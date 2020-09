Reproches y alzas de tono: Las dificultades de la presidencia online de Adriana Muñoz en el Senado

La tramitación del proyecto de Ley de Migración y Extranjería -que el Presidente Sebastián Piñera anunció vetar en algunas de sus indicaciones el fin de semana- dejó evidencia lo complejo que es para el Senado la tramitación online.

Las dificultades para acordar las formas de votación en pantalla, las solicitudes de intervención que no son atendidas de inmediato y las resoluciones de los comités que no alcanzan a difundirse entre los senadores han expuesto a cuestionamientos nada fraternales a la mesa del Senado que dirige Adriana Muñoz (PPD).

El último roce por la Ley de Migración fue en la sesión de ayer jueves 3 de septiembre, que el presidente del PS Álvaro Elizalde calificó como “bochornosa” por las dificultades para acordar una forma de votación. En esa oportunidad la senadora UDI Ena Von Baer también cuestionó la falta de claridad para establecer cuándo está suspendida la sesión en modo online.

Pizarro: “Estamos funcionando de la peor manera”

Pero la jornada más tensa fue el martes 1 de septiembre cuando la sala abrió el debate por la misma iniciativa y el senador José Miguel Insulza (PS) sugirió enviar el proyecto a la comisión de Gobierno Interior para acordar un sistema de votación y llegar a un acuerdo. La respuesta más dura vino del senador DC Jorge Pizarro.

“Presidenta, le quiero decir con toda fraternidad que la forma en que se están llevando adelante (las votaciones) está sentando precedentes sumamente graves para el funcionamiento de la corporación y de la Sala. Aquí se están violentando todos los procedimiento que tenemos y, además, se está abusando del manejo a través de la secretaría”, dijo Pizarro a la mesa y frente a todos los parlamentarios que a esa hora esta estaban conectados.

“Aquí estamos saltándonos todas las formas de tomar decisiones, los acuerdos de comités son acuerdos de comité y para que cambien tiene que ser por unanimidad de la sala... así no se puede buscar solución a los problemas porque todos nos sentimos violentados. No se da la palabra, vi a varios colegas que hacían señas y nadie les da la palabra y ahora estamos votando algo que no se sabe para dónde va ni se tiene definido qué es lo que es... estamos funcionando de la peor manera”, reclamó el parlamentario.

A las críticas directas de Pizarro se sumó nuevamente la senadora Von Baer. “Quisiera entender qué es lo que estamos votando... No tiene sentido volver a la comisión para ver cómo vamos a votar. En este proyecto todas las semanas se cambia lo que se va a hacer”, lamentó.

Ante la incomodidad general, la senadora socialista Isabel Allende pidió la palabra para apoyar la gestión de Muñoz. “Lamento el lenguaje que usan los colegas señores senadores que responsabilizan a la mesa como si no estuviéramos viviendo una situación excepcional. Se imaginarán que no es tan sencillo para la Presidenta tener que verlos a todos. Realmente hay poca comprensión”, dijo.

A los dichos de Allende se sumó más adelante el senador independiente Carlos Bianchi, quien planteó que “es absolutamente inapropiada la forma en que se le enrostra a la presidenta una responsabilidad”.

La presidenta del Senado optó por guardar silencio y solo le respondió con un “gracias” a Pizarro cuando al final de la sesión le pidió la palabra para disculparse con la parlamentaria. “No correspondía ni el tono ni la forma”, dijo.

“Desde el punto de vista humano no es agradable trabajar así”

En conversación con La Tercera PM, la presidenta del Senado reconoce que la implementación del sistema telemático ha traído dificultades importantes de comunicación, que quedan más a la vista en la tramitación de proyectos complejos que vienen con informes de varias comisiones.

“El problema es conducir la sala en el sistema mixto, porque eso de verdad dificulta compartir información. Dificulta que los colegas se sintonicen completamente con la información que emana de los acuerdos de comité. Y eso trae desconexión, muchos colegas no saben lo que se aprueba en comité y plantean sus dudas. El tema es cómo se hace, el tono, el modo. Entiendo que hay intervenciones muy hostiles pero entiendo que será por la situación que estamos viviendo”, dice la parlamentaria al teléfono.

Para evitar situaciones conflictivas es clave que la secretaría del Senado entregue oportunamente a los parlamentarios los acuerdos de comités que clarifican la manera de votar cada proyecto. Ayer, por ejemplo, la sesión se inició sin ese insumo.

Muñoz plantea que el Senado, además, está saturado por la alta demanda para tramitar con urgencia los proyectos de Covid y que se evidencia también la saturación ante el confinamiento y las largas jornadas en Zoom.

“Desde el punto de vista humano no es agradable trabajar así, ni tampoco políticamente porque entorpece más la búsqueda de acuerdos. Ese ha sido el factor que ha gravitado complejo de trabajar de esta forma”, plantea.

En la oposición plantean que, además, hay un déficit de relacionamiento político entre los senadores. Un parlamentario, plantea como ejemplo, que desde el inicio de la pandemia se suspendieron las reuniones de la oposición que antes se realizaban los martes a la hora de almuerzo. Asegura que ese hecho ha repercutido en la organización del sector.