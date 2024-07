¿Estado de sitio en la RM?: alcaldes se dividen por la idea y proponen desde toque de queda hasta militares en zonas críticas

Desde la tarde del viernes a la noche de este martes se contabilizaron 15 homicidios, todos crímenes donde se utilizaron armas de fuego, siendo en la mayoría de estos casos ataques directos contra las víctimas. Una cifra sin precedentes, que agudizó aun más la crisis en seguridad que intensificó las gestiones para abordar la situación: este miércoles el gobierno se reunió en La Moneda.

En ese contexto, el senador socialista José Miguel Insulza instó durante este miércoles al Ejecutivo a decretar estado de sitio en la Región Metropolitana. Llamado al que con el pasar de los minutos se le unirían otros parlamentarios (como el senador PS Juan Luis Castro) y alcaldes.

Aunque esta medida fue descartada a las pocas horas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien confirmó que durante la reunión de emergencia sostenida durante la mañana “el estado de sitio no había sido motivo de conversación”, alcaldes de la Región Metropolitana se han sumado a la petición del senador Insulza, solicitando acciones concretas y medidas urgentes y coordinadas.

Tal fue el caso del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien asegura a La Tercera que “el llamado que hace el senador Insulza hay que escucharlo con atención. Parlamentarios del mismo sector de gobierno están pidiendo esta medida porque evidentemente hay un fracaso en el combate al crimen organizado. Yo no desecho ninguna alternativa, creo que se tiene que evaluar, pero además creo que es clave que el gobierno y el Presidente de la República tomen un liderazgo”.

El edil de La Florida, Rodolfo Carter (ind.), señala estar a favor de la medida en la RM “ante la ineptitud e incapacidad del gobierno del Presidente Boric frente a la crisis de seguridad más grande desde el retorno a la democracia; desde comienzos del año pasado hemos pedido aplicar medidas extraordinarias para enfrentar la violencia y el crimen organizado que hoy acechan nuestros barrios, entre ellas una fuerza de tarea de las policías y las FF.AA.”.

Pero también hay voces opuestas. Jonathan Opazo (ind.), alcalde de Lampa -comuna donde asesinaron a cinco personas este lunes-, desestimó el llamado: “No estoy de acuerdo porque no se ajusta a la realidad de nuestra comuna: más del 50% de los habitantes debe salir de su casas en la madrugada para llegar a sus trabajos. Por eso es tan importante que se nos involucre en las conversaciones de seguridad, porque deben ser medidas que ataquen el problema, pero que se ajusten a la realidad de nuestra población”.

Hay otros que también han abogado por medidas, pero menos drásticas, como el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. El edil dice estar de acuerdo con que militares apoyen en materia de seguridad, aunque esto no debería ser a través de un estado de sitio, sino por una ley de infraestructura crítica.

La recién elegida alcaldesa de Independencia, Carolina Rivero, dijo entender la angustia y preocupación de todos ante el aumento de la violencia, por lo que, según ella, las medidas deben ser progresivas y de manera escalonada.

“Por ejemplo, en Independencia estamos viendo la posibilidad de un toque de queda comercial en áreas conflictivas, como en Maruri-Rivera, donde barberías y otros operan hasta altas horas de la noche. Esta medida es concreta y urgente para reducir la actividad delictiva nocturna. También necesitamos más carabineros en labores operativas y podemos volver a considerar que otras fuerzas asuman tareas administrativas para liberar más efectivos. Por ejemplo, que militares apoyaran en esas tareas administrativas: constancias, partes, etc. Para tener más policías en las calles”, agrega.

Otro que fue más crítico con la petición del senador fue Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, otra de las comunas donde ocurrieron los homicidios que marcaron los últimos días: tres personas heridas y una fallecida dejó un tiroteo contra una botillería ubicada en el sector de La Pincoya durante la noche del sábado.

“Uno espera de los senadores reflexiones más profundas y soluciones a largo plazo. Es una decisión que debe tomar el gobierno con la información adecuada, pero incluso en caso que se decrete, esa sola medida no va a resolver la crisis de seguridad. Tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones encargadas de la persecución penal, a las policías, aduanas y a todas aquellas que pueden aportar en desbaratar el negocio del narcotráfico. Tenemos que avanzar como un Estado organizado en el combate al crimen organizado”.

La mirada parlamentaria

El senador Iván Flores (DC) también se desmarcó de la medida, luego de sostener que esta “no es ni por cerca la solución al problema”, sino que esto responda a un problema estructural. “El crimen organizado son verdaderas empresas delictuales que se mueven por todo el territorio nacional, y están clavando su bandera para hacerse cargo del territorio una banda u otra, pero esto es más mucho más grande que eso, y por lo tanto las soluciones deben ser estructurales”, mencionó a través de su cuenta de X.

El diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, abordó la crisis en materia de seguridad y la solicitud de estado de sitio, en la que señaló que no está de acuerdo por temas “técnicos”.

El parlamentario indicó que, desde su perspectiva, para tomar esa decisión se debe “escuchar a los expertos”. Asimismo, respecto a la petición para desplegar militares en la RM, afirmó que es “técnicamente escéptico”.

“Pero no porque considere que no es lo suficientemente grave”, aclaró, añadiendo que: “Yo no me niego por principios ni nada parecido, sino que tiene que haber una argumentación lógica”.

Estado de sitio

En concreto, la Constitución permite utilizar el Estado de Excepción de Sitio en caso de guerra interna o grave conmoción interior.

Esta medida excepcional puede ser decretada por el Mandatario de turno, previa autorización del Congreso Nacional, y le otorga al gobierno poderes especiales para mantener el orden y la seguridad en circunstancias extraordinarias.

Bajo el Estado de Excepción de Sitio se pueden tomar acciones como la restricción de movimientos, suspensión de libertades individuales, y la autorización para el despliegue de fuerzas militares o policiales en zonas específicas.