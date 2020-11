“Es hora de la diferenciación”: La carta con que Ignacio Walker cuestiona petición de unidad de figuras de la exNM y el FA

hace 22 minutos

Dirigida a Carolina Tohá (PPD), Carolina Leitao (DC), Patricio Zapata y Carlos Montes, la misiva del excanciller refuta el llamado que la semana pasada realizó un grupo de políticos, académicos, líderes sociales y artistas a comprometerse desde ya en un apoyo para una segunda vuelta presidencial (aunque aún no hay candidatos definidos). Walker cuestiona que no se realizó un rechazo a la violencia y que no hay referencias al crecimiento económico. Sobre todo, plantea que la unidad de la oposición es sinónimo de izquierdización y que ello le da ventaja a la derecha.