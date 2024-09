El polémico cambio de mando mexicano: sin España ni el rey Felipe VI, y con Putin y Maduro como invitados

No es el primer conflicto diplomático entre España y México, pero probablemente se trate de uno de los más duros del último tiempo. Y es que en tierras europeas no escondieron su enojo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su sucesora, la mandataria electa Claudia Sheinbaum, por dejar fuera de la invitación oficial al cambio de mando al rey Felipe VI. La respuesta española fue tajante: la noche del martes, la administración del jefe de Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció que no tendrán representación “a ningún nivel” en la ceremonia programada para el próximo 1 de octubre.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación ibérica detalló que “el Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, por lo que “el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión”.

La decisión contó con el respaldo de gran parte del arco político, pese a la constante disputa entre el Gobierno y la oposición del Partido Popular. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, cerró filas con la Moncloa al declarar a la prensa local que “Su Majestad el rey es el representante, lógicamente, y si no está invitado, España no está invitada”. También exigió “respeto al rey y respeto a España”.

El veto al monarca español es inédito, considerando que las únicas veces que se ha ausentado de cambios de mando desde que asumió la corona, ha sido por decisión política propia, mas no por exclusión del país anfitrión. Ejemplo de esto fueron la ceremonia de investidura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en 2018, y la del actual mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, rememoró EFE.

Claudia Sheinbaum saluda junto al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día en que este le entrega un bastón de mando ceremonial tras ser elegida como su candidata a sucederle en 2024, en Ciudad de México, el 7 de septiembre de 2023. Foto: REUTERS.

Quien no se sumó a las críticas por la decisión oficialista fue Sumar, socio minoritario de la coalición de corte progresista, que prefirió desmarcarse de la situación, consignó el periódico español El País. Desde la cúpula parlamentaria apuntaron a que quieren evitar un conflicto con sus aliados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y dicen entender que es Sánchez quien dirige la política internacional del país.

Ahora, el eventual viaje de la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, queda en entredicho. Esto porque ya había anunciado que viajaría a México acompañando a la delegación de su país; pero, al mismo tiempo, su eventual posición podría generarle roces o con sus aliados españoles, o con los partidos progresistas de Latinoamérica, dependiendo de si asiste o no.

Siguiendo lo dicho por el Gobierno, ninguno de sus funcionarios debería asistir, pero la ausencia de Sumar en el cambio de mando significaría que el movimiento izquierdista español -que tomó el lugar de Podemos en términos del electorado- no asistiría al cambio de mando que consagre a la primera presidenta mujer de la historia de México.

El rey Felipe VI de España estrecha la mano del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, antes de su reunión en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, el 3 de octubre de 2023. Foto: REUTERS.

No se trata del primer cruce diplomático entre España y México. En 2019 ambos se vieron enfrascados en una polémica luego de que AMLO enviara una carta dirigida al rey Felipe VI en la que le pedía que se disculpara con los pueblos originarios latinoamericanos por los abusos del periodo de Conquista. “México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan”, escribió AMLO cinco años atrás.

“Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”, añadió el actual mandatario mexicano en un video publicado en redes sociales. La respuesta española no se hizo esperar, donde lamentaron que la misiva se hiciera pública y, de paso, la rechazaron “con toda firmeza”.

“La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”, dijo entonces el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez.

Luego llegaría la “pausa” de las relaciones entre ambas naciones, cuando en 2022 AMLO aseguró que no existía “una actitud de respeto” en su contraparte española. Sin embargo, recientemente consideró que su sucesora podría retomar eventualmente las relaciones entre ambas naciones. “Ahora que se dan los cambios, hay una oportunidad con Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna, y además conocedora de la historia de México y el mundo”, dijo durante una conferencia de prensa en julio de este año.

Tras conocerse que España no asistiría al cambio de mando, la futura mandataria mexicana explicó durante el miércoles sus razones para no invitar al monarca español. Refiriéndose a la citada polémica de 2019, Sheinbaum planteó en un comunicado que “lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática”. En cambio, continuó, “parte de la carta se filtró en medios de comunicación y posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa”.

Y el monarca ibérico podrá no estar invitado al evento, pero, en el otro lado de la moneda, sí lo están el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par venezolano, Nicolás Maduro. Esto, pese a las duras críticas de la comunidad internacional sobre los galardones democráticos de ambas figuras políticas, el primero manteniéndose como mandatario por seis ciclos electorales consecutivos e impulsor de una invasión bélica en Ucrania, y el segundo acusado de fraude electoral tras, luego de casi dos meses, no haber entregado las actas electorales de las votaciones presidenciales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el Kremlin en Moscú, el 25 de septiembre de 2019. Foto: Sputnik vía REUTERS.

En tierras norteamericanas, la extensión de una invitación a Putin causó polémica, pero la propia Claudia Sheinbaum se refirió a las críticas. El miércoles 7 de agosto, la mandataria electa declaró que se trató de un acto protocolario. “Para que se sepa, son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión y se envían a todos los países con los que hay relación”, dijo entonces. Finalmente, Putin declinó asistir el 1 de octubre, informó el Ministerio de Exteriores de Rusia. Alexandr Schetinin, director del departamento de América Latina, dijo al canal de televisión RTVI que el mandatario estaba muy agradecido, pero que enviará a un “emisario” que “representará a nuestro jefe de Estado”.

Junto a España, que se excluyó tras no ser invitado el rey Felipe VI, Ecuador y Perú lo acompañan como las naciones que no asistirán al cambio de mando. Sin embargo, estos dos últimos lo harán expresamente porque AMLO mantiene abiertos conflictos diplomáticos, por lo que ni siquiera fueron considerados en la convocatoria oficial.