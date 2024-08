El origen del conflicto entre guardaparques y Conaf que hoy mantiene en vilo la entrada a parques nacionales

Acuerdos incumplidos, frenar la recolección de dinero de los visitantes a parques y asignación de grados para cargos de responsabilidad. Esas son solo algunas de las razones que explicarían por qué el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadoras/es de las Áreas Silvestres Protegidas (SNGP), junto a la Federación de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), llevan más de una semana de movilización a nivel nacional, lo que se ha traducido en la no validación de tickets vendidos a través de la plataforma “Pases Parque”, y que a la fecha ha truncado la entrada de visitantes a las áreas silvestres.

Todo se inició el martes 20 de agosto, luego de que los sindicatos dependientes de Conaf, administrado por el Ministerio de Agricultura (Minagri), presentaran una misiva a las autoridades acompañada de cinco petitorios que debían cumplirse lo antes posible para deponer las movilizaciones.

Según expone el presidente nacional de los guardaparques, Álvaro Aguilar, la molestia se debe principalmente al incumplimiento de acuerdos suscritos al término de la movilización que protagonizaron en 2022, donde se estableció junto al director de Conaf, Christian Little, y el Ministerio de Agricultura, el ascenso al grado 18 como piso a todos los trabajadores de Conaf.

Pero a más de un año, los mismos trabajadores aseguran que la promesa no ha tenido efecto.

“Casi el 60% de los guardaparques en Chile están en el grado 19, donde ganan un poco más que el sueldo mínimo. Esa es la realidad de hombres y mujeres que cuidan alrededor de 20 millones de hectáreas a nivel nacional, donde más del 25% del territorio está en nuestra división. Se nos prometieron mejoras y no han llegado”, sostiene Aguilar.

A eso también se suma la molestia de que pese a que los parques cuentan con el sistema de ticket electrónico, los guardaparques deben tomar la tarea de recibir dinero en efectivo de las entradas, además de solicitar que la validación de los tickets se haga más de una vez.

Eso, dice el director del sindicato, piden erradicarlo: “Los guardaparques por contrato no tienen la obligación de cortar entradas ni recibir dinero. Han sido asaltados, han sido secuestrados, han sido violentados por el tema de manejar dinero, y nuestro contrato no dice que tenemos que recaudar dinero. La Conaf contrató una empresa tiquetera. Esta empresa implementó un sistema de venta en línea. El 200% de la unidad en este país no tiene acceso a internet ni a datos, y los guardaparques tienen que usar sus dispositivos de teléfonos, celulares y datos para poder cobrar las entradas”, arremete.

Parque Nacional

Desde Conaf han señalado estar en conocimiento de las demandas. Incluso esta semana se han reunido con los sindicatos para buscar una solución y normalizar el servicio. La tarde de este martes la corporación entregó respuesta al petitorio de los guardaparques, pero este fue rechazado por los trabajadores. ¿La razón? No iba en línea con el petitorio inicial y tampoco había fechas establecidas para su cumplimiento.

“De acuerdo a los compromisos adquiridos en reunión de trabajo entre la dirección ejecutiva y el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadoras/es de las Áreas Silvestres Protegidas (SNGP), en las últimas horas se está trabajando en conjunto para llegar a acuerdos y responder satisfactoriamente al petitorio”, sostienen desde Conaf a La Tercera.

Las demandas también apuntan a la asignación de grados para cargos de responsabilidad. En rigor, los guardaparques exigieron que se establezca una fecha dentro del presente año para implementar la asignación de grados para dichos cargos, tales como jefes de sectores, jefes de guardaparques, entre otros.

Otra de las necesidades de los trabajadores se relaciona con la adecuación del protocolo de compra de alimentación, descuentos por licencias médicas, feriados legales y días de permiso administrativo.

Pese a que las negociaciones avanzan, los trabajadores han señalado que de no tener una respuesta clara en los próximos días las medidas podrían endurecerse. Esto, ya que se está evaluando una paralización nacional donde se niegue el acceso a cada parque o reserva nacional. Con ticket o no, amenazando con llevarlo a cabo el fin de semana extra largo del 18 de septiembre.

Las agrupaciones de turismo, como la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), ya han evidenciado su preocupación al respecto y realizaron un llamado al gobierno del Presidente Gabriel Boric para que interceda y los trabajadores de Conaf lleguen a un acuerdo y el turismo no se vea afectado.