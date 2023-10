¿En rebeldía? Director del ISP se resiste a la solicitud de renuncia hecha por la ministra Aguilera

La teleserie que involucra a Rubén Verdugo, director del Instituto de Salud Pública (ISP) y a Ximena Aguilera, ministra de Salud, empezó el pasado 29 de septiembre, día en que la máxima autoridad del instituto ordenó el retiro de todos los productos del Laboratorio Sanderson, causando la suspensión de prestaciones a lo largo de todo el país. Pero el problema escaló y desencadenó un conflicto mayor luego de que, sólo horas después, Verdugo echara marcha atrás y acotara el retiro a un solo producto del proveedor en cuestión.

Exactamente dos semanas después y luego de que su labor fuera cuestionada e incluso descrita como “improvisada” por el Colegio Médico, a través de una carta la ministra Aguilera le solicitó la renuncia al director que había asumido su cargo apenas el pasado 25 de mayo después de ganar el concurso del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

“Se solicita que se haga efectiva la renuncia requerida a contar del día 16 de octubre de 2023 en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.882″, establece la misiva enviada por la secretaria de Estado el pasado viernes.

Sin embargo, eso aún no ha sucedido, pues el director aún no formaliza su salida. Y él, según cuentan en el entorno del ISP, no pretende hacerlo pues siente que la responsabilidad de esa decisión en particular no es de él. Además, los gremios del instituto tampoco tomaron bien la solicitud y se han movilizado en contra de la titular de Salud. De hecho, en el frontis de la institución se pueden leer carteles con mensajes como “ministra, con el ISP no se juega”, o “el dire no se va”.

Pese al silencio del director, la carta enviada por el ministerio de Salud, aclara que si la renuncia no se hace efectiva en 48 horas hábiles, es decir, hasta hoy en la tarde, se declarará vacante el cargo.

¿Las razones de la ministra? La decisión inicial del retiro de todos los productos del laboratorio detonó una serie de problemas en la red asistencial, pues es uno de los principales proveedores de los centros de salud y la mayoría de los medicamentos eran fármacos indispensables para atenciones médicas y cirugías, y en muchos establecimientos no existen productos alternativos. Esta razón llevó a que en distintos recintos del país se tuviesen que activar medidas urgentes para proteger la seguridad de los pacientes -entre ellas la suspensión de prestaciones- justo en momentos en que se intenta avanzar con la reducción de listas y tiempos de espera.

Esto, indefectiblemente, resultó en una sorpresa de marca mayor para los centros sanitarios. Pero no sólo para ellos. La propia ministra de Salud, Ximena Aguilera, quedó descolocada cuando se enteró del instructivo inicial. “Hubo una imprecisión en el primer comunicado, cuando dijeron todos los productos. Nunca correspondió a todos, entonces cuando tomé conocimiento pedí que precisaran lo más rápido posible y sacaran un nuevo comunicado”, explicó ese mismo viernes la propia secretaria de Estado a La Tercera.

Además, la titular de Salud afirmó que esta imprecisión tuvo varias consecuencias: “Primero hubo efecto comunicacional y luego se suspendieron prestaciones y es delicado. Nosotros tenemos listas de espera, entonces es importante que estas atenciones se den”. De acuerdo a datos preliminares, se suspendieron cirugías en al menos 20 establecimientos del país, pero la medida afectó a todos en algún grado.

Y a pesar de que según la máxima autoridad del ISP la reconsideración de la medida se debió a una nueva evaluación, la ministra Aguilera instruyó un sumario administrativo, el cual aún no se cursa, lo que ha encendido aún más el ambiente. Quienes defienden a Verdugo argumentan que lo más indicado es hacer esa investigación primero para luego tomar la sanción definitiva.

De hecho, el senador Juan Luis Castro (PS) coincide y asegura espera “que ese sumario sea el que determine las responsabilidades, porque lo lógico es que haya investigación primero y luego la sanción. Además, hay que aclarar lo que pasó, si realmente existe contaminación en innumerables productos o sólo en el suero”.

Asimismo, las organizaciones han enviado diversas cartas a la secretaria de Estado para evitar la salida de Verdugo.

“El Capítulo Profesional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos del Instituto de Salud Pública (ISP), se dirige a la opinión pública y a las autoridades competentes para expresar nuestro apoyo al director Rubén Verdugo, titular electo mediante concurso de ADP y quien cuenta con una destacada trayectoria profesional”, inicia una de las cartas de apoyo, donde también respaldan la decisión del director de retirar todos los productos Sanderson: “En estos últimos días el Instituto de Salud Pública ha enfrentado una serie de desafíos que han afectado su reputación y su capacidad para cumplir su misión encomendada por ley de manera efectiva. Siempre ha contado con la evidencia científica para la toma de decisiones que involucran a todos nuestros regulados”.

Por otro lado, los tres gremios del ISP, le hicieron llegar otra carta a la ministra donde manifiestan su “preocupación” frente la contaminación por Burkholderia de los productos del laboratorio Sanderson, asegurando que esta bacteria ha producido infecciones y muertes desde hace varios años, razón por la que no se explican que desde la cartera hayan solicitado al director que, según aseguran, se retractara de la primera circular que envió.

La Tercera intentó contactar a Rubén Verdugo, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Consecuencias de la no renuncia

Con todo, esta no es la primera alerta del ISP referida a una situación así. A lo largo del año se han alertado de otros brotes. Según la circular que envió la Subsecretaría de Redes Asistenciales el pasado 31 de julio, se da cuenta que desde que la bacteria está en el país -septiembre de 2021- se han confirmado cinco brotes multicéntricos por este agente, de los cuales hay tres que aún se mantienen activos, es decir, se han seguido reportando casos en los últimos 6 meses o menos.

Uno de los de mayor magnitud fue el 12 de mayo de 2022, cuando el Minsal instruyó el retiro y cuarentena de 31 productos antisépticos del laboratorio Difem Pharma S.A. tras una serie de alertas emanadas por el ISP, que indicaban la detección del complejo Burkholderia cepacia, en muestras de productos analizados por el subdepartamento del Laboratorio Nacional de Control.

De acuerdo a un oficio que envió la ministra Aguilera al Congreso el 20 de octubre de 2022, esa vez 446 cirugías electivas fueron suspendidas entre el 12 de mayo y el 6 de junio de 2022 por falta de insumos para pabellón.

Pero el brote, además, tuvo consecuencias fatales. El Ministerio de Salud volvió a enviar un oficio el 18 de enero de 2023, esta vez al nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, donde se denunciaba que de acuerdo al último reporte consolidado entregado por el Departamento de Calidad y Seguridad de la Atención al 4 de enero, se confirmaban 444 casos por Burkholderia y la muerte de 35 personas.