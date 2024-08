En La Reina, Quinta Normal o Freire: el drama de los más de 100 mil clientes que llevan casi una semana sin luz

El jueves 1 de agosto, la calle Amado Nervo, en el límite de La Reina con Ñuñoa y donde vive Carolina Gómez (43) junto a sus dos hijos, su esposo y su asesora del hogar, se fue a negro. Los fuertes vientos causados por el sistema frontal provocaron un corte de luz que primero se extendió por solo unas horas hasta la mañana siguiente. “Pensamos que todo había vuelto a la normalidad, pero luego explotó un generador de luz que hoy nos tiene a 20 familias definitivamente sin luz hasta este miércoles. Son casas donde hay guaguas, adultos mayores, gente con dependencia a la insulina. Ha sido desesperante”, explica a La Tercera.

La falta de suministro eléctrico ha permeado incluso su día a día, donde ocupar la ducha o calentar la comida de sus hijos de 4 y 14 años para el colegio no ha sido posible. “Perdimos toda la comida del refrigerador y el congelador, más de $500 mil en carne que había comprado hace solo una semana. Para secarnos el pelo ocupamos el ventilador del auto y para calefaccionar la casa ha sido un horror: mis hijos pasan frío, no hay cómo temperar”, agrega.

Pero su situación no es única ni aislada. Desde el jueves en la madrugada distintos puntos del centro y sur de Chile se vieron afectados por un frente de mal tiempo que incluyó inusuales vientos, en Santiago, de hasta 124 kilómetros por hora. El sistema frontal causó la caída de árboles y postes que dañaron el suministro eléctrico, lo que, por ejemplo, implicó que el Ministerio de Educación suspendiera las clases en 744 establecimientos de 115 comunas del país.

El temporal dejó estragos en el tendido eléctrico. (Foto: Javier Salvo/Aton Chile)

La Región Metropolitana es la más afectada, con una cifra que sube y baja de clientes que llevan casi una semana sin electricidad, como Carolina. Al cierre de esta edición eran exactamente 169.162 las viviendas sin luz, de las cuales 99.668 están en la RM. El tema es que por la mañana esa cifra bordeaba los 80 mil, pero con las horas volvió a subir y las cifras dan sólo dan cuenta de clientes, no de personas, por lo que los afectados son muchos más.

En Las Condes han vivido el mismo problema. Principalmente por la caída de árboles sobre tendidos eléctricos.

José Ignacio Losada (29) vive en calle Martín Alonso Pinzón. Desde la semana pasada su edificio está sin luz, lo que lo ha obligado a viajar a diario donde su abuela en la comuna de Ñuñoa para realizar actividades básicas como ducharse, comer y lavar su ropa. Su trabajo, como técnico en administración de empresas, también se ha interrumpido.

“Trabajo a diario con redes sociales y con mi computador. Sin luz ni internet en mi departamento me he visto obligado a salir a cafeterías para conectarme o partir a la casa de un amigo. Desde Enel ni la administración del edificio dan respuesta. Estamos atados de manos. Así como van las cosas creo que podemos seguir una semana más sin luz”, sostiene.

Fruto de ese descontento desde el domingo comenzaron a verse protestas en distintos puntos de la capital, como Peñalolén, Quilicura, Maipú, San Miguel, La Florida, Conchalí o La Pintana. Las manifestaciones continuaron este miércoles y se extendieron a sectores de Quinta Normal y Quilicura, donde las muestras de descontento se evidenciaron a través de cacerolazos y, en algunos casos, con barricadas.

En la comuna de Quinta Normal, en la calle Los Sauces, la situación no es muy distinta. Desde la semana pasada que José Pérez (60) junto a sus padres y su hija han tenido que “hacer malabares” para comer -perdieron toda la comida almacenada- abrigarse y salir a trabajar. “Lo más difícil llega en la noche, porque tuvimos que volver a la estufa a parafina y a las velas para tener calor. En el día mi hija va al colegio y ahí carga al celular; yo cargo mi celular en el auto. La desesperación también es porque estamos desconectados del mundo. Sin luz no tenemos nada”, asevera.

Según han expresado vecinos, en muchos casos las cuadrillas de Enel ni siquiera han llegado a los llamados de emergencia. Así, aseguran que desde la empresa, como responsable de la reposición del servicio, les dijeron que éste debía volver entre el martes y miércoles de esta semana. Pero no ha ocurrido.

“A diario nos llegan mensajes de Enel de que la luz se repone hoy a las 17:00, luego a las 18:00, después a las 19:00. Al final juegan con esa poca luz de esperanza que uno tiene. Y si llamamos al número, los ejecutivos nos dan la misma respuesta que por mensaje. Es una burla”, relata Sujey González (41), vecina de la comuna de Lampa, donde no cuentan con electricidad desde el jueves pasado.

Por lo mismo, la tarde de este martes vecinos de las cerca de 3 mil casas afectadas se manifestaron cortando la ruta 5, cerca de El Trébol. “Tampoco entendemos de dónde viene el corte, porque acá en el sector de la salida de Chicauma el cableado es subterráneo, no hay árboles caídos ni nada. No sabemos cómo llega el suministro y por qué no se ha podido reponer”, afirma.

Los problemas, en todo caso, también se sintieron en la región de La Araucanía, donde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha reportado que continúan más de 23.000 personas sin luz. Este miércoles, vecinos de Freire cortaron el sector Santa Julia-Calfuco con barricadas para protestar ante la falta de respuesta de la empresa CGE y Frontel.

“Hemos perdido comida para toda nuestra familia. Santiago no es Chile, somos personas de sectores rurales que estamos desconectados. No tenemos agua caliente ni batería en los celulares para llamar. Necesitamos ayuda”, comentaba una vecina a través de los canales de televisión.

Santiago, 7 agosto 2024. Vecinos de Quinta Normal queman ropa en protesta por el prolongado corte de luz que afecta a la region metropolitana. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Mientras, los residentes del sector Maquehue, de la comuna de Padre Las Casas, también se manifestaron. Llevan ya siete días sin suministro eléctrico y el alcalde Mario González anunció que interpondrá una demanda colectiva en contra de las empresas responsables.

En ese contexto, el Presidente Gabriel Boric habló la mañana de este miércoles desde La Moneda, acompañado por el ministro de Energía, Diego Pardow, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde tuvo un enfático y crítico tono hacia las empresas eléctricas, pidiendo que adelanten las compensaciones. El jefe de Estado dijo que harán “valer” las responsabilidades, que hay “graves incumplimientos” y que revisarán “la concesión de la empresa Enel”, agregando que compañías como esa “han buscado ahorrarse plata, cuando hay gente que todavía está sin luz”.