“Está dañando mi salud mental”: la ola de recursos contra Piñera en las cortes del país por extender el estado de excepción

Comenzaron el 1 de julio y esperan que cada día sean más las personas que ingresen a la Oficina Virtual del Poder Judicial y presenten recursos de protección en contra del Presidente Sebastián Piñera, en los que acusan la vulneración de garantías constitucionales al extender el estado de excepción por la pandemia del Covid-19. Sólo en las cortes de Santiago y San Miguel ya hay más de 15 acciones judiciales presentadas. mientras que en el resto del país hay otras 50. Ahora los tribunales de alzada respectivos deberán revisar para decir si son declarados admisibles o no. El aumento de estos escritos llamó de inmediato la atención de quienes tramitan día a día ante la justicia y al poco andar se logró establecer que existe una acción coordinada tras esta arremetida legal y que le pertenece al youtuber de extrema derecha Johannes Kaiser y el grupo que lidera “el nacional-libertario”.

“Acabamos de interponer masivamente recurso de protección electrónico contra extensión de estado de excepción, en todas las cortes del país, aquí el tutorial para sumarse”, escribió el hermano del abogado Axel Kaiser y fundador del canal Nacional-Libertario. En efecto, durante la jornada de este jueves se realizó una transmisión en que los abogados Camilo Cammás y René Fushlocher enseñan paso a paso cómo obtener el recurso de protección tipo, qué datos deben cambiarse y cuáles son los argumentos jurídicos que se alegan. La mayoría que se repite es en contra de las cuarentenas y cordones sanitarios, el toque de queda y cómo estas restricciones estarían alterando la salud mental de los requirentes.

Este es el caso de la abogada de 45 años Andrea Íñiguez, quien interpuso una acción judicial en contra de Piñera ante la Corte de Apelaciones de Santiago en que describe que “vivo en la ciudad de Santiago, y me dedico a la enseñanza. Además, desde mi juventud asisto diariamente a los servicios religiosos, visito a familiares cercanos, hago deporte y también me desplazo con cierta regularidad a una segunda vivienda en ubicada en Quintay, ubicado en la costa de la V Región. Dicha propiedad no solo contribuye a mi salud mental dado el estresante sistema de vida que tenemos en Santiago, sino también de forma eventual es una forma de ingreso, ya que de forma ocasional lo arriendo durante períodos cortos de tiempo, lo que contribuye a mis finanzas personales, sobre todo cuando la situación económica del país no ha sido muy estable”. En ese sentido, sostiene, “en mis compromisos me corresponde desplazarme constantemente por distintas comunas, lo que se ha impedido o dificultado notoriamente con ocasión de la dictación del decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” y cuestiona el que se haya extendido demasiadas veces.

Uno de los cerebros tras esta arremetida judicial, el abogado Camilo Cammás, explica que esta se trata la “primera acción coordinada en contra de la dictadura sanitaria”. Esperan que los tribunales del país, “no hagan oídos sordos, a un tema que parece ser tabú, pero que está afectando a miles de chilenos”. Agregó que “el objetivo, por un lado, es dar una señal de que esto ya no se sostiene y que el Ejecutivo se está extralimitando en sus atribuciones, el mantener el estado de excepción nos demuestra que estamos ya en una situación que no es excepcional que se volvió normal. Al final esto es impulsado por un Gobierno que teme una nueva revuelta, entonces prefiere mantener limitados los derechos de sus ciudadanos a cambio de poder terminar un mandato en paz y eso no puede ser a costa de los ciudadanos de Chile y queremos que la justicia intervenga”. Agregó, a modo de ejemplo, “la experiencia de otros países o localidades como Texas que llegaron a tener cero muerto y bajaron todas las restricciones, es cosa de ver lo que está pasando en el mundo”.

Aún no existe pronunciamiento alguno respecto a los 68 recursos que hasta el mediodía de este viernes 2 de julio se habían interpuesto en todo el país. Cada corte deberá decidir si acoge a trámite o no. En el primero de los casos deberá entonces pedir informe al Gobierno y luego resolver el fondo de estas acciones constitucionales. Cabe recordar que la extensión del Estado de Excepción se aprobó con la venia del Congreso en un trámite que resultó ser expedito.

La emergencia no se ha acabado

El jefe de la UCI de la Clínica Indisa, doctor Sebastián Ugarte, se manifestó preocupado por estas acciones. El médico destacó que el Estado de Excepción Constitucional permite herramientas muy útiles para afrontar la pandemia y asegura que la emergencia sanitaria no se ha acabado. “La verdad es que este estado excepcional permite a la autoridad sanitaria una serie de gestiones, como contratar estudiantes que aún no hayan terminado su titulación como profesionales de la salud para cumplir funciones en los establecimientos y apoyar a la atención de enfermos graves, permite movilidad de recursos de una región a otra, también la adquisición de insumos y equipos de forma expedita, sin necesidad de pasar por los procesos administrativos ordinarios”, advirtió.

En ese sentido, dice el especialista, son muchos más los beneficios que entrega esta situación a la población chilena, que las alegaciones de quienes ven afectadas sus libertades individuales. “La autoridad sanitaria debe apostar por una gestión eficiente y el Estado de Excepción le permite eso. Además, ¿Quién dice que la crisis ha bajado la guardia? Se restringen libertades de desplazamiento, pero el beneficio es el bien común, por ende es mayor. Sólo hoy tuvimos 220 muertos y además tenemos que afrontar la variante Delta que ha causado estragos inclusos en países con economías más sólidas y sistemas de salud más robustos, no estoy de acuerdo con lo que plantean estas personas”.