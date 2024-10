Embajadora de Líbano en Chile: “La situación en mi país es dramática, nunca se habían visto tantas víctimas en tan corto tiempo”

La embajadora de Líbano en Chile, Joumane Khaddage, tiene una basta experiencia representando a su país en el exterior. Anteriormente se desempeñó como jefa de misión en España.

En medio del conflicto entre Israel y Hezbolá, Joumane Khaddage, conversó con La Tercera sobre la crisis humanitaria que afecta a su país, así como también de la incursión terrestre iniciada el lunes por Israel en el sur de Líbano.

¿Cómo evalúa la situación humanitaria en Líbano?

Hasta el momento se ha registrado más de 1.745 víctimas muertos y más de 8.700 heridos. Eso, sin contar los desaparecidos, (las personas que se encuentran) todavía bajo los escombros esperando ser identificados por sus familiares. La situación es dramática. Nunca se habían visto tantas víctimas en tan corto tiempo, en menos de dos semanas. Hay más de 1,5 millones de refugiados, libaneses desplazados, principalmente de la frontera sur (con Israel) y de la Beqaa Oeste. Esta zona ya estuvo bajo bombardeo desde el 8 de octubre del año pasado. Una gran parte de los desplazados están en centros de refugiados facilitados por el Ministerio de Educación, centros educativos públicos, que son cerca de mil. Pero ante el flujo de desplazamiento, estos centros no alcanzan, y les faltan las infraestructuras adecuadas para satisfacer las necesidades de las familias. Muchos de mis compatriotas están durmiendo en las calles, no saben dónde ir. Todo se agrava ahora, empieza el otoño en mi país. Es una crisis humanitaria muy aguda. Esperamos que termine pronto.

La embajadora de Líbano, Joumane Khaddage, en entrevista con La Tercera.

Muchos países han llamado a sus ciudadanos a evacuar. El aeropuerto internacional de Beirut aún sigue abierto. Lo que permite la entrada de la ayuda humanitaria vía aérea. Esto es urgente, para cumplir con las necesidades de los hospitales que de un día para otro se vieron obligados a atender además a pacientes desplazados, sin estar preparados previamente a tal situación. La sobrecarga del sistema de salud es una crisis muy relevante, de hecho, varios países árabes, europeos y otros han ofrecido ya ayudas humanitarias. En Chile, la embajada junto con las organizaciones de la comunidad libanesa, hemos lanzado una campaña humanitaria para reunir donaciones en dinero y evaluando las posibilidades de poder enviar insumos médicos.

Israel comenzó una incursión terrestre limitada, sin embargo, hay reportes de prensa en los que se señala que hay confusión porque Hezbolá dijo que no había comenzado, pero hay personas en el sur que escucharon los bombardeos, ¿cuál es su visión sobre eso?

El riesgo de la incursión siempre ha sido inminente. Como libaneses conocemos muy bien las ambiciones de Israel en nuestra tierra y lo hemos vivido antes, en (la) ocupación anterior, en invasiones anteriores. Ya había muchas señales que decían que iba a pasar en algún momento. Sin embargo, estábamos esperanzados en la sabiduría de los líderes mundiales, para la aplicación de las resoluciones internacionales, para impedir esta incursión. Este peligro lo estaban viviendo los libaneses. En las aldeas limítrofes se escucharon los ruidos de los tanques acercándose. El lunes estos miedos se hicieron realidad, en la tarde noche hubo incursiones israelíes al territorio libanés. ¿Cómo va seguir? Estamos observando. Hemos estado bajo agresión desde hace un año. A lo cual se suman las repetidas amenazas de Israel de devolver a Líbano a la edad de piedra. La guerra actual contra Líbano me recuerda a todas las invasiones anteriores que yo viví. Todas en una (la operación de Río de Litani, en 1978; la invasión israelí de Beirut, en 1982; la operación Uvas de la Ira, en 1996, y la guerra de julio de 2006). Porque en cuanto a la magnitud, la velocidad y consecuencias es la más atroz en tan corto plazo.

Teniendo en cuanta todo lo que ha pasado tras el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, ¿cómo cree que su muerte va a afectar la situación en Medio Oriente?

Todo esto no llegó por el asesinato de Hassan Nasrallah, la guerra con Israel data de muchos años. Líbano tiene un armisticio con Israel desde 1949, ellos nunca lo han respetado. El conflicto va más allá de los hechos recientes. Es igual que lo que pasa en Gaza, que no viene del 7 de octubre, viene de antes. Lo mismo pasa en Líbano, no viene del 8 de octubre. La real causa es la falta de implementación de las resoluciones internacionales de las Naciones Unidas por parte de Israel.

Para volver a su pregunta, El asesinato de Sayyed Hassan Nasralla representa sin lugar a duda un golpe fuerte, no solo para sus seguidores, sino para todo el país. Recordemos que Líbano ha experimentado la pérdida de varios líderes políticos de gran relevancia y cada asesinato ha generado un terremoto político y emocional: Kamal Jumblatt, jefe del Partido Socialista Progresista, druso, asesinado en 1977; Bashir Gemayel, líder del Partido Kataeb, cristiano maronita, asesinado en 1982, apenas a 20 días de su elección presidente. Rafic Hariri, exprimer ministro, musulmán munita y líder del Partido Al-Mustaqbal (El Futuro), asesinado en 2005, figura clave en la reconstrucción del país tras la guerra civil, fue el hombre del nuevo Líbano.

El asesinato de cada uno de estos líderes tuvo repercusiones políticas profundas, abriendo nuevas etapas en la historia libanesa y regional. Del mismo modo, el asesinato de Nasrallah traerá consigo nuevas ecuaciones políticas no solo en Líbano, sino en toda la región.

Ante esta situación es esencial que prevalezca la sabiduría y la solidaridad en Líbano. Eso es lo que hoy es clave en esta ecuación y eso es en lo que el gobierno libanés se está enfocando. En este sentido, el gobierno libanés reitera y reafirma su compromiso con la paz, con la necesidad de respetar y aplicar las resoluciones internacionales, especialmente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puso fin a la guerra de 2006, que establece el cese de hostilidades y las condiciones para una paz duradera en la región.

La gente camina sobre los escombros en el lugar del ataque aéreo israelí que mató al líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, el viernes, en los suburbios del sur de Beirut. Foto: Reuters

Sin embargo, en varios países de Medio Oriente, como en Siria, celebraban la muerte de Nasrallah por los crímenes que cometió…

Como traté de explicar, siempre figuras así traen controversias. Por eso siempre hay que contar con la sabiduría del pueblo y dejar al lado las emociones particulares de unos u de otros. Si no se controlan los impulsos, está herida se profundiza y las consecuencias para la nación, como un todo, son mucho peores.

¿Qué le parece la reacción de los países árabes?

Hoy (martes) recibí acá en la Embajada a varios colegas embajadores de países árabes, llegaron de forma espontánea para demostrar solidaridad con Líbano bajo un ilegítimo ataque israelí. La respuesta de los países árabes nunca se ha detenido, y es constantemente valorada y apreciada por Líbano y los libaneses. Siempre han estado al lado de Líbano, de su gobierno y de su pueblo. Y esto se reflejó en la última declaración de la Liga Árabe, en su última sesión consultiva en septiembre, donde expresó su solidaridad total con Líbano y responsabilizó a Israel de la reciente escalada. Además, existe un comité quinquenal en Líbano compuesto por los embajadores de Arabia Saudita, Egipto, Qatar, por el lado árabe, junto con Francia y Estados Unidos. Y ellos están haciendo un trabajo colosal. No paran en la intención de encontrar una salida al impasse político interno, que ha durado ya dos años, sin que el Parlamento lograra elegir un nuevo presidente de la República, desde noviembre de 2022. Los países árabes siempre han considerado a Líbano como un país hermano y han sido claves en la reconstrucción de nuestro país tras la guerra civil, nosotros les agradecemos siempre plenamente, porque nunca nos han fallado en el apoyo a Líbano.

Se dice que Israel está haciendo el “trabajo sucio” al poner límites a los islamistas, ¿cómo ve usted esa afirmación?

El trabajo sucio los mismos israelíes lo han admitido. Basta observar en vivo por las pantallas el horror perpetrado desde hace un año en Palestina y lo que estamos viviendo en Líbano. Sin embargo, debemos poner fin a este río de sangre. Lo más importante es la postura de Líbano ante todo lo que estamos viendo y sufriendo. La sangre solo traerá más sangre y nunca dará la posibilidad de vivir en paz. El único camino hacia la paz duradera es el cese del fuego inmediato y la aplicación de la resolución 1701 por parte de Israel, y la adecuación total del comportamiento de ese Estado a la legalidad internacional, esta es la firme posición del Estado libanés.