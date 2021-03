Esquirlas del caso Cerrillos: jefe de comunicaciones del comando de Paula Narváez deja su cargo

El mismo día en que la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, pidió la expulsión del alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, tras las denuncias por abuso y acoso sexual que dio a conocer Ciper en su contra, el coordinador de Comunicaciones Estratégicas de su comando, el sociólogo Gonzalo Tapia, salió de sus funciones.

¿La razón? En el equipo de la exvocera de gobierno se activaron las alertas luego de que este medio comenzara a indagar una supuesta denuncia de acoso en contra del sociólogo en su paso como profesor de Opinión Pública en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales.

Si bien quienes conocieron del proceso afirman que no habría registros formales dado que en esa época no existía un protocolo para este tipo de casos, distintas fuentes de la UDP confirman que una alumna de la carrera de Periodismo denunció al entonces académico del plantel ante la secretaría de estudios de esa escuela.

Según las mismas fuentes, la estudiante acusó a quien fue asesor de Narváez en la Segegob de enviarle una serie de mensajes a “horas inadecuadas” y con “contenido inapropiado”. Ante la denuncia, según recuerdan académicos de la universidad, se tomó la decisión de alejarlo de las funciones que cumplía bajo contrato de honorarios.

Desde el comando explican que al enterarse de que un medio de prensa estaba indagando el asunto la noche de este jueves, se le consultó a Tapia sobre los antecedentes, ante lo que él señaló que no existió ningún sumario en su contra y que esta sería una acusación infundada. No obstante eso, dicen cercanos a Nárvaez, el sociólogo habría optado por acelerar su salida, la que ya tenía estipulada a propósito de incompatibilidades profesionales.

“Hace 10 años conversé con la autoridad que me hizo ver lo inadecuado de mi comunicación por messenger con una exalumna. Siempre he asumido que cometí un error en ese intercambio de textos por Facebook. Asumí el costo familiar y profesional. Hice las consultas correspondientes en ese momento y en 2015 me indicaron que no había ni acusaciones ni un proceso en mi contra”, explicó Tapia a La Tercera.

Tapia tenía experiencia en campañas y en labores de gobierno. El sociólogo cumplió tareas de asesoría para el exministro de Energía Máximo Pacheco y fue parte del equipo de colaboradores de la campaña de Ricardo Lagos. También se le identifica por su trabajo con el ex DC Marcelo Trivelli, en la Intendencia Metropolitana, y durante el actual gobierno de Piñera se ha desempeñado en la consultora Ekhos, donde compartió con el exsubsecretario del Interior Mahmud Aleuy.

Cercanos a Narváez afirman que más allá de la versión de su colaborador, él entendía que mantenerse en el equipo de la abanderada socialista sería perjudicial para ella. La exvocera de gobierno se ha declarado feminista y tomó un rol activo para pedir sanciones en contra del alcalde de Cerrillos, quien terminó renunciando al PS anoche.