El último amago de fuga de Leonel Messi: Las claves de un gallito que tiene en vilo al Barcelona

Barcelona está inquieta. La Ciudad Condal se remece con la probable partida de Lionel Messi. Si el 2-8 propinado por el Bayern Múnich fue un mazazo en la cabeza, la noticia revelada ayer por RAC-1 definitivamente cayó como una bomba para todos los hinchas del cuadro azulgrana. La radio catalana aseguró que el astro argentino le informó al nuevo entrenador Ronald Koeman que se ve más fuera que dentro del club. En vez de diluirse y caer por su propio peso, como ha pasado durante tantos años con numerosos otros artículos referentes al futuro del 10, esta vez la noticia adquirió muchísima fuerza con el paso de las horas, a tal punto que de ella se colgaron los principales diarios deportivos de España. Las partes quisieron que se supiera.

La molestia de Leo es entendible. Ni el más pesimista de los aficionados culés se esperaba una humillación tan grande como la sufrida ante los alemanes, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. La diferencia fue tan brutal que hizo al delantero preguntarse si está o no en el lugar correcto. Es decir, lo hizo replantearse su continuidad. Nunca en la historia, con él dentro de la cancha, su equipo había recibido cinco anotaciones; resulta que esta vez faltó poco para que fueran 10, que pudieron serlo, perfectamente. Como era de esperar, algo se quebró.

Messi lo advirtió. Jamás fue tan crítico del Barcelona como en este 2020. Jamás se le vio tan descontento y decepcionado de sus colores como en esta temporada. Hasta las hizo de pitoniso, porque en dos oportunidades advirtió que el fracaso estaba a la vuelta de la esquina. “Hoy por hoy no nos alcanza para ganar la Champions”, dijo en febrero, tras igualar 1-1 con el Nápoles, en la ida de los octavos de final. Luego, en julio, es decir, hace solo un mes, volvió a tirar dardos, tras perder La Liga ante el Real Madrid, el archirrival. “Dije que no nos alcanzaba para la Champions, pero no nos alcanzó ni para la Liga”. Fueron señales. Síntomas de una enfermedad que iba avanzando. Sin duda, lo vio venir. Como en la cancha, algo ya se gestaba en su cabeza antes que cualquiera pudiera saberlo.

Ahora bien, intentos de fuga por parte del crack ya hubo. ¿El más creíble? El propio argentino lo reveló el año pasado en una entrevista, precisamente, con la misma radioemisora que ayer filtró sus deseos. “Cuando tuve todo el lío con el fisco, sinceramente pensé en largarme. No por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá”, aseguró en aquella ocasión, en referencia a la sentencia de 21 meses de cárcel que recibió en julio de 2016 por un supuesto fraude al fisco de casi US$ 5 millones, pena que conmutó al pagar una multa de US$ 300 mil.

“En 2013 y 2014 fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas. Y así fue...”, añadió en la misma nota.

Sin embargo, en aquella misma entrevista se despachó la siguiente afirmación: “Cada vez tengo más claro que me quiero retirar en Barcelona. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos acá. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado”.

Al final, en medio de la mencionada investigación financiera a la que fue sometido, el 10 firmó un millonario contrato con el Barcelona y se terminó quedando. Todos muy amigos. Se quedó y para suerte suya ganó la siguiente edición de la Liga de Campeones, en la temporada 2014-2015, de la mano de Luis Enrique. Sería la última vez que alzara la Orejona.

Precisamente, los columnistas españoles coinciden: el Barça desperdició los mejores años de Messi, dilapida su grandeza. Haber ganado una sola Champions de las últimas ocho habla por sí solo de un club cuyo proyecto quedó obsoleto, que pese a tener al mejor jugador del mundo no fue capaz de imponerse en Europa en el último tiempo y que, en el intertanto, vio como el Madrid agigantaba su leyenda con tres Champions al hilo.

Que Leo se quiere ir, pues se quiere ir, asegura con convicción la prensa hispana. Que se vaya o no, eso ya es otra cosa. Tampoco será fácil. La cláusula de 700 millones de dólares que tiene en su contrato no parecen ni alcance del PSG, Inter o Manchester City, los clubes que están al acecho del 10. Además, un ítem de su vínculo le permite irse antes junio de 2021, cuando este acaba, por lo que a fin de año puede quedar libre, según los medios catalanes.

De todas maneras, argumentos para marcharse tiene de sobra. Así como también los escépticos tienen razones para no creer en el renuncio del crack. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con la selección argentina tras perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, en el MetLife Stadium de New Jersey. “Es increíble, pero no se me da. Es una lástima, pero tiene que ser asó, no se da. Lo buscamos y ya está. Lo primero que se me viene a la mente es que ya está, se terminó para mi la selección. Son cuatro finales y no es para mi, lamentablemente lo busqué, era lo que mas deseaba, pero no se me dio, ya está. ¿Es una decisión tomada? Creo que sí”, anunció, con los ojos llorosos y la voz quebrada, el capitán albiceleste en la misma zona mixta posfinal. Sin embargo, volvió a la selección como si nada hubiese pasado.

¿Será este el intento definitivo de fuga? ¿Se solucionará todo con una nueva y suculenta mejora salarial? Habrá que ver. Rumores siempre hubo. Por ejemplo, luego de las dos feroces remontadas sufridas por los azulgrana ante la Roma y el Liverpool, en Europa, en 2018 y 2019, respectivamente, siempre se especuló sobre el futuro del astro. Sin embargo, se mantuvo en la Ciudad Condal.