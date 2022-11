El turbulento debut de Mirosevic como presidente de la Cámara

Lleva menos de 72 horas en el cargo. Por lo mismo, tanto en el oficialismo como en la oposición, coinciden en que aún es muy pronto para evaluar el desempeño de Vlado Mirosevic (Partido Liberal) como presidente de la Cámara de Diputados, luego del término del período de Raúl Soto a la cabeza de la testera. Sin embargo, desde ambos sectores coinciden en que, en estos pocos días, el diputado ha abierto flancos en los que tendrá que trabajar en los próximos meses.

Quizás el episodio más notorio fue cuando el diputado René Alinco (IND) se paró de su pupitre para interrumpir y encarar a Mirosevic durante su primer discurso como presidente de la corporación. Ante eso, el diputado liberal contestó que “estas actitudes matonescas son las que tenemos que erradicar de esta Cámara. Esto es lo que tenemos que cambiar de la política chilena”.

Pero el tema no quedó ahí. Tras la interrupción, comenzaron a circular insinuaciones de que Alinco estaba con hálito alcohólico. En referencia a este punto, el presidente de la Cámara sostuvo que “es de sentido común que aquel que insulte, golpee o, por ejemplo, llegue con hálito alcohólico a la sala, le está faltando el respeto al país completo y tiene que tener una sanción dura (...). Me llegaron esos comentarios, yo no estuve cerca de él, no lo puedo confirmar, pero todo indica que así es”.

Si bien dentro del Socialismo Democrático -coalición a la que pertenece Mirosevic- condenan tajantemente el actuar de Alinco, también comentan que pudo mantenerse al margen del tema del “hálito alcohólico”, porque la discusión que se levantó al respecto termina por “desprestigiar la institución”. “Bastaba con condenar el hecho y anunciar los cambios en reglamento y sanciones”, sugirió uno de los diputados de la coalición.

Entre los diputados del Socialismo Democrático también sostienen que un episodio que ha sido discutido al interior de la Cámara fue su reacción ante las declaraciones de la diputada comunista Carmen Hertz contra la derecha. En concreto, a raíz de que las bancadas de la derecha comenzaron a hacer ruidos mientras ella hablaba, ella les gritó: “¡Por favor, cállense!, ¡cállense, jauría!”.

Al respecto, el diputado Felipe Donoso (UDI) manifestó que “sin duda cometió un error en haber permitido hablar cuando por reglamento no le correspondía a Hertz y esta actitud no sabemos si fue por inexperiencia o por su afinidad con el sector”. Y advirtió: “Le damos el beneficio de la duda, pero faltas al reglamento de esta naturaleza no se las vamos a dejar pasar nuevamente”. En esta misma línea, uno de los parlamentarios del Socialismo Democrático criticó en privado que Mirosevic “no tuvo la fuerza para llamarla al orden cuando insultó a la derecha”.

Tampoco tuvo la mejor recepción una entrevista que Mirosevic dio a CNN el lunes por la noche, horas después de asumir. En específico, la frase que generó inquietud fue “los populistas y los autoritarios van a tener en este presidente un enemigo directo”. Al respecto, entre los parlamentarios de su coalición comentan que “se ha expuesto innecesariamente” y que “salir a confrontar a parlamentarios hablando de populistas y autoritarios” puede resultar imprudente, en consideración de que, tras la elección, quedó en evidencia que el oficialismo tiene una mayoría de apenas 77 votos. Por lo mismo, sugieren que un tono más institucional en su discurso ayudaría a dar más gobernabilidad.

Al margen de los episodios más públicos, también se han cuestionado algunas de sus intervenciones, como la decisión que tomó de dejar el derecho a réplica del artículo 33 para el final de las sesiones. “Eso es una atribución de esta presidencia”, justificó. Al interior del Socialismo Democrático afirman que el hecho generó molestia, puesto que la tradición es que estas instancias se realicen al comienzo, “por un tema de respeto”, dicen, “para que todos escuchen y se cumpla el objetivo y no se retiren”.

Por otro lado, Donoso agregó que Mirosevic, a pesar de tener una forma de hacer política totalmente distinta a Karol Cariola, “sigue siendo uno de los principales voceros del Apruebo”. Por lo mismo, el parlamentario sugiere que “donde vamos a tener que tener mucho cuidado es con la forma en que se maneja el cargo de la corporación. Él deja de representar su ideología y pasa a representar a todos los partidos con representación en el Parlamento, en especial a la oposición, porque es el quien debe dar esta garantía democrática”.

Pese a que tienen algunas críticas, dentro de la derecha enfatizan que aún es pronto para juzgar su desempeño. Por lo mismo, adelantan que la semana de la discusión del Presupuesto “lo vamos a poder ver con las declaraciones de admisibilidad y cómo maneja el debate”.

En el oficialismo coinciden en esta línea. El diputado comunista Luis Cuello manifestó que “son los primeros días de instalación y tengo confianza en el papel que cumplirá al frente de la Cámara. en estos primeros días, creo que (Mirosevic) ha demostrado decisión para enfrentar los problemas. El desafío futuro es que esta mesa sí contribuya activamente al cumplimiento de los acuerdos”.

Los primeros días de Mirosevic, en todo caso, también han tenido aciertos que son valorados por el oficialismo. Así, por ejemplo el diputado socialista Leonardo Soto señaló que “en estos pocos días ya ha mostrado su sello, un liderazgo dialogante y a la vez firme para enfrentar a quienes solo buscan la polémica fácil, el enfrentamiento frívolo y que degradar el trabajo parlamentario frente a los ojos de la ciudadanía, como lo sucedido con el diputado Alinco”.

Soto también valoró “su decisión de acelerar la tramitación de proyectos de seguridad y de una reactivación justa de la economía que exige con urgencia la gente, junto con respaldar las reformas e iniciativas más estructurales que presenta el gobierno. Es claro que Mirosevic esta fijando un nuevo rumbo a la Cámara de Diputados en dirección a las prioridades urgentes de la gente”.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (Comunes) comentó que “Mirosevic ha mostrado un liderazgo responsable y con iniciativa de abordar las urgencias ciudadanas en el Congreso, así como también generar un buen ambiente para discutir importantes reformas como la de pensiones. Destaco el rol que ha jugado mi compañera Catalina Pérez (RD), que ha aportado mucho en la conducción. Espero la oposición se disponga al diálogo y a trabajar por mejorar la vida de la gente y no se queden en la pelea chica”.

En esta línea, desde Apruebo Dignidad advierten que, en estos días, la derecha ha efectuado varios “intentos de pegarle a la conducción”. Pese a eso, evalúan bien el desempeño de Mirosevic, junto con el resto de la mesa, que está integrada por Carlos Bianchi (IND) y Catalina Pérez (RD) como vicepresidentes. “Lo que quiere la derecha es pegarnos quitándonos comisiones, porque no quieren asumir su derrota”, reclaman en Apruebo Dignidad.