que la ciudadanía merece. Si miramos la diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron, creo que también se da un paso en la equidad territorial, que la seguridad sea un derecho para todos y todas y no solamente, una expresión de inequidad y un privilegio”, sostuvo Vergara durante una conferencia en la que se informaba que, entre el 16 y el 23 de septiembre, se registraron 37 homicidios a nivel nacional, un aumento del 30% respecto de una semana normal.

Pero los cuestionamientos no solo han llegado de la oposición, sino que también del propio oficialismo a través del diputado por Antofagasta Sebastián Videla (independiente del Partido Liberal), quien incluso llegó a solicitar públicamente la renuncia de Vergara.

“He solicitado cambios en la dirección de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Las cifras desde el 2022 en el norte son alarmantes; la criminalidad es brutal y sin precedentes. Ante este panorama, debemos asumir y exigir responsabilidades”, dijo Videla a La Tercera.

“Reemplazar a Eduardo Vergara es clave para combatir la delincuencia desbordada en el norte y en el país. También serviría para reparar las relaciones parlamentarias que hoy están rotas, porque con él no hay diálogo alguno”, posteó el mismo parlamentario, en sus redes sociales, el pasado 2 de octubre.

Se trata de uno de los pocos personeros del sector que ha visibilizado públicamente una crítica que hasta ahora se ha manejado de forma soterrada dentro de las filas que sustentan al Ejecutivo.

En el oficialismo ven a Vergara como el personero con menos peso dentro del equipo de seguridad de Boric. El mismo diagnóstico existe dentro de La Moneda, donde hubo molestia con Vergara cuando, el último día de trabajo de Ricardo Yáñez, Vergara le llevó un regalo al exgeneral director.

Esto ocurrió el pasado 27 de septiembre, cuando en Palacio había alta expectación por la dimisión de Yáñez previo a su formalización y, dentro de esa espera, no se contemplaba que Vergara le regalara al entonces general director el libro “Lecciones” de Ian McEwan, lo que fue filmado por los camarógrafos que estaban en ese momento en el frontis de Carabineros.

La reunión de este lunes durará cerca de una hora y, al mismo tiempo, también simboliza un segundo espaldarazo del PPD a Vergara, ya que los parlamentarios de dicha colectividad se reunieron con él en el Congreso para respaldar su gestión, en medio de un momento en el que también enfrentaba críticas.

Sin embargo, hay algunos dentro del oficialismo que toman con pinzas este tipo de gestos públicos en defensa de Vergara, ya que hay personeros al interior del conglomerado que, tras estas reuniones, insisten con sus críticas en privado.

Parte de la defensa que despliegan personeros del oficialismo gira en torno a las pocas facultades que tiene Vergara para combatir la delincuencia, en comparación con las otras autoridades de Interior: el subsecretario Manuel Monsalve y la ministra Carolina Tohá.

Uno de los que ha salido en defensa de Vergara es el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra, quien comentó a este medio que “no es bueno, en momentos de crisis, sacar a las autoridades de un cargo con responsabilidades como las que tiene el subsecretario”.

“Está haciendo un buen trabajo dentro de sus facultades, no se le puede pedir que, con una varita mágica, soluciones problemas que no tienen que ver con sus competencias. (...). Es natural que haya críticas, pero de ahí a pedir la renuncia me parece que es una irresponsabilidad”, afirmó el mismo integrante de la mesa directiva del PPD.

Sobre las críticas también respondió el secretario general del PPD, José Toro:”Me parece que son innecesarias, toda vez que los números y la gestión del subsecretario habla por sí sola, como de todo el equipo de gobierno en materia de seguridad”.

El diputado Jaime Araya, en tanto, respondió que “son críticas con intencionalidad política. En tiempos electorales los parlamentarios se ponen muy creativos y dentro de la coalición hay mucho de eso”.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

En el PPD también observan con recelo cómo Vergara ha salido a defender a la ministra Tohá ante la acusación constitucional que enfrenta en el Congreso. Esto porque en el partido que lidera Quintana consideran que el subsecretario de Prevención del Delito ha asumido un rol que, consideran, el subsecretario Manuel Monsalve ha intentado evitar.